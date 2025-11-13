Nejvíce peněz míří do nových lanovek, systémů technického zasněžování, akumulačních nádrží na vodu či do zvyšování bezpečnosti a komfortu návštěvníků. „Investice se dlouhodobě drží kolem miliardy korun ročně. Provozovatelé se zaměřují hlavně na modernizaci lanovek, zasněžování a zlepšení komfortu pro návštěvníky,“ uvedl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.
Lyžařská střediska se připravují na sezonu. Většina z nich skipasy nezdraží
Nové čtyřsedačkové lanovky vyrostly na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách (1 140 metrů) a v Karolince v Beskydech (740 metrů). Ve Špindlerově Mlýně pokračují práce na propojení Svatého Petra a Medvědína, dokončuje se sjezdovka Přehradní a lyžařský most přes Labe.
SkiResort Černá hora–Pec otevře u horní stanice lanovky nový Panorama park – prostor pro děti a začátečníky s unikátním zastřešeným pojízdným pásem dlouhým 150 metrů a širokým 120 centimetrů, jediným svého druhu v Česku.
Automatizovaný dětský pás pořizují i v Olešnici v Orlických horách. Některé areály, například v Deštném, zároveň rozšiřují sjezdovky a instalují záchranné sítě.
Rozvoj zažívají i digitální služby. E-shopy, samoobslužné pokladny a moderní odbavovací systémy umožňují rychlý nákup i aktivaci online skipasů. Novinky v této oblasti zavádějí například Dolní Morava, jež má nové turnikety, anebo Lipno, které rozšířilo automatický prodeje a e-shopu. S podobnými novinkami letos přinesly také areály Ještěd, Plešivec, Rokytnice nad Jizerou, Pustevny i Mladé Buky.
Efektivní sněhová nadílka
Velká část investic míří také do efektivnějšího nakládání s vodou a sněhem. Ve SkiResortu Černá hora–Pec vznikla zakrytá akumulační nádrž na 15 tisíc metrů krychlových vody s parkovištěm na střeše.
Na Monínci přibyly čtyři moduly Snowfactory, které umožní zasněžit celou 1,2 km dlouhou sjezdovku. Na Dolní Moravě modernizovali nádrž a v Rokytnici začali připravovat novou. Úpravy terénu na Lipně pak zvýší efektivitu zasněžování a sníží spotřebu vody i elektřiny.
Ekologičtější a úspornější technologie pořídila i další střediska. SkiResort Černá hora–Pec má nová sněžná děla. Skiareál Klínovec investoval do nové rolby Pistenbully PB600W s technologií SNOWSAT a LiDAR. „Technologický pokrok se stal klíčovým faktorem úspěchu. Areály investují do úspornějších řešení, která snižují spotřebu energie i vody,“ doplnil Knot.
Plovoucí ceny
Ceny skipasů v letošní sezoně zůstávají na úrovni loňského roku, zdražovaly jen výjimečně. „Pouze Tanvaldský Špičák letos zvýšil ceny skipasů, a to především kvůli investicím do modernizace areálu v hodnotě téměř 90 milionů korun,“ uvedl prezident Asociace horských středisek Libor Knot.
Většina českých skiareálů dnes využívá systém minimálních a maximálních cen skipasů tedy takzvané plovoucí ceny, které se liší podle části zimní sezony. Návštěvníci díky tomu mohou při včasném nákupu ušetřit až 20 až 30 procent, zatímco provozovatelé tímto způsobem regulují počet lyžařů na sjezdovkách.
Skiareály v Krkonoších a Orlických horách nechtějí odradit, zdraží jen mírně
„Ceny skipasů už dosáhly svého stropu, zvyšovat je donekonečna nelze. Investovat si tak mohou dovolit hlavně větší a středně velká střediska, která ale musí snižovat své marže, aby zůstala finančně udržitelná,“ uvedl Libor Knot.
Podle hrubého porovnání dat, které AHS má k dispozici, český lyžař zaplatí za celodenní skipas v průměru 750 až 1 000 korun (30 – 40 eur), v průměrném alpském středisku vydá přibližně 1 500 korun (60 eur) a v prémiovém téměř dva tisíce korun (80 eur).
„V Alpách i letos lyžování podražilo, a to přibližně o čtyři procenta,“ dodal Libor Knot.