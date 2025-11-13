Vlekaři investují do zasněžování, sází na ekologičtější a úspornější technologie

Autor:
  9:56
Lyžařská střediska již finalizují přípravy na letošní zimu. Opět investovala téměř miliardu korun do modernizace a rozvoje. Celkové investice se podle Asociace horských středisek pohybují mezi 850 miliony až jednou miliardou korun, tedy zhruba na úrovni předchozích let.
Na lipenských sjezdovkách teď leží jen technický sníh.

Na lipenských sjezdovkách teď leží jen technický sníh. | foto: Skiareál Lipno

Lyžaři na Medvědíně ve Špindlerově Mlýně (17. ledna 2025)
Ceny nejsou ve Špindlu fixní, mění se podle vytíženosti střediska, počasí nebo...
Usazování konstrukce lyžařského mostu přes Labe ve skiareálu ve Špindlerově...
Usazování konstrukce lyžařského mostu přes Labe ve skiareálu ve Špindlerově...
20 fotografií

Nejvíce peněz míří do nových lanovek, systémů technického zasněžování, akumulačních nádrží na vodu či do zvyšování bezpečnosti a komfortu návštěvníků. „Investice se dlouhodobě drží kolem miliardy korun ročně. Provozovatelé se zaměřují hlavně na modernizaci lanovek, zasněžování a zlepšení komfortu pro návštěvníky,“ uvedl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

Lyžařská střediska se připravují na sezonu. Většina z nich skipasy nezdraží

Nové čtyřsedačkové lanovky vyrostly na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách (1 140 metrů) a v Karolince v Beskydech (740 metrů). Ve Špindlerově Mlýně pokračují práce na propojení Svatého Petra a Medvědína, dokončuje se sjezdovka Přehradní a lyžařský most přes Labe.
SkiResort Černá hora–Pec otevře u horní stanice lanovky nový Panorama park – prostor pro děti a začátečníky s unikátním zastřešeným pojízdným pásem dlouhým 150 metrů a širokým 120 centimetrů, jediným svého druhu v Česku.

Automatizovaný dětský pás pořizují i v Olešnici v Orlických horách. Některé areály, například v Deštném, zároveň rozšiřují sjezdovky a instalují záchranné sítě.

Rozvoj zažívají i digitální služby. E-shopy, samoobslužné pokladny a moderní odbavovací systémy umožňují rychlý nákup i aktivaci online skipasů. Novinky v této oblasti zavádějí například Dolní Morava, jež má nové turnikety, anebo Lipno, které rozšířilo automatický prodeje a e-shopu. S podobnými novinkami letos přinesly také areály Ještěd, Plešivec, Rokytnice nad Jizerou, Pustevny i Mladé Buky.

Efektivní sněhová nadílka

Velká část investic míří také do efektivnějšího nakládání s vodou a sněhem. Ve SkiResortu Černá hora–Pec vznikla zakrytá akumulační nádrž na 15 tisíc metrů krychlových vody s parkovištěm na střeše.

Na Monínci přibyly čtyři moduly Snowfactory, které umožní zasněžit celou 1,2 km dlouhou sjezdovku. Na Dolní Moravě modernizovali nádrž a v Rokytnici začali připravovat novou. Úpravy terénu na Lipně pak zvýší efektivitu zasněžování a sníží spotřebu vody i elektřiny.

Ekologičtější a úspornější technologie pořídila i další střediska. SkiResort Černá hora–Pec má nová sněžná děla. Skiareál Klínovec investoval do nové rolby Pistenbully PB600W s technologií SNOWSAT a LiDAR. „Technologický pokrok se stal klíčovým faktorem úspěchu. Areály investují do úspornějších řešení, která snižují spotřebu energie i vody,“ doplnil Knot.

Plovoucí ceny

Ceny skipasů v letošní sezoně zůstávají na úrovni loňského roku, zdražovaly jen výjimečně. „Pouze Tanvaldský Špičák letos zvýšil ceny skipasů, a to především kvůli investicím do modernizace areálu v hodnotě téměř 90 milionů korun,“ uvedl prezident Asociace horských středisek Libor Knot.

Většina českých skiareálů dnes využívá systém minimálních a maximálních cen skipasů tedy takzvané plovoucí ceny, které se liší podle části zimní sezony. Návštěvníci díky tomu mohou při včasném nákupu ušetřit až 20 až 30 procent, zatímco provozovatelé tímto způsobem regulují počet lyžařů na sjezdovkách.

Skiareály v Krkonoších a Orlických horách nechtějí odradit, zdraží jen mírně

„Ceny skipasů už dosáhly svého stropu, zvyšovat je donekonečna nelze. Investovat si tak mohou dovolit hlavně větší a středně velká střediska, která ale musí snižovat své marže, aby zůstala finančně udržitelná,“ uvedl Libor Knot.

Podle hrubého porovnání dat, které AHS má k dispozici, český lyžař zaplatí za celodenní skipas v průměru 750 až 1 000 korun (30 – 40 eur), v průměrném alpském středisku vydá přibližně 1 500 korun (60 eur) a v prémiovém téměř dva tisíce korun (80 eur).

„V Alpách i letos lyžování podražilo, a to přibližně o čtyři procenta,“ dodal Libor Knot.

Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Zemřela manželka miliardáře Richarda Bransona, žili spolu téměř padesát let

Sir Richard Branson s manželkou Joan Templemanovou na galavečeru v Beverly...

Britský miliardář a zakladatel společnosti Virgin Atlantic oznámil na sociálních sítích, že zemřela jeho manželka Joan Templemanová. Branson uvedl, že je zdrcený ztrátou manželky a partnerky, s níž...

Energetika vychází z modelu, který by neobstál ani jako bakalářka, tvrdí studie

Ilustrační snímek

Ignorování ztrát v síti i požadavků na výkonovou rezervu, rozpory s oficiálními daty, či nadhodnocování využití obnovitelných zdrojů energie. Těmito a dalšími neduhy trpí tzv. model SEEPIA, z nějž...

3. prosince 2025

První stovky bytů pro podporu bydlení jsou připravené. Kdo bude mít nárok

Premium
Liberecké sídliště Ruprechtice čekají velké opravy. Výrazně více bude...

Do nového systému pro podporu bydlení jsou obce připravené zapojit prvních čtyři sta bytů. Od Nového roku se spustí síť celkem 154 kontaktních míst, která budou radit a pomáhat lidem v bytové nouzi....

3. prosince 2025

Likérka Stock přesouvá výrobu z Hamburku, posílila v míchaných nápojích

Nový Fernet Stock Z Generation

Výrobce lihovin Stock Plzeň - Božkov vyrobil v minulém fiskálním roce do konce letošního září 30,72 milionu litrů nápojů, meziročně mírně více. Firma pocítila pokles v nejprodávanějších lihovinách...

2. prosince 2025  19:21

USA nadevše. Evropané doma neinvestují, z EU každý rok odtékají stovky miliard

ilustrační snímek

Evropská unie se dlouhodobě snaží přimět domácí střadatele, aby více investovali na trzích v Evropě. To se jí ale nedaří a kvůli tomu každý rok z EU odtéká až 300 miliard eur, což je v přepočtu...

2. prosince 2025  16:50

AI může prohloubit rozdíly mezi vyspělými a chudšími zeměmi, varovala OSN

„Vidím AI jako zdokonalení než nahrazení lidských činností. V některých však...

Rozvoj umělé inteligence (AI) by mohl prohloubit rozdíly mezi vyspělými a rozvíjejícími se zeměmi, uvedla ve své zprávě Organizace spojených národů. Zároveň vyzvala k opatřením, která by takovéto...

2. prosince 2025  16:04

Bude bydlení po změně zákona dostupnější? Podle odborníků se zlepšení nedá čekat okamžitě

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Nájmy i nadále rostou a mladí lidé ztrácejí naději, že jednou budou bydlet ve vlastním. Připravované změny stavebního zákona slibují urychlení procesu a větší podporu rezidenční výstavby. Jakub...

2. prosince 2025

Miliardový zemědělský dluh bude platit příští vláda, vyčetli Výbornému

Marek Výborný, ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL (26. března 2025)

V letošním rozpočtu se nenašlo zhruba 700 milionů korun na zemědělské dotace ve znevýhodněných oblastech a necelých 800 milionů korun pro vlastníky lesů, řekl na úterním sněmovním zemědělském výboru...

2. prosince 2025  15:34

Akciím se během prosince tradičně daří. Stojí za tím efekt Santa Rally

ilustrační snímek

V prosinci se americkým i evropským akciovým trhům tradičně daří. Odborníci pro poslední měsíc v roce dokonce přišli s termínem Santa Rally, který je spojován s typickým prosincovým investorským...

2. prosince 2025  15:15

Investor Burry se vysmál Tesle. Její akcie jsou extrémně nadhodnocené, tvrdí

Michael Burry

Americký investor Michael Burry před sedmnácti lety proslul svou předpovědí kolapsu amerického trhu s hypotékami. Nyní celosvětově známý expert varuje, že automobilka Tesla je v jeho očích extrémně...

2. prosince 2025

Čepro převede Robin Oil pod EuroOil, celková investice přesáhne miliardu

Čerpací stanice EuroOil

Státní podnik Čepro sjednotí všech 75 čerpacích stanic Robin Oil pod vlastní značku EuroOil. Přebarvení zahájí příští rok a dokončí do dvou let, náklady odhaduje na 200 milionů korun. Do modernizace...

2. prosince 2025  13:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Teplárna v Kladně skončí. Lidé mrznout nebudou, slibuje vedení města

Teplárna Kladno

Teplárna Kladno ze Skupiny Sev. en Česká energie, která je zároveň významným tuzemským producentem elektřiny, oznámila ukončení provozu nejpozději v březnu 2027. Výroba tepla a teplé vody, které...

2. prosince 2025

Prada koupila Versace. Dohoda spojuje významné prodejce luxusního zboží z Itálie

Stále dojíždí móda odstínů jedovatě zelené. Z kolekce Prada

Italská módní skupina Prada za 1,375 miliardy dolarů (28,6 miliardy korun) dokončila převzetí svého menšího rivala Versace. V tiskové zprávě to oznámila americká společnost Capri Holdings, která byla...

2. prosince 2025  12:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.