„Odjakživa, co si pamatuju, jsem chtěl vždycky provozovat hospodu, restauraci, kavárnu. Něco, co má pevné základy, něco opravdového. Místo, kam bych mohl přijít, být součástí komunity a vytvořit prostředí, kde se budou lidi cítit dobře. A právě proto jsem se do toho pustil,“ vysvětluje Dale v youtubovém videu.
Projekt pod názvem Nobleman se rodí v Chorvatské ulici na pražských Vinohradech na místě někdejší hospody Pubble.
„Od té doby, co jsem se přestěhoval do Prahy a pracuju tady, cítím obrovskou pokoru a vděčnost vůči téhle zemi. Proto tenhle projekt a vznik téhle hospody beru jako své vyznání lásky Praze,“ dodává Dale s tím, že zde strávil třetinu života a má i českou přítelkyni.
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Dal tvář milionovému českému hitu, ale další práci shání jen těžko
Koncept Noblemana má být inspirovaný středověkem, ale nemá být na turisty zaměřenou imitací staročeské krčmy ani zaměřený primárně na turisty. „Je to prostor pro místní, kde si můžete dát skvělé pivo, výborné jídlo a hlavně se skvěle pobavit,“ vypráví Dale, jehož cílem je především, aby se hosté cítili příjemně a vítáni.
Kuchyně má být spojením české a britské kuchyně. „Moc bych si přál mít na menu pořádný Sunday Roast. Potom taky hodně klasických výborných českých jídel. A taky samozřejmě moje nejoblíbenější pivo,“ vypočítává herec a popíjí přitom pivo z Únětic.
Přiznává ovšem, že restauraci nikdy neprovozoval ani v ní – s výjimkou čepování piva – nikdy nepracoval. „Doufám, že za dva měsíce budu moct říct: Jo, vypadá to skvěle. Ale čeká nás ještě dlouhá cesta,“ dodává.