Májové svátky jsou jako Velikonoce. Obchody jsou zavřené jen jeden den

Prvního května se slaví Svátek práce a podle zákona patří mezi takzvané ostatní svátky. Znamená to, že do práce sice nemusíte, ale otevírací doba obchodů zůstává stejná jako ve všední den. Přesněji řečeno, zákon ji nijak neomezuje.

V praxi se mohou obchodníci rozhodnout nechat zavřeno, jak to udělal Penny Market na Boží hod velikonoční. Na májové svátky zatím takový úmysl nikdo neohlásil.

Naopak 8. května, kdy si připomínáme konec druhé světové války, budou mít velké obchody zavřeno. Přikazuje jim to zákon, o maloobchodním prodeji z roku 2016, podle kterého musejí být na Den vítězství zavřené všechny obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních.

Výjimku mají pouze lékárny a prodejny zdravotních potřeb, dále benzinky a obchody na letištích, na vlakových a autobusových nádražích. Výjimka neplatí pro velké prodejny v metru, ty musejí nechat zavřeno.

Proč je 1. května otevřeno a 8. května zavřeno?

Vyznat se v českých svátcích je trochu oříšek. Oba květnové svátky mají dlouhou tradici, a protože je od sebe dělí 7 dní, připadají vždy na stejný den v týdnu. Přesto pro ně platí jiná pravidla. Důvodem je zákon č. 245/2000 Sb., který určuje, zda jde o státní svátek, den patřící mezi ostatní svátky, den pracovního klidu nebo významný den.

Státní svátky jsou dny, které podle zákonodárců mají největší význam pro připomenutí tradic a dějinných událostí spjatých s českou státností. Z praktického hlediska je nejdůležitější to, že právě v tyto dny mají obchody zavřeno, případně je jejich otevírací doba omezena zákonem. Celkem je to 7 dnů v roce, kdy velké prodejny nesmí otevřít vůbec, a dále 24. prosinec, kdy smí prodávat jen do 12 hodin.

Státní svátky Otevírací doba obchodů 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok zavřeno 18. dubna – Velký pátek otevřeno 21. dubna – Velikonoční pondělí zavřeno 1. května – Svátek práce otevřeno 8. května – Den vítězství zavřeno 5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje otevřeno 6. července - Den upálení mistra Jana Husa otevřeno 28. září – Den české státnosti zavřeno 28. října – Den vzniku samostatného československého státu zavřeno 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii otevřeno 24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin) otevřeno do 12 hodin 25. prosince – 1. svátek vánoční zavřeno 26. prosince – 2. svátek vánoční zavřeno

Ve dny, které zákon jmenuje jako tzv. ostatní svátky, se prodávat smí bez omezení. Státní svátky i ostatní svátky patří mezi dny pracovního klidu. A významné dny? Těch je nejvíc a jsou to pracovní dny. Obchody v nich žádné regulace otevírací doby nemají.

Spory o svátky

Na tom, jaké svátky jsou pro český stát důležitější než jiné, se politici dlouhodobě neshodují. Třeba lidovci by na seznam dní, kdy jsou velké obchody zavřené, rádi přidali i ostatní svátky. Naproti tomu z řad poslanců ODS vzešel návrh na zrušení regulace prodejní doby o svátcích. Otevírací dobu by si podle nich měli obchodníci určit sami. Ani jeden z návrhů zatím nezískal dostatečnou podporu.

Květnové svátky u sousedů

Ve všech okolních zemích se slaví 1. máj jako Svátek práce. Naopak konec druhé světové války si připomínají jen někde. Kromě toho mají země sousedící s Českou republikou i své svátky, které se u nás neslaví.

V jaké májové dny budou mít velké obchody v sousedních zemích zavřeno, najdete přehledně v boxu. Dodejme, že regulace se týká prodejen nad 200 metrů čtverečních, podobně jako v Česku.

Kdy mají zavřeno Slovensko: 1. května a 8. května Polsko: 1. května a 3. května (Den Ústavy) Německo: 1. května a 29. května (Nanebevzetí Ježíše Krista) Rakousko: 1. května a 29. května