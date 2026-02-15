Skoala obsahuje na 150 hodin výukových materiálů pro učitele a tematicky pokrývá oblast finančního vzdělávání pro žáky ve věku od 6 do 19 let. Co předcházelo jejímu vzniku?
Naše nadace vznikla v roce 2002 a několik let se věnovala pomoci lidem na okraji společnosti a sociálně slabým. Čím dál více jsme si ale začali uvědomovat, že by bylo dobré soustředit se na jeden cíl. Tím se stala podpora vzdělávání dětí a modernizace českého školství. I díky dlouholetému úzkému kontaktu a spolupráci s odborníky na vzdělávání a školami a díky velké poptávce samotných učitelů jsme se před třemi lety rozhodli vybudovat vlastní výukovou platformu zaměřenou na rozvoj finanční gramotnosti.
Vznikla online platforma Skoala, kterou jsme spustili letos v březnu. Zaměřuje se na rozvoj finančních znalostí a dalších kompetencí dětí pro jejich budoucí život, jako jsou například kritické myšlení či schopnost řešit problémy, a učitelům zásadně usnadňuje výuku a zkracuje čas na přípravu.
Mezi nejoblíbenější lekce na platformě patří téma falešných slev – konkrétně metodika Marketingové kejkle, která učí studenty rozpoznat triky obchodníků a nenechat se nachytat na zdánlivě výhodné nabídky.