Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Veronika Bělohlávková
Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním centrem a pestrou gastronomií. Redakce iDNES.cz zmapovala, co se od té doby změnilo, jak fungují jednotlivá patra a kdo do Máje chodí.

Ani během nedávných slunečných dní nebylo v obchodech uvnitř Máje příliš rušno. Během zářijových redakčních návštěv zde přes poledne a v brzkém odpoledni bylo zákazníků spíše méně a byla slyšet byla hlavně angličtina, ruština nebo třeba nizozemština.

Někteří lidé pasáží Máje jen procházejí a zkracují si tudy cestu, na odbyt jdou spíše o drobnosti. Nejvíce zákazníků míří do drogerie Rossmann a kavárny Be Café, po Tesku se pohybovalo jen několik nakupujících.

Kotva slaví padesátiny. Brutalistní symbol Prahy vyrostl za dva a půl roku

„Vystupuji tady na Národní třídě téměř denně, pracuji zde za rohem. Spíše se mi zdá, že lidé nakupují ve vedlejším Quadriu. Tam je také více obchodů než vedle v Máji,“ popsala paní Eva, která pracuje v jedné z firem poblíž.

Podobně srovnává i odborník Tomáš Beránek z CZ Retail Advisors: „Máj se určitě bude ještě vyvíjet, stejně jako sousední Quadrio. Historicky se v Quadriu nepočítalo s gastrem v prvním patře, ale v čase se ukázalo, že je to nejlepší využití. Výhodou pro Máj je, že stojí na velmi frekventované křižovatce Národní a Spálené, u uzlu MHD.“

Jiný než dřív

Máj v současné době funguje úplně jinak, než jak ho mnozí pamatují z dřívějška. Multifunkční dům zábavy kombinuje gastronomii, herní centrum, muzea, menší obchůdky a umělecké instalace. Tím se snaží přilákat všechny generace i typy zákazníků: od mladých hráčů po turisty hledající panoramatický výhled na Prahu.

„To už není obchodní dům, spíš dům zábavy. Jeho funkce se hodně změnila. Nakupování je teď spíš minoritní částí, většina prostoru je věnována zábavě, gastronomii a muzeím,“ říká Václav Klán, spolumajitel Máje, který je součástí nemovitostního Fondu Realita investiční společnosti Atris.

Multifunkční zábavné centrum Máj

Multifunkční prostor Máje nabízí hlavně zábavu. (11. září 2025)
Z bývalého hřiště zbylo jen parkoviště a venkovní terasa, která je přístupná z nových prostor Levels. (11. září 2025)
Zostřeno na zábavu, to by mohlo být mottem bývalého obchodního domu Máj. Zde se nechodí za nákupy, ale pobavit se. (11. září 2025)
Do Máje za zábavou. V herním centrum Levels se vyřádí milovníci arkádových her a automatů. (11. září 2025)
26 fotografií

Nejvyšší patro domu zaujímá restaurace FlyVista s vyhlídkovou terasou nově se vstupem zdarma, která nabízí snídaně, obědy, večeře, drinky i šampaňské. Slibuje nejen jídlo, ale i atmosféru a večerní zábavu.

Razantní proměnu ze socialistického „obchoďáku“ ilustruje asi nejvýstižněji zážitkový obchod Heroes Park v sedmém patře. Je celý vystavený kolem komiksových superhrdinů a jedna jeho část vede také venkovním tunelem, který nabízí výhled na část města.

O patro níž ožívají v osmi sálech klíčové události dějin hlavního města i celého Česka. V březnu zde otevřeli zážitkovou výpravu do historie Prahy nazvanou Back in Time. „Výprava do historie Prahy láká hlavně školy. Od nich máme rezervací asi nejvíce,“ připouští Klán.

Nekonečná zábava

Hlavní atrakcí je podle Klána herní centrum Levels, které zabírá tři patra. „Najdete tu arkádové hry, závodní simulátory formule, minigolf, šipky a všechno, co si člověk pod pojmem zábava dokáže představit,“ říká Klán.

Ne všechno se ale povede, minimálně ne hned napoprvé. Levels se nedávno rozšířilo o prostor, kde dříve bylo zábavní centrum Lvíčkov, které skončilo kvůli nižší návštěvnosti. Navazující venkovní dětské hřiště na terase Máje majitel také zavřel kvůli chybějícímu stavebnímu povolení.

Největší skleněný kostlivec světa míří do Máje, bude cenit zuby na hosty baru

Nově vnitřní prostory nabízejí konferenční prostor až pro 400 lidí, kde je velká obrazovka i bar. Mohou se zde pořádat firemních eventy, teambuildingy či různé akce, dokonce zde lze postavit rozsáhlý autodrom. Nechybí ani zkrácený bowling a herní automaty. Venkovní prostor nyní slouží jako parkovací plocha pro účastníky akcí a hosty. „V zimě, od 15. listopadu do 15. února, zde také plánujeme venkovní kluziště,“ dodává Klán.

Máj denně navštíví kolem 30 tisíc lidí, dům tak těží z výhodné a rušné lokality v centru města. Ovšem návštěvnost závisí nejen na denní době, ale také na počasí. „Když prší, patra se zábavou bývají plná, zatímco restaurace jsou méně vytížené. Za pěkného počasí je to naopak. Nejvíce lidí přichází odpoledne a večer, o víkendech pak po celý den,“ vysvětluje.

Nakupuje se málo, žije to jinde

Spodní patra domu obsadily obchody, food court a služby typu drogerie, lékárny či tabák. Přízemí zabírá Tesco na 2 500 metrů čtverečních, s touto plochou jde o jednoho z největších prodejců potravin na Praze 1.

Funguje zde také bistro dean&david, které má proti jiným podnikům výhodu v samostatném vstupu z ulice. „Jsme přímo na zastávce Národní třída, kudy denně projde obrovské množství lidí, které musíme zaujmout na první pohled,“ říká mluvčí Lenka Kašparová s tím, že je to znát i na výši nájmu. „Na ten si musíme vydělat a to je někdy dost těžké,“ dodává.

Podle ní sem nejčastěji chodí lidé z kanceláří v okolí a studenti z blízkých škol, zatímco turisté si většinou berou jídlo s sebou. Návštěvnost přitom výrazně závisí na počasí. „Když je hezky, ulice se zaplní a bistro ožívá, v dešti lidé zůstávají spíše doma a objednávají přes rozvážkové služby,“ vysvětluje.

Velký zájem je také o foodcourt, který je nejvíce zaplněný během oběda. Hosté si zde objednávají jídla z různých restaurací a u stolů sedí hlavně skupinky. Jedna parta mladých mužů z Drážďan tu například obědvala před návštěvou Levelu, kde pokračovali v programu rozlučky se svobodou pro nastávajícího ženicha.

Zábava na prvním, druhém i třetím místě. Pražský Máj se otevřel hostům

Podle návštěvnosti je zjevné, že zahraniční turisté zde výrazně převažují nad českými zákazníky. Nejčastěji míří do herního centra a na vyhlídku. Podobně jako rodina z Nizozemska, která měla při pobytu v Praze na seznamu právě návštěvu Máje.

„Jdeme se podívat na vyhlídku a pak se chceme také podívat do herny,“ vysvětlil pan Jasper, který chtěl zpestřit procházky historickou Prahou hlavně svým dvěma synům.

Návštěvníky ale do Máje nelákají jen obchody. Součástí domu jsou i dvě plastiky motýlů-letadel od Davida Černého, jejichž přítomnost na fasádě měla původně trvat jen rok.

„Stavební úřad rozhodl o prodloužení doby jejich umístění o další dva roky, takže si je užijí nejen návštěvníci, ale i kolemjdoucí,“ uvedl Václav Klán.

Ten zároveň potvrdil i plánovanou „otevíračku“ fastfoodového řetězce Five Guys, která se několikrát odkládala. Podle něj by měla proběhnout do konce roku 2025. Původní termín loni v červnu zmařily problémy se stavebním povolením a poté neshody mezi franšízantem a mateřskou společností.

