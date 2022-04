Na hory se vrátili lyžaři. Střediska i přes opatření hodnotí zimu pozitivně

I přes pandemická opatření uplynulá zimní sezona podle asociace ukázala, že zájem Čechů o lyžování v tuzemsku přetrvává. Díky poměrně příznivým sněhovým podmínkám a kvalitní infrastruktuře středisek byla délka sezony uspokojivá a na některých místech lze dokonce lyžovat až do Velikonoc.

„Klimaticky byla zima méně příznivá, teplotně o 2 °C nad dlouhodobým průměrem, a vykazovala značné výkyvy v podobě deštivých a větrných dnů. Pozitivní byla naopak velká sněhová nadílka na začátku února a zejména chladný, ale slunečný březen,“ říká ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

„I když jsme letos zažili extrémně málo dní příznivých pro zasněžování, podařilo se díky moderním technologiím připravit dostatečné množství sněhu. I nadále je v tomto ohledu klíčová podpora výstavby vodních akumulačních nádrží, které jsou nejen efektivní, ale i šetrné k přírodě,“ dodává Knot.

Lyžování jen pro očkované

I letošní zimní sezona byla ovlivněna protipandemickými opatřeními a v její první polovině se na svah dostali jen očkovaní lyžaři. Podmínky provozu středisek se podařilo dohodnout včas před startem sezony, takže provozovatelé i lyžaři měli možnost se na tato opatření připravit a nemuselo tak dojít k úplnému zastavení provozu, jako tomu bylo o rok dříve.

I přes tato protipandemická omezení byla podle asociace návštěvnost českých hor jen mírně pod dlouhodobým normálem.

„Po předchozí prakticky neexistující sezoně nás těší, že si lidé na české hory cestu opět našli, a nakonec se počet návštěvníků přiblížil průměrným sezonám. To potvrzuje, že díky kvalitě služeb a dostupnosti středisek zájem o lyžování v Česku stále je,“ říká prezidentka Asociace horských středisek Kateřina Neumannová.

Investice se nezastavily

Celkové tržby za zimu jsou srovnatelné s příjmy v těch lepších předchozích sezonách. Střediska se ale musela potýkat s výrazným zvýšením provozních nákladů, zejména nárůst cen za elektrickou energii či pohonné hmoty dosahoval až desítek procent.

„Tyto výsledky však umožní i přes covidovou a energetickou krizi do budoucna pokračovat v investicích do rozvoje služeb. Podobně jako před touto sezonou to podle našeho průzkumu bude okolo jedné miliardy korun, přičemž nejčastěji půjde o zvýšení kvality, bezpečnosti a komfortu služeb,“ dodává Knot.

Horským střediskům chyběla letos zejména značná část návštěvníků ze zahraničí, převážně z pohraničních oblastí. Za tím stála především kombinace podmínek pro vstup do země a nejistota vyhlašování protipandemických opatření.

Obdobné tendence ale provozovatelé zaznamenali také u tuzemských návštěvníků, kteří rozhodnutí o pobytu nechávali více na poslední chvíli. S propagací českých hor a podporou návštěvnosti pomáhala i letos agentura CzechTourism.