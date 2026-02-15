Děti neví, co je sleva 50 %, či akce 2 plus 1. Školy neučí praktické věci, říká expertka

Premium

Fotogalerie 6

Lucie Ellingerová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Lubor Černohlávek
Učitelům pomáhá s finančním vzděláváním žáků. Digitální platforma Skoala je srozumitelná a zábavná. „Máme v programu už 7 240 učitelů z 2 600 základních a středních škol,“ podotýká Lucie Ellingerová z Nadace České spořitelny, která učitelskou platformu postavila a dále ji rozvíjí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Skoala obsahuje na 150 hodin výukových materiálů pro učitele a tematicky pokrývá oblast finančního vzdělávání pro žáky ve věku od 6 do 19 let. Co předcházelo jejímu vzniku?
Naše nadace vznikla v roce 2002 a několik let se věnovala pomoci lidem na okraji společnosti a sociálně slabým. Čím dál více jsme si ale začali uvědomovat, že by bylo dobré soustředit se na jeden cíl. Tím se stala podpora vzdělávání dětí a modernizace českého školství. I díky dlouholetému úzkému kontaktu a spolupráci s odborníky na vzdělávání a školami a díky velké poptávce samotných učitelů jsme se před třemi lety rozhodli vybudovat vlastní výukovou platformu zaměřenou na rozvoj finanční gramotnosti.

Vznikla online platforma Skoala, kterou jsme spustili letos v březnu. Zaměřuje se na rozvoj finančních znalostí a dalších kompetencí dětí pro jejich budoucí život, jako jsou například kritické myšlení či schopnost řešit problémy, a učitelům zásadně usnadňuje výuku a zkracuje čas na přípravu.

Mezi nejoblíbenější lekce na platformě patří téma falešných slev – konkrétně metodika Marketingové kejkle, která učí studenty rozpoznat triky obchodníků a nenechat se nachytat na zdánlivě výhodné nabídky.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

Děti neví, co je sleva 50 %, či akce 2 plus 1. Školy neučí praktické věci, říká expertka

Premium
Lucie Ellingerová

Učitelům pomáhá s finančním vzděláváním žáků. Digitální platforma Skoala je srozumitelná a zábavná. „Máme v programu už 7 240 učitelů z 2 600 základních a středních škol,“ podotýká Lucie Ellingerová...

15. února 2026

Na čem ušetříme, ptají se chudší domácnosti. Trápí je ceny jídla i bydlení

ilustrační snímek

Rozpočty nízkopříjmových domácnosti, které nemají ani 25 tisíc korun měsíčně, napíná růst energií, potravin a nákladů na bydlení. A i když by se letos měla situace zlepšit, velká část z nich hledá,...

15. února 2026

AI mění způsob práce. Nejvíc pomáhá s texty a rutinními úkoly, vyplývá z analýzy

ilustrační snímek

Umělá inteligence je v Česku již pevnou součástí každodenní práce. Uživatelé ji nejčastěji zapojují do psaní textů, plánování a vyhledávání informací, zatímco kreativní experimenty zůstávají spíše na...

14. února 2026

Olympijská vesnice se promění na koleje pro studenty. Snad na bydlení budou mít

Olympijská vesnice je schopna ubytovat během zimních olympijských her přibližně...

Nová olympijská vesnice pro sportovce v Miláně byla navržena tak, aby po skončení her pomohla vyřešit konkrétní potřebu: nedostatek studentského bydlení ve městě. Projekt představuje významný krok...

14. února 2026

Rio není jen socha Krista. Turistický rozmach zažívají tamní chudinské čtvrtě

Přibývá i míst pro focení (2. února 2025).

Čím dál více turistů si během cest nevystačí jen s běžnými zážitky. Patrné to je v Brazílii a hlavním městě Riu de Janeiru, kde roste poptávka po prohlídkách v místních favelách – rázovitých...

14. února 2026

Ženy stále vydělávají méně než muži. Změnit to má připravovaný zákon

ilustrační snímek

Rozdíl v odměňování žen a mužů na stejné pozici při stejné délce praxe i vzdělání činí v českých firmách 6,5 procenta. Zjistil to audit poradenské společnosti EY, který provedla ve spolupráci s...

14. února 2026

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

14. února 2026

V Zimbabwe na Valentýna letí kytice z peněz i dárky z recyklovaného šrotu

V Zimbabwe na Valentýna frčí kytice z dolarových bankovek. Prodává je i...

Likvidita jako projev náklonnosti a harampádí jako symbol trvalé lásky. Od kytic vyrobených z dolarových bankovek až po dárky ve tvaru srdce vyrobené z recyklovaného šrotu. Romantika v Zimbabwe...

14. února 2026  10:36

Hoří? Černý jestřáb připraven. Firma vdechuje vrtulníkům druhý život

Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance

Vsadili na legendární vrtulníky Black Hawk. Vdechujeme vrtulníkům nový život, říká v rozhovoru Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance. Ať už zbrusu nové nebo modernizované stroje...

14. února 2026

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

14. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Taylor Swift se ohradila vůči výrobci ložního prádla, používá stejné jméno

Taylor Swift na cenách Grammy (2024)

Zpěvačka Taylor Swift požádala americký Úřad pro patenty a ochranné známky, aby zastavil pokus společnosti Cathay Home, která vyrábí ložní prádlo, zaregistrovat ochrannou známku ve znění Swift Home....

14. února 2026

Poláci jsou při chuti. Loni skoupili nejvíc západních firem v historii země

Pohled na varšavský Palác kultury a vědy (22. července 2022)

To, co se před pár lety zdálo skoro jako nemyslitelné, se postupně stává realitou. Čím dál více polských firem skupuje své konkurenty v bohatší západní Evropě. V loňském roce to bylo celkem 22...

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.