Většina malých vodních elektráren aktuálně nevyrábí, turbíny zastavilo sucho

Tropická vedra snižují hladiny českých a moravských řek. Sucho a méně vody v korytech má také dopad na provoz průtočných malých vodních elektráren (MVE), což jsou zařízení s výkonem do 10 megawatt. Podle Cechu malých vodních elektráren se jich již drtivá většina zastavila. Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany horka ani nízké hladiny toků neomezují. Využívají chladicí věže a mají dostatečné zásoby vody pro bezpečný provoz.
Ani na tradičně vodnatějších řekách v Česku, jako je horní tok Labe nad Hradcem Králové, již řada malých vodních elektráren energii aktuálně nevyrábí.
„Na rozdíl od některých zahraničních elektráren nejsou chladicí systémy Temelína i Dukovan přímo závislé na aktuálním průtoku řek nebo teplotě vody v toku.“