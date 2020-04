Zkoušky pro realitní makléře se odkládají. Nelze je skládat po internetu

„Aktuálně není možno zkoušky pořádat, on-line formu testů zákon nepřipouští,“ stojí v důvodové zprávě. Zkoušky mají písemnou, individuální ústní i praktickou část a trvají tři až pět hodin. Ministerstvo pro místní rozvoj je pokládá za nejprůhlednější způsob prokázání odbornosti.

Předloha navíc uvolní podmínky pro případné nové zprostředkovatele, kteří by podnikali pod velkými realitními kancelářemi. Půl roku od nabytí účinnosti zákona by takto makléři mohli působit na základě volné živnosti, nesměli by však poskytovat službu úschovy peněz.

Podmínky pro realitní makléře se zpřísní

Na žádost o změnu z volné na vázanou živnost, tedy doložení vzdělání, praxe nebo absolvování zkoušky, má podle platného zákona zprostředkovatel šest měsíců od nabytí účinnosti normy 3. března, tedy do 3. září. Novela dobu prodlužuje o šest na 12 měsíců, tedy do 3. března 2021. Pokud by realitní makléř za současného stavu neprokázal odbornost a podnikal by i po 3. září, mohl by se dopouštět trestného činu neoprávněného podnikání, stojí v důvodové zprávě.

Pro vykonávání profese zákon předpokládá pět možností. První je vysokoškolské vzdělání v právních, ekonomických, stavebních nebo jiných odpovídajících oborech. Druhou je jiná vysoká škola, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání. V této kategorii jsou nutné tři roky praxe v oboru. Dále jsou to mezinárodní uznání nebo bakalářské vzdělání společně s titulem MBA v oboru nemovitostí a rok praxe. Makléři, kteří tyto podmínky nesplňují, musejí složit zkoušku.

Počet obyvatel na jednoho realitního makléře je v Česku proti průměru Evropské unie zhruba poloviční. V Česku je to 909 lidí na makléře, průměr za EU je 1 653. Vyplývá to z posledních dostupných údajů evropského statistického úřadu za rok 2017.