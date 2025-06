Projekt na Labi opět ve hře. Odlehčíme cestám a železnici, říká šéf vodních cest

Co to znamená, když se staráte o vodní cesty v Česku?

Zabýváme se rozvojem vodních cest, kterých máme v Česku asi 500 kilometrů plus území v Hamburku. Na těchto vodních cestách je potřeba stavět nová přístaviště, přístavy, servisní centra nebo nové plavební komory. Vodní cesty se občas rozšiřují a prodlužují, takže to je všechno naše práce. Ve spolupráci se státními podniky povodí, kteří jsou správci vodních cest jsme zodpovědní za jejich rozvoj. Zároveň ŘVC provozuje většinu veřejných přístavů a přístavišť.

Kde je u nás nejvytíženější vodní cesta?

Na první místě je Vltava v Praze, kde jsou nejvytíženější plavební komory. Třeba plavební komora Smíchov je nejvytíženější komorou v Evropě. Je to krátký specifický úsek, kde je ta doprava opravdu hustá. Druhý je určitě Baťův kanál, který je relativně krátký, ale je tam velká koncentrace plavidel. Ročně ho navštíví až 90 tisíc turistů.

Stále platí, že je Smíchov na hraně své kapacity?

Ano, v současné době se diskutuje o zdvojení kapacity na průjezdu jezem, kdy by měla vzniknout plavební komora Staré Město, ale proti tomu se staví některé městské části Prahy. V současné době je ale tento projekt znova v přípravě.

Zatímco rekreační plavba roste, nákladní doprava na českých řekách klesá. Proč jsou z hlediska nákladní přepravy tuzemské vodní toky tak nevyužité?

Z našeho pohledu by mohlo být to využití mnohem vyšší. Plnosplavná vodní cesta, tedy Labe po Chvaletice a Vltava po Prahu, kde je zhruba 34 plaveních komor není napojená na západoevropské vodní cesty, protože tady chybí plavební stupeň Děčín. Kdyby tady byla spolehlivost, tak mezinárodní přeprava je využitá mnohem víc. Očekávám, že do budoucna nákladní doprava poroste. Jakmile bude Česká republika napojená na západoevropské vodní cesty spolehlivou vodní cestou, tak se objeví nové druhy zboží, které je možné vozit po vodě.

Co to znamená, že je nespolehlivá?

Dochází k velkým výkyvům z hlediska počasí, na jedné straně jsou to extrémní sucha a na druhé straně vysoké vodní stavy. Voda se proto stává nespolehlivou a zahraniční zbožové proudy byly odkloněny na jiné druhy dopravy.

Kam u nás nejčastěji plují nákladní lodě?

V mezinárodních přepravách je to nejčastěji přístav Děčín, případně Ústí nad Labem. Těžké kusy se vozí z Kolína a co se týče stavebních materiálů, tak ty se vozí nejvíce v Praze. Do Prahy se vozí ročně asi 300 tisíc tun štěrku pro betonárky, které jsou u vody a vyrábí beton pro celou Prahu, tím se ušetří ročně asi deset tisíc jízd kamionů po centru.

Takže je skutečně co vozit po vodě?

Rozhodně ano, ať už jsou to těžké nadrozměrné kusy, které ani nelze jinak přepravit. V Česku vyrábíme třeba LNG nádoby, které jsou dlouhé 50 metrů a mají osm metrů průměru. To není možné přepravit ani po železnici. Samozřejmě je to ale i písek, štěrk a kameniva, zboží s nízkou přidanou hodnotou, kde je velká závislost na nízké přepravní ceně, která u lodní dopravy dominuje. Jsou to i agrární produkty, obiloviny nebo krmiva.

Zmínil jste, že nám chybí plavební stupeň Děčín. V jaké fázi je teď celý projekt?

V současné době jsme spustili nový proces EIA, kde probíhá jeho přípravná fáze, která trvá zhruba půl roku. V rámci přípravné fáze dochází ze strany zhotovitele ke sběru dat, komunikaci se všemi zainteresovanými orgány a v příštím roce by měla být zpracována dokumentace EIA, která bude potom předložena ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí by tu dokumentaci mělo schválit, k čemuž by mělo dojít v průběhu roku 2027.

Ředitel ŘVC ČR Lubomír Fojtů

Jaký problém by to mělo vyřešit?

Plavební stupeň Děčín by měl vytvořit trvalé vzdutí, které umožní plavidlům překonat nejhorší úsek. Labsko-vltavská vodní cesta je splavňovaná už od 19. století, první plavební komora je už z roku 1848, když nepočítám staré jezy, které sahají daleko do historie. Většina plavebních komor byla postavena ve 30. letech minulého století. Plavební komory na Labe po Chvaletice a na Vltavě po Prahu vytvořily plnosplavnou vodní cestu, kde jsou dnes zajištěné plavební ponory, které umožňují i těm největším nákladním plavidlům využívat ponor naplno. Nikdo z našich předků, kdo budovali tuto cestu si nemyslel, že nakonec nepostavíme tu nejdůležitější komoru, což je komora u Děčína. To je chybějící článek, ta cesta je nespolehlivá od Ústí nad Labem na Drážďany.

Jak se nový návrh projektu vyrovnává s požadavky na ochranu říčních ekosystémů?

Za deset let, kdy se ten projekt vyvíjel proběhly největší inovace v oblasti životního prostředí, kde přibylo nové řešení toho, že se nejedná o klasický stacionární jez, ale jezová pole jsou sklopná. To znamená, že tam ten jez při normálních vodních stavech prakticky nebude, protože jezová pole budou zaklopená do dna. U malé vodní elektrárny, která by tam měla stát, budou využité nízkotlaké turbíny, které jsou takzvaně fish friendly, to znamená, že když přes ně projde ryba, tak to přežije, je to vyzkoušené. Dále tam vzniknou koncentrační hráze, za kterými vzniknou mokřady, lužní lesy a biotopy.

V čem je tedy největší problém z hlediska životního prostředí?

Problém je v tom, že zadržením vody a jejím trvalým vzdutím budou ohrožené některé biotopy, které jsou životně závislé na pravidelném kolísání vody. Jsou tam bahnité náplavy, které jsou ohrožené vzdutím, přestože režim jezu počítá i s tím, že bude docházet k umělé oscilaci v rámci asi půl metru. My jsme připravení na volných úsecích mimo vzdutí vytvořit bohatou kompenzaci za ten ohrožený úsek. Jsme schopní je uměle vytvořit, ono nakonec tyto bahnité náplavy jsou z 90 procent vytvořené činností člověka.

Jaké ekonomické přínosy očekáváte?

Zejména v oblasti těžkých a nadrozměrných kusů. Pokud se dnes pojedete podívat do přístavu Rozbělesy v Děčíně, tak tam uvidíte asi deset nádob na LNG, které se vyrábí v Děčíně. Jenom čekají na to až bude voda. Kdyby ten plavební stupeň Děčín stál, tak by celá výroba a odvoz těžkých kusů mohl být mnohem plynulejší. Firma by dnes nemusela zvažovat, jestli se nevyplatí přemístit výrobu blíže k moři. Přitom výroba nádob v Děčíně zaměstnává tisíce lidí. Navíc mezi Českou republikou a oblastí kolem Hamburku se přepravuje zhruba 20 milionu tun zboží, z toho dva miliony mohou jít na vodu téměř okamžitě. Vodní doprava by mohla být vhodnou alternativou, když dojde k výpadku na železnici, což se stává čím dál častěji. V současné době se do zázemí přepravuje necelé jedno procento zboží po vodě.

Jaká je šance, že se to opravdu postaví?

Celospolečenská potřeba je stále větší, a to zejména se změnou evropské environmentální legislativy, která stále více volá po tom, aby byla hlídaná uhlíková stopa, emise. Vodní doprava je v tomhle ohledu velmi příznivá. Potřeba tady bude čím dál větší, ale jestli se nám podaří přesvědčit i druhou stranu to si nejsem jistý. Nicméně vím, že většina odpůrců pracuje s tímto projektem v podobě, v jaké byl před deseti lety. Od té doby se ale výrazně změnil.

Vrátím se ještě k rekreační plavbě, která v posledních letech zažívá obrovský boom. Zmínil jste, že Baťův kanál ročně navštíví 90 tisíc turistů. Uvažuje se o prodloužení splavných částí?

Právě probíhá výstavba plavební komory Rohatec, která zajistí prodloužení Baťova kanálu o osm kilometrů až do Hodonína. Od svého zprovoznění v roce 1938 končil kanál v Rohatci a teď po té dlouhé době pracujeme na tom, aby byl prodloužený až do Hodonína. V nejbližších dvou letech bychom měli na severu Baťova kanálu postavit novou plavební komoru, která by zajistila prodloužení splavnosti až do Kroměříže. Ze současných asi 50 kilometrů by se prodloužil na 73 kilometrů. Počet turistů by se měl po prodloužení Baťova kanálu až zdvojnásobit.

Čím to je, že je mezi veřejností takový zájem o rekreační plavbu?

Je to celoevropský trend, ten zájem turistů trávit čas na vodě je stále větší, protože svět vypadá z vody úplně jinak. Vzhledem k tomu, že je dnes finančně dostupné půjčit si loď, nemusíte si ji kupovat, jenom vás vyškolí a můžete jezdit třeba celý víkend. Je to zajímavá alternativa k trávení volného času u moře.