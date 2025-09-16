„První tři boxy již nyní fungují v Praze, třetí nabídne své služby milovníkům fitness v Ostravě již v říjnu. V příštím roce plánujeme rozšíření o minimálně další čtyři zařízení. Tři opět v Praze a jedno v Brně,“ uvedl Miroslav Rech, šéf společnosti MultiSport Benefit. Dodal, že pokud se koncept setká s pozitivním ohlasem, v roce 2027 plánují razantní expanzi, která by mohla přinést až sto SportBoxů po celé zemi.
SportBoxy v Praze
SportBox Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4
SportBox Zličín, Řevnická 1, Praha
SportBox Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha
SportBox je uzavřený prostor o rozloze 15 metrů čtverečních vybavený stroji a pomůckami pro kardio, silový i funkční trénink nebo strečink. Přístup je možný pouze po online rezervaci a zařízení mohou využívat jen držitelé karty MultiSport.
Každý si může rezervovat jeden padesátiminutový blok denně. Současně mohou cvičit maximálně dvě osoby. Pokud si uživatel zamluví jen jedno místo, druhé může obsadit někdo další.
„Je to další výjimečná služba, kterou mohou využívat pouze držitelé naší karty. A toto chceme zachovat i do budoucna a o změně neuvažujeme,“ zdůraznil Rech.
Zařízení dodala značka Technogym. Součástí vybavení jsou běžecký pás, rotoped, činky, kettlebelly, posilovací gumy i podložky na jógu a strečink. SportBoxy fungují na principu soukromí a nedisponují sprchy ani toalety, jejich hlavním cílem je nabídnout cvičení mimo přeplněná fitness centra. Prostory mají dostatek místa na odkládání oblečení i pro převlékání samotné.
SportBox Multisport
Inspiraci našli v chorvatské sesterské společnosti MultiSport Croatia, kde koncept funguje několik let. „Nebyla to slepá inspirace ani kopírování. Předcházel tomu důkladný průzkum trhu. To, co funguje v Chorvatsku, nemusí být úspěšné v českých podmínkách. Průzkum ukázal, že existuje skupina lidí, která preferuje cvičení v soukromí, mimo velká fitness centra, a zároveň mimo prostory domova,“ vysvětluje Rech.
Boxy jsou vybavené kamerami a červeným tlačítkem pro okamžitou pomoc, což zajišťuje bezpečí návštěvníků. Napojeny jsou na centrální přívod elektřiny pronajímatele pozemku, aktuálně stojí v nákupních centrech, ale v budoucnu se uvažuje o umístění do business parků, velkých firem či bytových komplexů.
Provozovatel klade důraz na hygienu a po každém tréninku se prostor automaticky odvětrá a vydezinfikuje, součástí systému jsou i UV lampy. SportBoxy jsou otevřené denně od 5 hodin ráno do půlnoci a jejich obsazenost přesahuje 70 procent.