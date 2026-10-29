Zemědělství bez chemie? Na vinicích či polích místo ní pomáhají vosičky a roztoči

Lounge – pořad iDNES.tvSledovat další díly na iDNES.tv
Hosté pořadu
Josef Kolář
RHEA HOLDING
Pochází ze zemědělské rodiny a vystudoval zemědělský obor na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Podnikat začínal na třinácti hektarech půdy od svého otce. Postupným rozšiřováním hospodaření a nákupy dalších podniků vybudoval společně s rodinou RHEA HOLDING. Skupina hospodaří na více než 22 tisících hektarech, zaměstnává přes 500 lidí a věnuje se rostlinné i živočišné výrobě, rybářství a zpracování zemědělských produktů. Připravuje také výstavbu drůbežářského zpracovatelského závodu v Jindřichově Hradci. Josef Kolář dlouhodobě působí jako starosta obce Lovčovice na Třebíčsku.
Milan Hluchý
BIOCONT
Patří k průkopníkům biologické ochrany rostlin a ekologického vinohradnictví v České republice. V letech 1982 až 1992 pracoval v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, kde vedl referát biologické laboratoře. V roce 1991 založil s Miloslavem Zachardou společnost BIOCONT LABORATORY. K jejich prvním významným projektům patřilo využití dravého roztoče Typhlodromus pyri při ochraně vinic. Hluchý se věnuje také vzdělávání v ekologickém vinohradnictví a je spojen se vznikem a rozvojem svazu Ekovín. Vedení firmy předal synovi Štěpánovi a zůstává spojen s odbornou stránkou oboru. V roce 2022 obdržel Stříbrnou medaili Senátu.
Když nad polem přelétá zemědělské letadlo, lidé si ho často spojí s chemickým postřikem. Josef Kolář se o tom přesvědčil při letošním ošetřování kukuřice. Během krátké chvíle mu přišly tři telefonáty s otázkou, co se nad porostem děje.
„Poměrně složitě jsme vysvětlovali, že jde o biologickou záležitost,“ popsal ředitel zemědělské skupiny RHEA HOLDING. Letadlo totiž na pole dopravovalo drobné vosičky, přirozené nepřátele zavíječe kukuřičného.
Housenky tohoto motýla se zavrtávají do rostlin a poškozují je. Podle Milana Hluchého ze společnosti BIOCONT však mohou nadělat ještě větší škody tím, že uvolňují cestu houbovým chorobám a jejich jedovatým látkám, mykotoxinům.
Vosička rodu Trichogramma zasahuje už předtím, než se housenky vylíhnou. „Čichem najde snůšku vajíček zavíječe a jedno po druhém nabodává,“ vysvětlil Hluchý. Do vajíček naklade vlastní potomstvo a vývoj škůdce tím zastaví.
Pro Koláře je rozhodující výsledek. „Rozhodli jsme se pro tento druh ochrany, protože to funguje. U kukuřice je to za nás efektivnější řešení než chemická cesta,“ uvedl. Zároveň připomněl, že jeho podnik v jiných plodinách používá šetrně i běžné chemické přípravky na ochranu rostlin.
Od blázna k miliardám vosiček
Hluchý se biologické ochraně rostlin věnuje přes čtyřicet let. Když začínal zemědělcům nabízet pomoc užitečných organismů, setkával se podle svých slov s nedůvěrou.
Vosička proti škůdci kukuřice
„V době, kdy byli všichni nadšení z chemických preparátů, jsem chtěl prodávat nějaké roztoče a vosičky. Byl jsem za blázna,“ vzpomínal. Dnes má jeho firma podle něj v Modřicích k dispozici vosičky v řádu miliard a na velké plochy je rozmisťuje letecky.
Možnosti biologické ochrany se ovšem liší podle jednotlivých plodin. Nejvíce se podle Hluchého prosadila u zeleniny pěstované ve sklenících, kde je využití užitečných organismů proti hmyzím škůdcům běžnou praxí. U ovoce nebo polních plodin je situace složitější.
„Technologie jsou dnes nesmírně rozvinuté,“ řekl Hluchý. Důležité podle něj je, aby se o nich zemědělci dozvěděli a naučili se je používat.
Půda jako houba
Oba hosté upozornili také na počasí a častější výkyvy, kterým se musí zemědělství přizpůsobovat. Vedle ochrany rostlin je podle nich důležitý stav půdy.
Kolář sází na propojení rostlinné a živočišné výroby. Na polích pěstuje také krmivo pro zvířata a organická hnojiva z chovu vrací zpět do půdy. Pomáhají podle něj zlepšovat její vlastnosti a podporovat půdní organismy. V tom vidí budoucnost českého zemědělství.
iDNES LOUNGESledovat další díly na iDNES.tv
„Půda ve správném stavu funguje jako houba. Umí do sebe nasát živiny i vodu a potom je pomalu uvolňovat,“ přiblížil. Rostlinám tak podle něj poskytuje stabilnější prostředí i v období sucha.
Hluchý vidí další možnost v meziplodinách, které rostou na poli mezi sklizní jedné a zasetím další hlavní plodiny. Pestré směsi rostlin mají podle něj různě hluboké kořeny a pomáhají podporovat půdní život. „Toho je potřeba dosáhnout i na orné půdě,“ uvedl.
Od pole až ke kuřeti na pultu
Kolář chce vedle samotného hospodaření posílit i zpracování vlastních produktů. RHEA HOLDING připravuje v Jindřichově Hradci drůbežářský závod, který má propojit pěstování plodin, výrobu krmiv, chov kuřat a zpracování masa.
„Na našich polích vypěstujeme úrodu, v naší výrobě krmiv vyrobíme krmivo a zavezeme ho na farmy. Vykrmená kuřata bychom chtěli zpracovat právě v Jindřichově Hradci,“ popsal Kolář.
Firma se tím podle něj přiblíží zákazníkům a zároveň omezí přepravu mezi jednotlivými články výroby. Příprava závodu podle podnikatele zabrala téměř šest let.
Do budoucna by si proto přál zejména předvídatelnější podmínky a rovnější pravidla pro konkurenci v Evropské unii. „Myslím si, že to umíme tak, abychom na trhu obstáli,“ dodal k otázce, zda je české zemědělství schopné obstát v evropské konkurenci.