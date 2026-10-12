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Lucembursko blokuje podíly ČEZ kvůli kauze Diag Human. Šikana, říká firma

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  21:44aktualizováno  21:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Lucemburský soud zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické společnosti ČEZ v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní distributora plynu GasNet. Firma označila krok lucemburských úřadů za nezákonný a šikanózní, protože se zmíněnou kauzou neměla nic společného. Proti rozhodnutí podá žaloby.

Na informaci upozornil server Ekonomický deník. Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva se v kauze Diag Human domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun.

Společnost ČEZ uvedla, že obdržela oznámení lucemburské soudní vykonavatelky o vydání dvou rozhodnutí týkajících se společností Czech Gas Networks (CGN), v níž má podíl zhruba 55 procent, a společnosti Czech Gas Networks Investments (CGNI), kterou stoprocentně vlastní CGN.

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CGNI je vlastníkem české firmy Czech Grid Holding, která drží firmy GasNet a GasNet Služby. Většinovým vlastníkem ČEZ je stát s podílem asi 70 procent. Rozhodnutí navazují podle ČEZ na kroky, které v Lucembursku činí společnost Diag Human v souvislosti s odškodným, jež požaduje po českém státu.

„Podle oznámení mají tato rozhodnutí za následek omezení společností CGN a CGNI v nakládání s majetkovými hodnotami náležejícími České republice a ČEZ, které mají tyto společnosti v držení,“ sdělila firma ČEZ.

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„Společnost ČEZ považuje obě rozhodnutí za nezákonná a představující šikanózní výkon práv vůči společnosti. Společnost Diag Human SE nemá ani nikdy neměla vůči společnosti ČEZ ani vůči žádné jiné společnosti ze Skupiny ČEZ žádný právní nárok ani jiný právní titul, na jehož základě by se mohla vůči těmto společnostem domáhat jakéhokoli plnění nebo vůči nim činit právní kroky,“ oznámila firma.

„Jakékoli jí tvrzené nároky, pokud by existovaly, mohou směřovat výhradně vůči České republice, a nikoliv vůči společnosti ČEZ, která není v rozhodčím nálezu vůbec uvedena, nebyla účastníkem rozhodčího řízení a neměla s ním nic společného,“ doplnila.

ČEZ se bude proti rozhodnutím lucemburských úřadů bránit právně. „Společnost ČEZ je přesvědčena o nezákonnosti uvedených rozhodnutí a očekává jejich zrušení soudní cestou, přičemž žaloby budou podány v nejbližších dnech. Na základě právních analýz společnost ČEZ v současné době předpokládá, že k jejich zrušení dojde v řádu měsíců,“ sdělila firma.

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Kauza Diag Human začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, ze které se později stala firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar společnosti Novo Nordisk sdělil, že výběrové řízení nevyhrála a v dopise od ministerstva zdravotnictví pro firmu Novo Nordisk zazněly pochybnosti o solidnosti Conneca. Šťáva se od té doby s Českem soudí.

Verdikt londýnského soudu loni potvrdil nárok Šťávy. Server HlídacíPes.org pak letos v lednu uvedl, že firma Diag Human zahájila právní kroky pro vymáhání odškodného a zaměřila se na dvě firmy, v nichž má podíl ČEZ. Společnost ČEZ tehdy sdělila ČTK, že fungování firmy GasNet se to nedotklo.

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