Nejhorší jsou opilí pasažéři. Letět v Maxu bych se bála, říká blogující letuška

Táhlo vás to k letectví už od malička?

Moje sestřenice byla deset let letuškou pro ČSA a já jí to vždycky svým způsobem záviděla, nebo jsem po tom spíše toužila. Poté co jsem se odstěhovala do Anglie, jsem se chtěla přihlásit do Emirates, ale nějak jsem na to neměla odvahu, takže to šlo na chvíli stranou. Později jsem však zaslechla, že nabírají do Travel Service u nás v Brně, kam mě nakonec vzali, ale rozhodla jsem se, že bych spíš chtěla zkusit létat z Londýna a dělat dálkové lety. Takže jsem zkoušela Easyjet a British Airways kam mě nevzali, ale nakonec jsem na doporučení jedné mojí kamarádky skončila u společnosti Norwegian. V září 2017 jsem pak začala s tréninkem a od října toho samého roku létám.