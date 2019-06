Tržby mohou spadnout o miliardu. Madeta ztratí 200 tisíc litrů mléka denně

Největší česká mlékárna Madeta přijde od 1. července o dodávky 200.000 litrů mléka. Mlékařské a hospodářské družstvo JIH se totiž rozhodlo, že bude více dodávat do Německa. Uvedla to ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná. Na situaci upozornil Český rozhlas Radiožurnál. Pro Madetu by to mohlo znamenat roční propad tržeb až o miliardu korun.