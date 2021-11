Nové daně a propouštění. To je podle Raiffeisenbank budoucnost České republiky

Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské čelí nastupující vláda v oblasti veřejných rozpočtů obrovským výzvám. Dluh státu se blíží k hranici tří bilionů korun. Vláda by měla hledat úspory a ty největší by měly přijít právě v příštím roce. Zvážit by měla i nové daně, po kterých začíná v souvislosti s Green Dealem volat i Evropská unie.

Problémem české ekonomiky je i růst spotřebitelských cen, který bude enormní hlavně v první polovině příštího roku. Poté začne inflace pozvolna klesat. „Očekáváme, že nejvyšší inflace bude ta lednová. Hlavním tahounem bude růst cen energií nebo potravin,“ uvedl analytik David Vagenknecht.

Inflace ani v dalších měsících jen tak nevyprchá, důvody pro její růst budou v ekonomice stále. Ve dvouletém období se podle Raiffeisenbank bude pohybovat okolo tří procent. Významnou roli přitom bude hrát růst cen energií, kde se změny čekají nedají. Plyn zdraží až o 25 procent a elektřina zhruba o osmnáct.

Pozitivní podle prognózy je, že cena nemovitostí v České republice by už tak razantně stoupat neměla. Podle Horské se Česká národní banka brzy vrátí k tvrdší politice a zpřísní pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů. Jejich objem se po několika rekordních měsících sníží a na trhu je to patrné už nyní. To, co aktuálně narůstá, je objem úvěrů pro firmy.

Raiffeisenbank ve své prognóze rozpracovala i různé scénáře předpokládaného vývoje české ekonomiky. Ty odlišují zavedená protipandemická opatření, která se do výkonnosti hospodářství projeví. Pokud půjde všechno hladce, česká ekonomika poroste ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku až o 0,6 procenta.

„Růst potáhne hlavně spotřeba domácností. Vyvrcholí ve druhé polovině příštího roku. V případě úplného lockdownu však ekonomika v posledním čtvrtletí roku 2021 poklesne o 0,1 procenta. Pokud by uzávěra ekonomiky pokračovala, může se ekonomika v dalším období propadnou až o 0,6 procenta,“ řekl David Vagenknecht.

Ministerstvo financí ve své poslední prognóze predikuje, že v roce 2022 bude inflace atakovat hranici šesti procent. Po roce 2022 očekává pokles inflace na průměrných 2,5 procenta v roce 2023 a na 2,2 procenta v roce 2024. Prognóza České národní banky pak dokonce tvrdí, meziroční inflace k sedmi procentům stoupne už koncem letošního roku.