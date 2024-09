Polovina malých firem v Česku zvažuje konec, chuť jim bere byrokracie, říká průzkum

Téměř polovina firem do padesáti zaměstnanců by nedoporučila svým blízkým podnikání jako zdroj obživy, vyplývá z výzkumu, který uskutečnila společnost Mastercard ČR a Opero prostřednictvím platformy Instant Research. Na ní během září posbírali odpovědi od zástupců 106 podniků do 50 zaměstnanců.

Podle průzkumu téměř 56 procent podnikatelů v uplynulých třech letech zvažovalo ukončení svého podnikání. Za nejpalčivější problém při zavádění inovací považuje vedení malých podniků přílišnou administrativní a regulatorní zátěž, se kterou se musí potýkat. Největší podporu cítí malé firmy od rodiny a přátel.

Velký týden malých firem První ročník celostátní iniciativy se uskuteční v týdnu od 30. září do 6. října 2024. Součástí jsou odborné konference, vzdělávací festival Fest Do toho! a další akce, které se pořádají po celé České republice. Iniciativu podpořilo 14 odborných asociací, včetně Hospodářské komory ČR, Asociace malých a středních podniků ČR ​​či Aspen Institute, a dále více než 20 komunitních partnerů, jako je Impact Hub, Czechitas, Druhá ekonomická transformace a další.

Jak zvednout sebevědomí

Malé firmy v Česku se potýkají s množstvím překážek bránících jejich dalšímu rozvoji a beroucích jim motivaci v podnikání pokračovat. I proto vznikla iniciativa Velký týden malých firem, která si klade za cíl zvýšit povědomí o důležitosti malých firem v české ekonomice, upozornit na jejich problémy a přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí.

„Je to celostátní iniciativa, která má podporovat malé české firmy a měla by jim dát sebevědomí a měla by vyzvednout to, co pro společnost dělají. Svoji práci dělají poctivě a chceme povzbudit i ostatní, aby podnikali,“ řekla Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku.

Podle Lvové si podnikatelé často nevěří a iniciativa si klade za cíl to změnit. „Chceme, aby měla veřejnost lepší povědomí o kvalitě malých firem. Dělají dobré věci a jsou inovátoři,“ uvedla šéfka českého Mastercardu.

Podle ní není dobrá zpráva, že pouze 21 procent z oslovených majitelů malých firem by doporučilo podnikaní jako způsob obživy. „To by se mělo změnit, neměla by to být taková řehole,“ dodává.

„Malé firmy jsou pohonem naší ekonomiky, a proto je důležité abychom pomáhali odemknout jejich potenciál, rozvíjeli jejich ambice a podporovali nepřehlédnutelnou odvahu jít stále vpřed. My máme know-how a data a nebojíme se je využít k dlouhodobé a hmatatelné podpoře,“ uvedla Lvová.

Podporou malých firem chtějí organizátoři iniciativy přispět k navýšení přidané hodnoty práce v české ekonomice. Ta je podle posledních dat indexu prosperity a finančního zdraví čtvrtá nejnižší v Evropské unii. Dosahuje pouhých 39 procent a Česko zaostává za státy jako je Irsko (51 procent) anebo Bulharsko (42 procent.)

Firmy potřebují podporu

Stejně tak digitalizace a zavádění inovací v malých firmách drhne a Česko zaostává za mnohými evropskými zeměmi. Kybernetické zabezpečení nemá implementováno ani třetina malých firem, přesně 29 procent, ukázal průzkum.

„Malé firmy jsou dynamičtější a více specializované než velké korporace. Potřebují ale více podpory a vzdělávání. Právě inovace typu digitalizace firemních procesů, zapojení AI nebo automatizace v sektoru služeb vedou k významnému zvýšení produktivity a snižování nákladů,“ vysvětluje Martin Mára, ředitel Velkého týdne malých firem a šéf platformy pro malé a střední podniky DoToho!

Ze zjištění Velkého týdne malých firem vyplývá, že nejčestnější příčinou nevyužívání státní podpory je přílišná byrokracie. Roman Renda, hlavní ekonomický analytik Hospodářské komory, proto zdůrazňuje potřebu zjednodušit podporu malých firem. „Čím menší je firma, tím méně je pro ni úvěr dosažitelný, což situaci komplikuje. Přitom téměř dvě třetiny malých firem by uvítaly půjčku či úvěr, aby mohly investovat do svého rozvoje,“ dodává.