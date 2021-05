Češi v pandemii jedí zdravě i pohodlně, těží z toho startupy a inovátoři

Jednou z firem, které se svezly na nové vlně zákaznického zájmu, je například Magu, která prodává kombuchu, což je seskupení bakterií podobající se houbě, které se vloží do čajového nálevu, kde se živí čajem a cukrem a přeměňuje ho v nápoj plný bakterií, kvasinek a účinných látek.



Zakladatel firmy Marek Siwy s nápadem na výrobu kombuchy přišel během života v USA. „ Dlouho jsem žil a studoval v Americe, kde jsem se původně věnoval financím, ale postupně jsem začal cítit, že bych chtěl vybudovat něco svého. Skončil jsem tedy s prací v bance a začal jsem studovat věci ohledně kombuchy, jelikož jsem jí rád pil a chtěl jsem to přinést i do Česka,” říká Siwy.

Po zhruba roce a půl vznikla firma Magu, která momentálně čítá šestnáct zaměstnanců. „Začátky byly dost krušné, ale teď se nám daří, paradoxně se nám dařilo i během pandemie, jelikož jsme z 99 procent zaměřeni na prodej v onlinu a mám pocit, že právě nákupů na internetu se Češi v posledním roce přestali ostýchat,” vysvětluje Siwy.



Marek Siwy vede společnost Magu, která prodává nápoj kombucha

„Ještě před covidem jsme testovali trh a ta poptávka tu byla a měli jsme zákazníky, teď jsme ale výrazně navýšili,” dodává. Firma momentálně působí v provizorních prostorách ale v příštích týdnech plánuje přesun do nového. „ Budeme mít novou výrobní linku vyrobenou na míru. Bylo to dost náročné i drahé, ale alespoň teď budeme moct více pěstovat, jelikož jsme se doteď trochu prali s kapacitou,” říká Siwy.



Podle zakladatele firmy Magu je zvýšenou poptávku táhne i orientace na jiný životní styl. „Mám pocit, že lidé chtějí žít více zdravě,” říká. A právě touha Čechů po zdravějším životě pomohla i firmě Trime, která se specializuje na vitamíny a doplňky stravy.

Prodej startupu během pandemie

Zakladatel společnosti Trime Michal Kočí ještě před rokem vedl startup Pokeat, která prodávala jídlo na cesty. „ Dělali jsme tekuté formy jídel v kapsičkách určené pro turisty či sportovce. Sám jsem se věnoval cyklistice a chtěl jsem, aby byly i jiné varianty než nějaká tyčinka či bageta. Náš produkt byl v podstatě jako dětská kapsička, akorát pro dospělé, navíc neobsahoval tolik cukrů, ale spíše jsme se zaměřovali na dostatek bílkovin a tuků,” vysvětluje Kočí.



Během pandemie, kdy nebyla úplně nejpříznivější situace na trhu, se ale rozhodl startup prodat a zaměřit se na prodej vitamínů a doplňků stravy. „Už někdy před třemi lety jsem se rozhodl začít vytvářet prémiové doplňky stravy a prodej jsme spustili minulé září. Postupně ale už nešlo sedět na dvou židlích , proto jsem se rozhodl soustředit pouze na jednu věc a Pokeat prodat,” říká Kočí.

Michal Kočí, zakladatel firmy Trime

Ačkoliv prodej během covidu nebyl úplně jednoduchý, Pokeat se nakonec prodal za nižší jednotky milionů korun. Po prodeji se Kočí naplno mohl pustit do práce v Trime.

„Moc pozitivních aspektů na rozjíždění nové firmy během pandemie sice nevidím, jelikož je bez veletrhů velmi těžké hledat dodavatele a vše komunikovat online, ale je fakt, že z dlouhodobého pohledu vzrostl zájem o doplňky stravy i vitamíny. Na druhou stranu, nikdy jsem to na té pandemii nechtěl stavět a hlásat, že naše produkty nějak pomohou při covidu,” vysvětluje Kočí.

Společnost nyní především online prodává doplňky stravy, které se zaměřují na prevenci, anti-ageing, dlouhověkost a biohacking.

Jídlo, které vydrží i deset let

Jedním z nejzasaženějších odvětví během pandemie jsou pohostinské či gastronomické služby. Jednu na gastronomii orientovanou firmu vede i Petr Sogel, který už před více než 20 lety založil rodinnou společnost Expres Menu.



„Já i moje žena jsme původně vystudovaní architekti. Po revoluci jsme ale dostali možnost v Trutnově zakoupit nějaké objekty a opravit je. Z jednoho vznikl čtyřhvězdičkový hotel, který ale navštěvovali především byznysmeni a tím pádem jsem sice platil špičkové kuchaře, ale ti přes den neměli co dělat. Hosté byli pryč, jedli tu jen ráno a večer. To mě štvalo, protože jsem si říkal, že se mi takhle nikdy nevrátí ty náklady. Začali jsme tedy nabízet předpřipravená jídla jako polední menu, která jsme v suterénu šokově zmrazovali,” vzpomíná na vznik společnosti Sogel.

To se ukázalo jako dobrý nápad, postupně přestávali uspokojovat zájem a v roce 1999 tak Sogel koupil další objekt, kde vybudoval kuchyň a založil firmu Expres Menu na šokově zamrazená jídla.

„Lidé si to oblíbili a brali si to s sebou třeba na dovolené. Jenže byl problém, že se to muselo uchovávat někde v mrazáku a já jsem chtěl najít řešení, jak tomuhle předejít, jelikož neustálé chlazení bere hodně energie a není to příliš perspektivní. Začal jsem tedy objíždět vysoké školy a zjišťovat jak udělat jídlo, které by bylo bez chemie, ale dlouho trvanlivé,” popisuje Sogel.

Rodinnou firmu Expres menu založil již před lety Petr Sogel, momentálně ve firmě působí i se synem Adamem

Nalézt metodu na dlouhodobé uchovávání pokrmů bez přidaných chemických látek se mu nakonec podařilo, v roce 2008 si na ní dokonce podal patentovou přihlášku a po dlouhých šesti letech patent opravdu dostal. „Bylo to velmi náročné a zdlouhavé, za patent jsme dali půl milionu a každý rok platíme patentové poplatky, ale nakonec se nám to všechno podařilo,” říká Sogel.



Patentovaná metoda se nazývá CTP neboli kontinuální tepelný proces a funguje na principu šokového zahřívání a chlazení jídla. „Je to jednoduché a složité zároveň, jde tam o práci s teplotou a nikde nesmíte udělat chybu. Jídlo zpracované touto metodou je ale naprosto bez chemie a vydrží až deset let takové, jako byste si ho uvařili dne předem,” říká Sogel.

Firma o 23 zaměstnancích má momentálně v nabídce přes sto druhů jídel. „Něco ale zatím neumíme, třeba knedlíky takto zpracovávat nejdou. Pokaždé, když zkoušíme nějaký nový pokrm, je to dobrodružství,” říká Petr Sogel.

Během pandemie se firmě dařilo. „Ačkoliv je jídlo vhodné třeba pro cestovatele, jelikož je podávané ve skladných sáčcích, které vydrží i když si na ně stoupne dospělý člověk a dá se velmi rychle ohřát, během covidu si nás oblíbilo i dost domácností. Plno lidí totiž nechce denně vařit a toto je jednoduchý způsob, jak si nějaké jídlo připravit,” říká Sogel.



Expres menu navíc během koronaviru i pomáhalo lidem v první linii. „Moc si vážíme všech sestřiček a lékařů a tak jsme jim během pandemie dováželi jídlo. Darovali jsme také jídlo zhruba za sto tisíc do potravinové banky pro ty, kteří se ocitli v nouzi. A během uzávěry Trutnova jsem jídlo rozváželi i policii na jednotlivá stanoviště, aby se také mohli plnohodnotně najíst,” říká Sogel. „Snažili jsme se prostě v mezích možností pomoci,” dodává.

Expanze do zahraničí

Všechny zmíněné firmy mají po úspěšném přečkání uplynulého roku a půl i velké plány do budoucna. „Řešíme expanzi do zahraničí, chceme náš online byznys model dostat i do západních zemí. Už řešíme partnery, kteří nás logisticky zaštítí, v Rakousku a Německu,” říká Siwy ze společnosti Magu.



Naopak Michal Kočí z Trimu se chce vydat na východ. „Ve východní Evropě vidíme velký potenciál, chceme se v této oblasti stát silnou značkou. Do budoucna plánujeme pokrývat všechny možné oblasti, jako je například problematika stárnutí nebo mitochondriální zdraví,” vysvětluje Kočí.

Do světa plánuje expandovat i Expres menu. „Máme v hlavě projekt, který pracovně nazýváme space menu a mělo by jít o jídlo, které by v podstatě pomohlo planetě. Šlo by o bio a veganské produkty, které by byly dané do tubiček o nějakých 120 gramech a v tom by byl schovaný celý oběd. Bude tedy stačit denně sníst tři takové tubičky a budete mít dostatek energie. Chtěli bychom to propagovat celosvětově, protože si myslíme, že je v tom budoucnost a měli bychom se snažit o snížení zátěže na zemědělství a zároveň nasycení všech lidí, “ uzavírá Sogel.