Každý druhý by chtěl pracovní Apple. Pro zaměstnance je symbolem statusu

Podle dat českého resellera značky Apple iWant by služební iPhone či MacBook jako benefit chtěla celá polovina dotázaných zaměstnanců. V minulém roce firemní zákazníci z kategorie malých a středních podniků u iWant za iPhony a MacBooky utratili proti roku 2020 o 112 procent více a objem dál roste.

„Zaměstnavatelé si už s klasickými benefity nevystačí. Vzhledem k velmi nízké nezaměstnanosti hledají firmy způsob, jak zaměstnance přilákat nebo udržet. Vedle standardní možnosti práce z domova je to také pracovní vybavení od Applu,“ říká Apple Product Team Leader značky iWant Miloslav Winter.

Z průzkumu agentury Ipsos je zřejmé, že benefit poskytování pracovního iPhone, MacBooku, či Apple Watch dokáže uchazeče významně oslovit. Nejde ale jen o hardware.

Celá polovina dotázaných preferuje, kdyby zaměstnavatel kompletně používal ekosystém Apple. Pro 63 procent dotazovaných je značka Apple symbolem vyššího společenského statusu a pro třetinu je poskytování zařízení Apple jako firemní benefit jedním z důležitých parametrů při výběru zaměstnavatele.

„Nároky zaměstnanců na kvalitu firemní elektroniky se během přechodu na home office citelně zvýšily. A ukazuje se, že Apple je znak prestiže a fenomén, který má pořád potenciál zaměstnavatele výrazně zvýhodnit na pracovním trhu,“ dodává Winter.

Pro firmy jsou benefity příležitost, jak dát najevo, že rozumí současným potřebám zaměstnanců. Trendy v této oblasti ovlivnila také pandemie covidu, která obrátila pozornost mimo jiné ke kvalitě pracovního vybavení a k výhodám spojeným s prací z domova.

Podle průzkumu je pro třetinu dotázaných kvalita nabízené firemní elektroniky důležitý faktor při rozhodování o zaměstnavateli. Pro pětinu je pak důležitá i značka příslušenství a každý pátý se dokonce nespokojí s použitím zařízením, ale pouze s novým.

„Řada firem začíná chápat prémiové IT vybavení jako formu důležitého benefitu a příležitost, jak zájemce na trhu práce oslovit. A je to vidět na tom, jak u nás nakupují Apple produkty,“ dodává Winter.

Jednou z firem, která z důvodu prestiže a dopadu na zaměstnance přešla na ekosystém zařízení Apple, je platforma Amazing Places. Během loňského a letošního roku nakoupila pro své spolupracovníky několik kusů elektroniky s jablkem ve znaku.

„Chceme být vnímáni jako moderní společnost zaměřená na zážitky a trendy ve všech aspektech toho, co děláme,“ říká Petr Kotík, zakladatel Amazing Places.

„Klademe důraz na design, kvalitu a výjimečnost. To, že naši zaměstnanci pracují na prémiových zařízeních od Applu, dotváří naši firemní kulturu a mindset. Pomohlo nám to také na pracovním trhu vyniknout a přitáhnout do týmu lidi, kteří sdílejí naše firemní hodnoty. Nehledě na to, že se s přechodem do ekosystému Apple zlepšilo celkové workflow, zejména v režimu hybridní kanceláře,“ uzavírá Kotík.