Růst české ekonomiky nedosáhne ani na 1 %, tvrdí ČBA. Lépe by mělo být za rok

Tuzemská ekonomika doplácí na nepříliš ideální hospodářský vývoj ve světě. Zejména se jedná o sousední Německo, se kterým je Česká republika ekonomicky velmi propojená. Výraznější hospodářský vzestup komplikuje i snaha o fiskální konsolidaci ze strany vlády Petra Fialy, což by se ale pro příští rok mělo minimálně částečně změnit.

Ekonomové očekávají, že plánovaný deficit státního rozpočtu pro rok 2025 klesne ve srovnání s letoškem jen nepatrně. Hlavním důvodem jsou volby do Poslanecké sněmovny, které konsolidační snahy ovlivní. Na druhé straně se však expanzivnější fiskální politika pravděpodobně pozitivně propíše do hospodářské výkonnosti české ekonomiky.

Výraznější růst snad přijde za rok

Česká bankovní asociace totiž očekává, že ačkoliv tempo hospodářského růstu České republiky pro rok 2024 nepřesáhne ani hranici jednoho procenta, rok 2025 bude jiný. Prognostický panel odhaduje růst tuzemské ekonomiky o 2,7 procenta. Někteří analytici dokonce říkají, že by při trošce štěstí mohl překonat i tříprocentní hranici.

„Už pro druhou polovinu letošního roku očekáváme ve srovnání s prvním pololetím významnější oživení růstu. Ten by měl pokračovat i v roce 2025, kdy by se tempo hospodářské výkonnosti mělo přiblížit hranici tří procent. Vzestup bude táhnout spotřeba domácností, postupně rostoucí investiční aktivita, předpokládaný ekonomický vzestup Německa i dalších obchodních partnerů,“ říká k výhledu ekonom Petr Sklenář z J&T Banky.

Poměrně příznivá by nadále měla být i situace na trhu práce. Míra nezaměstnanosti stoupne v příštím roce jen nepatrně, a to z 3,6 na 3,8 %. Pozitivním faktorem je rovněž i mzdový vývoj. Už letos se nominální mzdy v Česku meziročně zvýší o 7 procent. Po odečtení odhadované inflace to znamená, že ve srovnání s rokem 2023 nejspíš reálné mzdy vzrostou o zhruba 4 procenta.

Sazby v roce 2025 příliš klesat nebudou

Spotřebitelskou poptávku i celkovou investiční aktivitu by měl táhnout vzhůru také očekávaný pokles úrokových sazeb ze strany České národní banky. To by mělo pozitivně dopadnout také na hypoteční aktivitu.

„Česká národní banka by měla pokračovat ve snižování úrokových sazeb ze současných 4,5 procenta. Na konci roku 2023 očekáváme sazbu ve výši 3,75 procenta. Příští rok však bude propad úrokových sazeb jen velmi mírný, neboť očekáváme, že úroková míra ČNB klesne pouze na 3,5 procenta,“ říká analytik Jaromír Šindel ze společnosti Citibank.

Centrální banka bude úrokové sazby udržovat na vyšších úrovních zejména kvůli vyšší inflaci. Ta se sice pro letošní rok vrátila do blízkosti inflačního cíle ČNB, analytici ale vidí stále řadu faktorů, který ji budou pro další měsíce udržovat nad hranicí 2 procent. Mezi ty hlavní se řadí cena služeb a potravin.

Průměrný kurz koruny by měl letos být 25,08 Kč/EUR, na konci roku by se podle asociace mohl dostat mírně pod hranici 25 korun za euro. V příštím roce česká měna posílí, průměrný kurz asociace očekává 24,66 Kč/EUR.