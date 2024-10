Nesehnal kola pro děti, tak je začal sám vyrábět. Dnes prodává do celého světa

Adela Bódiová a Roman Blažek navrhují ultralehká kola pro děti už několik let. Společně stáli u zrodu značky Beany. (2. října 2024) | foto: Jan Brychta

Díra na trhu. Tak by se dal označit nápad dvou nadšených sportovců, kteří se rozhodli vyrábět ultralehká dětská kola. Vraťme se ale na začátek. Psal se rok 1999 a snowboardový komplet byl v Česku poměrně nedostupným zbožím. Masivní popularita snowboardingu přišla až o pár let později, mimo jiné díky české komedii Snowboarďáci.

„Poptávka po snowboardových kompletech byla obrovská, jeden ale stál kolem 15 000 korun, což bylo na tehdejší dobu hodně peněz. Málokdo koupil tak drahé vybavení svým dětem. Jako první Evropan jsem začal vyrábět v Číně a díky tomu jsem nabízel komplety levněji, tehdy za 6 690 korun. Byl to obrovský hit,“ vzpomíná Blažek na začátky svého podnikání. Otevřel tehdy malý obchod ve Vrchlabí a založil značku Westige.

„Na necelých padesáti metrech čtverečních jsme tehdy prodali až sedmdesát snowboardových kompletů za den. S Westigem jsme vyrobili kolem čtyřiceti tisíc prken za sezónu pro velkou část Evropy,“ dodává podnikatel, který se stal prvním Čechem orientujícím svůj byznys směrem na Dálný východ.

Váha hraje prim

V roce 2015 se Blažek rozhodl úspěšnou značku Westige prodat. „Nebylo to náhlé rozhodnutí, připravovali jsme se na prodej delší dobu. Bavilo mě být v obchodě a v kontaktu s lidmi, ale když už jsem dělal hlavně administrativu, přestalo mě to tolik naplňovat,“ říká Roman. O dva roky později se však vrátil na trh se značkou Beany.

„Věděli jsme, že chceme pokračovat ve sportovním vybavení, ale tentokrát čistě pro děti. Rozdělili jsme nabídku na zimní a letní segment. Snowboardy na zimu a kola na léto,“ popisuje Adela Bódiová, která má v Beany na starosti výrobu a design. Jejich cílem bylo udržet děti v pohybu po celý rok, přičemž hlavní důraz dnes kladou na dětská kola.

„Obešli jsme mnoho veletrhů a hledali jsme vhodné výrobce a dodavatele. U kol je spousta komponentů od různých výrobců. Po dlouhém hledání jsme konečně našli výrobce na Filipínách, ale s prvním produktem jsme nebyli spokojeni. Další vývoj trval minimálně dva roky,“ říká Bódiová. Mezi klíčové dětské parametry, které zohlednili, patří váha, šířka řídítek a geometrie rámu, která je odlišná od kol pro dospělé.

Kola dětem na míru

Zatímco velké značky vyrábějí dětská kola jako vedlejší produkt, Beany se soustředí výhradně na dětskou specifikaci. Jejich kola jsou navržená tak, aby vyhovovala dětské fyziologii, a to i díky spolupráci s fyzioterapeuty z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Výsledkem jsou nejlehčí kola na trhu, která podporují zdravý pohyb dětí.

Lehké kevlarové pláště a další kvalitní komponenty přidávají na celkové výjimečnosti produktů Beany. Nejmenší kola od této značky váží mezi pěti až sedmi kilogramy, což je pro děti zásadní rozdíl. „Děti často znovu objeví radost z cyklistiky, jakmile jim rodiče vymění těžká kola za lehčí modely,“ říká Bódiová.

Za léta, co Beany působí na trhu, konkurence přibylo, ale Blažek s Bódiovou zůstávají v čele. „Někteří se nás pokusili kopírovat, ale jejich produkty byly těžší a dražší. Velké firmy, i když se snaží kopírovat, to nedotáhnou nikdy do konce,“ říká Blažek.

„Dnes je běžné, že firmy označují svá kola jako lehká, protože vědí, že váha prodává. Ve skutečnosti ale nejsou tak lehká, jak tvrdí. My bychom nikdy neuvedli na trh produkt, se kterým nejsme naprosto spokojeni,“ uzavírá Adela Bódiová.