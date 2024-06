Zábava na prvním, druhém i třetím místě. Pražský Máj se otevřel hostům

„Když jsme v roce 2019 obchodní dům koupili, náš původní návrh na rekonstrukci byl úplně jiný. V prvních čtyřech patrech měla být nákupní zóna s obchody a ve zbytku kanceláře,“ vzpomíná Martin Klán a dodává, že před třemi lety celý koncept změnili.

„Měnili jsme to postupně, ale nejdříve od střechy. Když jsme viděli nádherný výhled, přišlo nám škoda, aby to zůstalo nevyužité. A tak jsme pokračovali patro po patře,“ říká jeho bratr Václav. Dodává, že se do Máje na Národní budou lidé chodit hlavně bavit a dobře najíst.

Za rekonstrukcí obchodního domu stojí společnosti Amadeus Real Estate, kterou vlastní rodina Klánových. Finální podobu celé stavbě ovšem vdechli hlavně bratři Martin a Václav.

Na ploše přes 17 tisíc metrů čtverečních tak vznikl prostor v centru Prahy s nabídkou obchodů, různorodou gastronomií a zábavním parkem pro všechny generace na jednom místě.

Patro po patře

V prvním podzemním patře je supermarket Tesco, na který jsou v těchto místech zákazníci zvyklí z časů před rekonstrukcí. Ovšem namísto původního strmého schodiště bude supermarket nově přístupný dvěma eskalátory. Právě pojízdné schody, které mnozí znají minulosti zůstaly a lze se nimi přesouvat mezi patry. Nově však mají prosklené boky a různobarevné osvětlení.

V přízemní části, do které lze vstoupit hned z několika stran – z ulice Spálená, Národní a Charvátova se nachází různé obchodní jednotky drogerie Rossmann, Holandské květiny, Studio Art Nails Beauty&Spa, Lékárny LEMON, Klenoty YES či iRepublic, YesPojisteni, Limited Exchange a dvě prodejny tabáku Don Pealo.

Mezi patry se nachází otevřený prostor, jemuž dominuje křišťálový lustr, ten spolu s dalšími třemi stovkami svítidel do Máje dodala česká firma ArtCrystal Tomeš. „Naše firma dodávala do šesti pater Máj Národní celkem 300 svítidel a první dvě z nich vás okouzlí přímo u vstupu – jedná se o lustry typu Maria Terezia, z nichž každý má v průměru úctyhodné dva metry,“ říká Klára Rasko z ArtCrystal Tomeš.

Největší křišťálová podívaná se nachází v druhém patře ve Foodhall, kde svítí celkem 142 křišťálových svítidel, čímž vytváří křišťálové nebe.

„Svítidla jsou instalována také v obou patrech herny, nebo luxusní restauraci Fly Vista. Křišťálové svítidlo nad barem váží 800 kilogramů a tvoří ho celkem třicet tisíc křišťálových ověsů,“ dodává Rasko.

O patro výše se nachází „jídelna“ tzv. foodhall, který nabídne přibližně 750 míst k sezení a pestrý sortiment rychlého i klasického občerstvení v režii značek Popeyes, Burger King, Banh-mi, Prima bašta, Misushi, Amerikanos do konce roku se pak otevře první pobočka německého konceptu Dean&David nebo americký fastfood Five Guys.

„Tyto prostory pronajímáme a jsou tedy v režii značek, zábavnou část si pak obstaráváme sami pod vlastními koncepty,“ říká Václav Klán a dodává, že se zde platí vstupné.

Společnost Infinite Experience Prague se stará o zábavný a herní koncept. Ve dvou patrech se nachází herna Level, kde si na své přijdou hlavně milovníci her a hraní. Herní kasino s arkádovými hrami je rozděleno do několika částí – nechybí šipky, kulečníky, simulátory formulí či motorek a dalších několik desítek automatů.

„K hraní nejsou potřeba žádné drobné mince, vše funguje na předem nabitou kartu, z které se kredit strhává,“ doplňuje Václav Klán s tím, že jedna hra se pohybuje okolo 50 korun. Srdcem celého kasina je nejvyšší devítimetrový bar.

Lvíčkov i park hrdinů

V 5. patře se nachází centrum pro menší děti Lvíčkov. K dispozici je velký bazén s balonky, dětské hřiště se s skluzavky nebo bar s jídlem a nápoji. Na terase je venkovní hřiště s dráhou pro dětská autíčka. Lvíčkov bude přístupný pouze s platnou vstupenkou, ta bude pro dospělého stát 100 korun a pro jedno dítě 250 korun.

V šestém patře se na konci roku otevře interaktivní výstava Back in Time, která návštěvníka provede historickými milníky české země. „Bude to zajímavé tedy hlavně pro zahraniční turisty, ale určitě to bude přínosné i pro školy,“ připomíná Klán při prohlídce.

Všechny fanoušky superhrdinů nadchne zážitkový obchod Heroes Park v 7. patře, kde si mohou projít jednotlivými částmi. Jedna z nich vede také venkovním tunelem, který nabízí výhled na část města.

V posledním, tedy osmém patře, je stylový bar Fly Vista s velkým výběrem šampaňského s venkovní terasou a vyhlídkou. Vstupné na vyhlídku bude činit 200 korun.