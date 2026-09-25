Týden inovací, který letos přivítá více než tři stovky řečníků, se uskuteční od 1. do 3. října v ČSOB Kampusu v pražských Radlicích. Přestože Sedláček patří k propagátorům nových technologií, vnímá také jejich stinné stránky. „Každá inovace a každá technologie je dvojsečná zbraň, podobně jako oheň,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Jak se cítíte několik dní před začátkem akce?
Cítím se skvěle. Mám rád adrenalin. Vždycky jsem si v životě volil spíš náročnější, adrenalinové cesty. Takže už je před eventem ohromný hype, ale samozřejmě to zároveň obnáší maximální vypětí sil. Například v pondělí jsem byl v kanceláři až do půl desáté večer, někteří kolegové tam byli ještě déle.
Člověk se snaží dbát aspoň na to důležité, trochu se vyspat, jíst zdravě a soustředit se jen na práci. Je to poměrně náročné období, ale těším se, event je strašně hezký. Když se všechno podaří a zrealizuje, člověk z toho má zadostiučinění. Zvlášť když se to lidem líbí a cítíme tu ohromnou energii, kterou tam sami přinášejí svým nadšením.
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Kolik hodin tedy pracujete a kolik hodin spíte?
Počítal jsem to a vychází to na třináct hodin práce. V noci se ale často budím, mám to stejně jako můj otec. Nikdy jsem nechápal, proč se budí ve čtyři ráno. A teď to mám taky. Pokouším se hodinu nebo dvě usnout, většinou se mi to kolem páté hodiny nebo před šestou podaří, takže se ještě dospím třeba do osmé hodiny. Ale už jsem si nějak zvykl.
Jak velký tým se na přípravě Týdne inovací podílí?
Máme zhruba dvaceti lidí, takže jde o poměrně velký tým. Některé subjekty realizují eventy jako vedlejší produkt činnosti, kterou dělají. Pro nás je Týden inovací hlavním produktem, celý tým je pro jeden event.
Jak dlouho se taková akce připravuje? Jde o celoroční práci?
Ano. Aby vše proběhlo správně, musí se plánovat už rok dopředu. Jsou zapotřebí různé kroky, není to něco, co stačí pár měsíců před událostí jenom zapnout. Musíte tomu věnovat určité úsilí. Já mám ale rád velké projekty a jsem rád, když i lidé ze zahraničí vnímají, že my jako Češi dokážeme uspořádat událost většího rozsahu. Většinou to dělají západní země nebo Poláci. Česká republika nebyla zemí, kde by se konaly velké eventy pro byznys a pro startupy.
Použil jste v rámci příprav umělou inteligenci či jinou inovaci, abyste si ulehčil práci?
Věřte tomu, nebo ne, ale jak toho je strašně hodně, tak jsem neměl moc času AI zavádět. Aktuálně je práce tolik, že už si říkám, že to bude nutnost. Po eventu se chci zamyslet a zavést AI do všech procesů. Máme AI zakomponovanou, třeba v různých softwarových řešeních, které používáme, ale nestihli jsme třeba zavést AI agenty v rámci různých pracovních činností. Myslím, že to je něco, co bude nutností pro každou firmu. Doba je strašně rychlá a ať se nám to líbí nebo ne, technologie budeme muset adaptovat, protože je používají ostatní.
Na Týdnu inovací návštěvníci budou mít možnost vidět humanoidní roboty. Nicméně už v roce 2018 byla na Týdnu inovací robotka Sophia, která vítala návštěvníky. Jak se liší Sophia z roku 2018 od robotů, které uvidí návštěvníci letos?
Vývoj je hodně překotný. Tehdy to, že dorazí robot, který dokáže napodobovat lidskou mimiku, byla velká věc. Byla to anticipace robota Karla Čapka. Od té doby se to skokově posunulo dál. Tehdejší robot využíval umělou inteligenci jen velmi omezeně. Bylo zapotřebí nastavit komunikaci, aby řekl to, co má říct. Bylo zajímavé zaměřit se na mimiku obličeje, robot na tehdejší dobu dokázal poměrně hezky reprodukovat lidskou tvář a projev.
Ale posun je hodně výrazný. Letos bude na akci čtrnáct robotů. Humanoidních bude deset druhů. Když jsem jednoho z nich viděl naživo, uvědomil jsem si, jak velký je rozdíl mezi tím vidět robota na videu a zažít ho přímo před sebou. Hodně vás to praští do očí a uvědomíte si ten obrovský posun. Každému doporučuji dorazit. Je to něco fascinujícího.
A jako Česká republika máme šanci technologii co nejrychleji adaptovat, vývoj půjde tímto směrem, roboti se budou využívat čím dál víc. Je to ještě zajímavější ve chvíli, kdy se robotika propojí s umělou inteligencí, samotná interakce mezi člověkem a robotem je velmi zajímavá. Může to být děsivé, zároveň je to fascinující. Je to něco, co tady je a bude s námi. Je podle mě dobré se s tím seznámit. Myslím, že jako zemi Karla Čapka by nás neměl vývoj robotů míjet - i když bychom nepatřili mezi jejich významné výrobce, tak pro jejich využití můžeme vyvíjet širokou škálu softwarových řešení.
Kde podle vás najdou humanoidní roboti v nejbližších letech největší uplatnění?
U humanoidních bude velkou otázkou cena. Určitý úkon je možné udělat na lince pouze robotickou rukou a je zbytečné, aby činnost vykonával humanoidní robot. Jakmile se bude počet robotů navyšovat, poroste i konkurence a cena robotů půjde dolů. Dokážu si představit, že bude zajímavější pořídit si humanoidního robota za stejnou cenu jako robotickou ruku. Humanoidní roboti dokážou dojít třeba k jiné lince, přesunout se, dělat další úkony.
Vývoj humanoidních robotů je obecně poměrně těžký. Dosáhnout toho, aby byla rovnováha na dvou chodidlech, není komputačně jednoduché. Nicméně podařilo se to a trend jde tímto směrem. Myslím, že jakmile cena klesne, humanoidní roboti už nebudou jen atrakcí pro zákazníky, ale jejich využití se začne stále více ekonomicky vyplácet.
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Bývalý prezident, vědci či čtrnáct robotů. Týden inovací odhalil řečníky i hosty
Humanoidní roboti nicméně nebudou jedinou atrakcí na Týdnu inovací. Co dále kromě robotů návštěvníci uvidí nebo si budou moci vyzkoušet?
Kromě interakce s humanoidními roboty si lidé budou moct vyzkoušet exoskeletony. Dále se naučí, jak si vytvořit vlastní AI agenty, jak vibe kódovat, tedy jak si s pomocí AI velmi jednoduše vytvořit vlastní aplikace a webové stránky. Zároveň budou mít možnost seznámit se s kvantovými počítači, ochutnat houbové kafe, otužit se v ledové vodě, nebo třeba zažít celotělovou CO2 koupel ve speciálním obleku. Atrakcí jsme připravili mnoho a jako každý rok máme připravený i dětský koutek.
Podle čeho poznáte, že technologie, kterou představíte, má skutečný potenciál? Stalo se, že jste v minulosti představovali technologii a nepoužívá se až tak, jak se očekávalo?
Od prvního ročníku Týdne inovací jsem kladl důraz na dvě témata. Už tehdy to byla umělá inteligence a její dopad na společnost a firmy a oblast inovací pro životní prostředí. Vnímal jsem, že obě témata jsou důležitá.
U umělé inteligence se postupně ukázalo, že skutečně jde o revoluční technologii. V roce 2015 to přitom ještě bylo spíš okrajové téma. Inovace pro životní prostředí zůstávají důležité také, ale v posledních letech je vidět, že zatímco zájem o AI prudce roste, pozornost věnovaná environmentálním inovacím spíš klesá.
Popisuji to mimo jiné i ve své knize Nazí v AI době: Identita člověka a hledání smyslu tváří v tvář umělé inteligenci. Od AI očekáváme do jisté míry spásu a že za nás vyřeší problémy, které v tuto chvíli nechceme moc řešit, jako je třeba právě životní prostředí. Jiná témata jsou trošku upozaděná, než by třeba měla být.
Na akci vystoupí více než 300 řečníků. Je mezi nimi někdo, o koho jste usiloval dlouho?
Těší mě, že se akce zúčastní bývalý slovenský prezident Andrej Kiska. AI bude mít dopady nejen na firmy a jednotlivce, ale i na státy jako takové. Bude zajímavé slyšet jeho pohled. Myslím, že v oblasti technologií je hodně fundovaný. Má také syna, Andreje Kisku mladšího, který byl dlouhá léta součástí Credo Ventures, investičního fondu zaměřeného na startupy. Aktuálně vede startup Kontext v Americe, takže má k technologiím velmi blízko.
Jsem také rád, že na akci vystoupí Meagan Loyst, což je mladá slečna, která založila komunitu pro investory z generace Z. Ukazuje, že mladá generace má ohromný potenciál. Bylo jí vyčítáno, že mladí lidé nemají co investovat. Ona ale ukazuje, že mají. Je lepší investovat do nových myšlenek a startupů, než utrácet za nesmysly. Těší mě, že na akci bude Petr Mára a další různé výrazné osobnosti české scény.
Týden inovací přirozeně ukazuje nové možnosti technologií a jejich výhody. Nemáte ale z technologií zároveň obavy?
Každá inovace a každá technologie je dvojsečná zbraň, podobně jako oheň. Je zapotřebí komunikovat a bavit se o nebezpečích. Vývoj jde tak rychle, že ani tvůrci AI systémů nemají čas domýšlet důsledky posledního vývoje. Je to na každém z nás zamyslet se nad dopady a nastavit si určité hranice.
I ve své knížce jsem došel k tomu, že je zapotřebí znovu pojmout svou identitu a s tím i náš smysl. Najednou hodně věcí dokáže AI udělat za nás. V některých oblastech je dokonce chytřejší než my. Je období, kdy můžeme využít AI jako zrcadlo. Zamyslet se nad tím, co dělá, kam směřuje a co říká o nás, a jak se případně můžeme jako lidé přenastavit. Klíčovou věcí je, abychom jako lidé byli více ukotvení v naší lidské identitě, abychom změny, které budou přicházet, dokázali ustát.
Technologie se týkají každého z nás. Každý z nás si musí najít k technologii vztah a využívat ji tak, jak je to podle něj možné. Vítězem budoucnosti bude ten, kdo dokáže skloubit hlubokou znalost nejnovějších technologií s rozvinutými lidskými vlastnostmi.