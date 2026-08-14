Jednání těžařů o milionech pro obce už začala, říká Pavlas ze skupiny Sev.en

Řekl jste, že důvodem, proč se nakonec těžební společnost se státem nedohodla, jsou průtahy ze strany státu. Nemyslíte si, že tak náročná smlouva, ve které jde o stovky milionů korun, chce čas?
Smlouva byla dohodnuta už před více než rokem. Tehdy jsme starostům slíbili peníze na jejich projekty. Od té doby čekají na peníze a projekty stojí. Proto jsme se rozhodli celý proces posunout.
Nebyla důvodem průtahů nejasná výše úspory?
Výše úspory je zcela jasná. Vychází z částky, která se ušetří úpravou sanace a rekultivace lomu ČSA. Jedná se zhruba o 470 milionů korun. Z toho dostane stát přibližně 100 milionů korun formou daně a také pozemky v hodnotě 155 milionů korun. Zbývajících zhruba 213 milionů korun předáme jako dar obcím v regionu.
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Starostové ví, kolik na své projekty dostanou?
Celkovou částku úspory jsme už několikrát zveřejnili. O konkrétním rozdělení pro jednotlivé žadatel jsme ještě nediskutovali.
Můžete garantovat, že skončí celá tato částka v regionu?
Ano, to můžu.
Mluvíte o daru pro region, kde podnikáte. Zaznívají ale i názory, že podporovat region je povinnost společnosti, která na něm vydělává. Nevnímáte dar na odchodnou jako odpustek?
Region podporujeme po celou dobu, co v něm působíme. Jen za posledních devět let naše společnosti podpořily region devíti sty miliony korun. Dary pro obce, spolky, na komunitní akce, sport, vzdělání, kulturu. Některá sdružení a kluby by bez naší podpory ani nevznikly. A pak tu je dalších 2,6 miliard korun, které jsme do regionu odvedli v rámci svých povinností vyplývajících z těžby. Další peníze odvádíme do státní pokladny ve formě daní či odvodů za povolenky. Za ty roky to jsou desítky miliard korun. A samozřejmě podporujeme své zaměstnance. Patříme k největším zaměstnavatelům v regionu. Na naši činnost jsou pak navázány i další menší firmy v regionu, podporujeme tedy celé podnikatelské prostředí. Pracujeme, těžíme, vyděláváme, ale chováme se přitom odpovědně a region celé roky podporujeme.
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Co bude teď s oběma lomy, když vaše dohoda se státem padla?
Dál plníme své povinnosti a postupujeme podle zákona. Veškeré dopady těžby po sobě uklidíme dřív, než z regionu odejdeme. Máme schválený plán sanací a rekultivací, který naplňujeme. A také připravené rozvojové projekty, které regionu po ukončení těžby pomohou například se zaměstnaností.
Ještě k rychlosti vašich dohod se starosty. Kdy budou podepsány první smlouvy a kdy pošlete peníze?
Jsme v jednání velmi flexibilní. Domnívám se, že to je otázka týdnů. Rozhodně nebudou na peníze od nás čekat další rok. Už v minulosti jsme byli se starosty v kontaktu, projekty, na které chtějí přispět, známe. Nic nebrání tomu, abychom se co nejdříve dohodli. Vůle z naší strany je.