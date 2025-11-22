V jakém stavu je podle vás česká gastronomie? Na jednu stranu se mluví o tom, že lidé méně chodí do podniků a šetří, na druhou stranu jsou restaurace, kde je neustále plno a bez rezervace se člověk nechytí.
Gastronomie funguje jako určitý indikátor, na kterém se extrémně rychle odrážejí všechny krize. Zdražení práce, energií či surovin se okamžitě projeví v provozu i na talíři. Proto je gastro dobrým ukazatelem nálady i vývoje ekonomiky.
Podle dat alkoholový trh evidentně klesá, stejně jako noční zábava. A naopak se zvedá fenomén snídaní, který předtím neexistoval.