Česko už není montovna aut, ale utíkají nám investice, varuje průmyslník

„Česká republika už rozhodně není montovnou. To neplatí pět, možná deset let. Přešli jsme na vyšší úroveň přidané hodnoty a naší devízou je flexibilita a schopnost přizpůsobivosti na změny,“ říká Lukáš Rosůlek.

I proto se zřejmě Česka nedotkne krize v autoprůmyslu tak výrazně jako Německa, které bude zřejmě v dalších měsících čelit navzdory protestům odborářů rozsáhlému propouštění.

Nesrovnávejme se s Německem

„Samozřejmě do jisté míry se i Česka propouštění dotkne, ale nebude to masivní. Bude to spíše záležitost adaptace kapacit a nebude to rozhodně nějaká velká vlna, která by se prohnala Českou republikou,“ myslí si Rosůlek.

Šéf české divize společnosti Schaeffler následně odmítl představu, že by se Česko vyhnulo propouštění zaměstnanců v automobilovém průmyslu kvůli nižším mzdám proti Německu

„Naše konkurence není Německo. A z těch, s nimiž se srovnáváme, už nejsme nejlevnější, jak se nás někdy snaží nálepkovat. Konkurujeme zemím, které jsou mnohem dál na východě. Takže nejde o mzdy. Naší silou je přitom přidaná hodnota a špičkové know-how.“

Podle Rosůlka se český automobilový sektor dokázal vymanit ze starého označení „montovny“ například i díky inovacím. „Německo je rigidnější, zatímco my umíme rychle reagovat na změny a diverzifikujeme rizika. Nejsme prostě závislí jen na německém trhu,“ dodal průmyslník.

Investoři raději míří do Maďarska

Navzdory tomu vidí Lukáš Rosůlek vážný problém v oblasti nových investic, které Česko nutně potřebuje. Zatímco jiné středoevropské země, například Maďarsko, Polsko a Slovensko, přitahují velké zahraniční projekty, a to i v automobilovém průmyslu, Česko zaostává.

„Představte si, že na Slovensku vznikla při poloviční populaci již pátá automobilka. V Maďarsku se staví obrovské výrobny baterií, zatímco nás všechny tyto investice míjejí. Ptám se sám sebe: co jsme udělali pro to, aby tyto investice přišly k nám?“ zamyslel se v Rozstřelu.

Podle něj chybějí Česku především legislativní a byrokratická předvídatelnost a kvalitní veřejná infrastruktura. „Když projedete Česko od východu na západ, zjistíte, že je absolutně nepředvídatelné z hlediska logistiky. Stav naší dopravní infrastruktury je ostuda, která brzdí naši konkurenceschopnost.“

Nesvádějme všechno na Green Deal

Další zásadní slabinou českého průmyslu je podle Rosůlka absence duálního vzdělávání. „Na Slovensku, kde se tento model běžně používá, připravují mladé lidi na konkrétní pracovní pozice ve spolupráci se soukromými firmami. Výsledkem jsou kvalifikovaní zaměstnanci, kteří přicházejí do firem s jasnou představou o své práci a potřebnými dovednostmi. V Česku nám tento systém zoufale chybí, a to brzdí nejen automobilový průmysl, ale i celou ekonomiku.“

A kde hledat příčiny krize evropského automobilového průmyslu? Může za to příliš ambiciózní Green Deal? Člen představenstva Sdružení automobilového průmyslu v Rozstřelu řekl, že se ze zeleného údělu zbytečně udělal strašák. „Všechno na Green Deal svádíme, ale já bych to neviděl takto jednostranně.“

Problém je podle něj jinde. „Vyvinout nový model automobilu v Evropě trvá kolem 52 měsíců. V Číně jim to zabere poloviční čas. A týká se to elektroaut i aut se spalovacími motory. „Míra naší pomalosti nás stahuje stejně jako rigidnost našich organizací. Už zdaleka nejsme ti nejštíhlejší a nejrychlejší.“

Proč a jak se Evropa střílí do vlastních nohou? Zakáže EU výrobu aut se spalovacími motory skutečně už v roce 2035? Jak se projevují v EU zavedená cla na elektromobily? Ovlivní evropské automobilky návrat Donalda Trumpa do Bílého domu? A čím se vlastně zabývá společnost Schaeffler? I na to odpovídal Lukáš Rosůlek v Rozstřelu.