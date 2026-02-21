Živnostníci a malé firmy mohou vyhlížet letošní účty za energie s jistým optimismem a úlevou. Pro většinu podnikatelů odebírajících elektřinu na hladině nízkého napětí dochází k poklesu nákladů.
Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství
Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...
Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček
Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...
OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě
Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...
Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry
Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...
Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET
Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...
Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže
Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...
Doba nejistoty kvůli energiím pro živnostníky skončila, letos se vyplatí fixovat
Vývoj posledních let ukázal, že energie mohou během krátké doby dramaticky změnit finanční situaci firem. Dnes je však trh stabilnější, předvídatelnější a ceny jsou na úrovni, která podnikatelům...
Nezaměstnanost na Slovensku dosáhla tříletého maxima
Míra nezaměstnanosti na Slovensku letos v lednu podle svého hlavního ukazatele stoupla. Vyšplhala se na zhruba tříleté maximum 4,42 procenta. Zvýšila se třetí měsíc v řadě, loni v prosinci činila...
Nejvyšší soud zablokoval cla. Zklamaný Trump vyhlásil nová podle jiných pravidel
Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když...
Boeingu se i díky Trumpovi zase začíná dařit. Airbus mu však zdatně sekunduje
Americký prezident Donald Trump se již od svého nástupu do funkce amerického prezidenta snaží podporovat domácí průmysl. Těží z toho i americký výrobce letadel Boeing, který navzdory několika...
Evropská komise chce 2500 nových úředníků. Šetřete, píše devět zemí včetně Česka
Devět zemí Evropské unie včetně České republiky vyzývá dopisem Evropskou komisi (EK), aby upustila od svého plánu zaměstnat dalších 2500 lidí a zvýšit výdaje na vlastní správu. Informoval o tom...
Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku
Konstrukce z mřížky z nerezové oceli, řetězový popruh a žlutomodré madlo. Designér Nik Bentel vytvořil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl vcelku netradiční módní doplněk. Kabelka Trolley Bag...
Vládní strategie zní dobře, otázkou ale je, jak se přerodí v praxi, reaguje byznys
Vláda v pátek představila svou hospodářskou strategii. Jejím cílem je rozproudit hospodářský růst. Ekonomové i byznys jsou s plánem spokojení. Váhají ale nad tím, jak úspěšná nakonec vláda v plnění...
Miliardová zakázka pro CSG. Dodá desetitisíce kusů munice do západní Evropy
Společnost Excalibur International ze skupiny CSG podepsala smlouvu s ministerstvem obrany členské země NATO v západní Evropě na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice v řádu...
Lidl Outlet se stěhuje do Ostravy. Ohlásil, kdy otevře pro zákazníky
Outletová prodejna Lidl se již potřetí stěhuje. Tentokrát si pro svůj koncept se spotřebitelským zbožím vybrala moravskoslezskou metropoli Ostravu. V pondělí 2. března v 9 hodin zakotví v areálu...
Valentýn se změnil. Češi po vzoru západní Evropy více investovali do sebe
Svátek zamilovaných už dávno není jen o růžích a klasických dárkových parfémech. Letos si spotřebitelé po celé Evropě ve větším dopřávali potěšení pro sebe sama a nejvíce nakupovali dekorativní...