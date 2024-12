Malé modulární reaktory už chtějí německé firmy. A to je teprve vyvíjíme

V době blížícího se konce uhelných a plynových elektráren je důležité hledat další možnosti. Společnost ČEZ tak připravuje podklady k výstavbě jaderných zdrojů pro udržení stabilních dodávek energie.

„Kromě obnovitelných zdrojů, které budou tvořit v budoucnu velkou část v energetickém mixu, tak potřebujete stabilní zdroj energie. My máme celou řadu uhelných elektráren a ty budeme muset odstavit, protože takové jsou ekologické cíle a filozofie Evropské unie. Jen fotovoltaikou uhelné zdroje nenahradíte, ze začátku to sice půjde plynem, ale později na něj navážou jaderné zdroje,“ vysvětluje Silvana Jirotková.

Česká republika má v jaderné energetice tradici a ČEZ předpokládá, že by se na výrobě malých modulárních reaktorů mohly podílet i české firmy. „Kapacit k jádru bude potřeba více a mohl by přispět k ekonomickému rozvoji České republiky. Je hodně oborů, které na jadernou energii navazují a chceme pro české firmy vytěžit co nejvíc,“ popisuje program SMR ředitelka Jirotková.

Energetická skupina ČEZ uzavřela v říjnu strategickou spolupráci s britskou společnost Rolls-Royce SMR o spolupráci v oblasti malých jaderných modulárních reaktorů.

„Je to velmi stabilní společnost, která se soustředí na jaderné ponorky a výroby letadlových motorů. Mají velké zkušenosti, aby tyto reaktory zvládla. My jsme je několik let sledovali a jejich technologie nám dává největší smysl.“

Malé modulární reaktory už teď zajímají například Německo nebo také energeticky náročné firmy.

„Nás už kontaktovalo několik německých energetický náročných firem, které mají zájem o část ‚jaderky‘, aby si nasmlouvaly energii do budoucna. My o tom uvažujeme, protože bychom peníze mohli využít na vývoj a financování staveb těchto malých jaderných modulárních reaktorů,“ řekla ředitelka rozvoje malých modulárních reaktorů v ČEZ Silvana Jirotková. Dodala, že si dovede i představit, že malý modulární reaktor pořídí i několik energetický náročných firem na svém území, protože se jim vyplatí.

