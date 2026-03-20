Stropy na spotřebitelské úvěry ohrozí až devadesát tisíc lidí, varují experti

Neuvážené zastropování spotřebitelských úvěrů může podle expertů vytlačit desítky tisíc lidí z legálního trhu. Ve studiu iDNES Lounge na to upozornili Jiří Hauptmann z Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, Michael Fanta (Centrum ekonomických a tržních analýz), David Šmejkal z Poradny při finanční tísni a Petr Schneedörfler (Lighthouse Academy). Regulace je podle nich nutná, ale pokud bude příliš tvrdá, část klientů skončí v šedé zóně nebo u lichvářů.

Záměr je jasný: ochránit lidi před nepřiměřeně drahými půjčkami. Podle hostů iDNES Lounge ale hrozí, že novela zákona o spotřebitelském úvěru, kterou tento týden schválila vláda, zasáhne i ty, kteří dnes jiné řešení nemají.

Jedním z klíčových nástrojů novely mají být cenové stropy. U standardních úvěrů má být zastropována roční procentní sazba nákladů (RPSN), u malých a krátkodobých půjček pak celkové náklady úvěru.

Stropy musejí odpovídat realitě trhu

Návrh vychází z dosavadní judikatury: úrok do trojnásobku bankovních sazeb je ještě považován za přijatelný, zatímco kolem čtyřnásobku už za nepřiměřený. V praxi to znamená strop zhruba kolem 50 procent, zatímco hranici 70 až 80 procent už soudy označují za problematickou.

Hosté pořadu

Jiří Hauptmann
APNÚ

Jiří Hauptmann je členem představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů a ředitel vnějších vztahů společnosti Provident Financial v ČR. Rovněž působí jako člen představenstva asociace European Digital Finance Association (EDFA), která sdružuje evropské fintechové a digitální finanční společnosti. Ve své práci se dlouhodobě zaměřuje na regulatorní otázky finančního sektoru a rozvoj fintechového prostředí v Evropě.

Michael Fanta
CETA

Michael Fanta je hlavním analytikem CETA. Je absolventem Národohospodářské a Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem Ph.D. v oboru aplikované ekonomie a správy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Během doktorského studia absolvoval výzkumný pobyt na Universitat Pompeu Fabra v Barceloně. V rámci svého působení v CETA vede a koordinuje analytické projekty. Profesně se zaměřuje především na analýzu dopadů regulací v různých odvětvích ekonomiky a bariérám ekonomického růstu. Vedle toho se věnuje výzkumné činnosti na Anglo-Americké vysoké škole, kde také aktivně přednáší.

David Šmejkal
Poradna při finanční tísni

David Šmejkal je ředitelem Poradny při finanční tísni, která poskytuje bezplatné odborné poradenství lidem v dluhových problémech nebo v situaci hrozící platební neschopnosti. Organizace pomáhá spotřebitelům řešit zadlužení, komunikaci s věřiteli i možnosti oddlužení. David Šmejkal se dlouhodobě věnuje tématům prevence předlužení, finanční gramotnosti a systémových řešení dluhové problematiky v České republice. Aktivně se zapojuje do veřejné debaty o exekucích, oddlužení a ochraně spotřebitelů na finančním trhu. V minulosti působil také v oblasti veřejné správy a legislativy a podílel se na řadě projektů zaměřených na pomoc lidem v obtížné finanční situaci.

Petr Schneedörfler
Lighthouse Academy

Petr Schneedörfler je zakladatelem a ředitelem organizace Lighthouse Academy, která se zabývá pomocí lidem v tíživé životné situaci se zaměřením na osoby v konfliktu se zákonem, seniory nebo osoby s omezenou svéprávností s orientací na dluhové poradenství, finanční vzdělávání a prostředí výkonu trestu a návratu do běžného života. Ve své práci se soustředí nejen na řešení samotných dluhů, ale především na jejich příčiny, tedy finanční gramotnost, stabilizaci osobní situace klientů a prevenci dalšího zadlužení. V rámci Lighthouse spolupracuje s odborníky z oblasti sociální práce, financí, vzdělávání a prepenitenciární, penitenciární a postpenitenciární péče, aktivně se také podílí na projektech zaměřených na hledání systémového řešení.

Hosté debaty ale upozorňují, že realita může být složitější. „Nejsme proti cenovým stropům. Jsme pro to, aby byly nastaveny tak, aby odpovídaly realitě trhu,“ říká Jiří Hauptmann z Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů.

iDNES LOUNGE: Nebankovní úvěry - Celý záznam
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma dostupnosti malých spotřebitelských úvěrů a nebankovních půjček jsou ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal, ředitel organizace Lighthouse Academy Petr Schneedörfler. (19. března 2026)
Ředitel organizace Lighthouse Academy Petr Schneedörfler (19. března 2026)
Ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal (19. března 2026)
V opačném případě podle něj hrozí, že určitá část spotřebitelů se dostane do šedé zóny, kde ji určitě nikdo nechce. Podle odhadů jeho asociace může jít až o 90 tisíc lidí.

Debata se přitom netýká okrajové skupiny. „Pětina domácností má problém pokrýt nenadálý výdaj ve výši 16 tisíc korun,“ upozorňuje ekonom Michael Fanta. A dodává klíčový moment celé diskuse. „My regulujeme stranu nabídky, ale poptávka potom zůstává dál.“ Jinými slovy, zákaz levných půjček potřebu lidí nezruší – jen ji přesune jinam, do šedé zóny, k lichvářům.

Možný nárůst kriminality

Právě to považuje za největší riziko i David Šmejkal z Poradny při finanční tísni. „Když klient nedostane legální úvěr, bude se pídit po tom, aby dostal jiný úvěr, který bohužel bude nelegální,“ říká. Varuje, že vedle šedé zóny může posílit právě lichva, případně neformální půjčování mezi lidmi.

Podle Petra Schneedörflera z Lighthouse Academy může mít vývoj i širší důsledky. „Pokud si lidé neobstarají peníze legální cestou, mohou si je obstarávat nelegálně,“ upozorňuje. V krajním případě se to podle něj může promítnout i do růstu drobné kriminality.

Hosté se shodují, že problém není v samotné regulaci, ale v jejím nastavení. Navrhované stropy považují za příliš nízké, zejména pro klienty s vyšším rizikem, kteří na bankovní úvěr běžně nedosáhnou. „Musíme vše nastavit tak, abychom nabídku neomezili natolik, že nebude uspokojována poptávka,“ říká Schneedörfler.

Fanta zároveň upozorňuje, že cenové stropy vždy představují silný zásah do trhu. „Když už to děláme, měli bychom si jasně říct, čeho tím chceme dosáhnout,“ říká. Podle něj v návrhu chybí konkrétní cíle i způsob, jak vyhodnotit, zda regulace funguje.

Stát musí být důslednější

Vedle výše úroků zaznívá ze strany odborníků i další výtka. Stát podle diskutujících nevyužívá dostatečně nástroje, které už má. Šmejkal připomíná roli dohledu. „Česká národní banka má dohlížet na to, jestli je obchodní model postavený na splácení úvěrů.“ Pokud to tak není, měl by poskytovatel přijít o licenci.

Fixovat, či nefixovat? Odborníci radí, jak ochránit rodinný rozpočet před výkyvy

Schneedörfler pak kritizoval, že změny vznikají bez dostatečné práce s daty. „Pořád se snažíme pomáhat někomu, koho nemáme přesně definovaného,“ říká. Podle něj by legislativa měla vycházet z reálných čísel, ne z dojmů.

Přes rozdílné pohledy se hosté shodli na základním principu: ochrana spotřebitele nesmí znamenat jeho vyloučení z legálního trhu. Jakmile se to stane, problém nezmizí – jen se přesune mimo dohled státu. „Pokud nebudou mít jinou možnost, co jiného jim zbude?“ uzavřel Hauptmann.

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

Stropy na spotřebitelské úvěry ohrozí až devadesát tisíc lidí, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma dostupnosti malých spotřebitelských úvěrů a...

Neuvážené zastropování spotřebitelských úvěrů může podle expertů vytlačit desítky tisíc lidí z legálního trhu. Ve studiu iDNES Lounge na to upozornili Jiří Hauptmann z Asociace poskytovatelů...

20. března 2026

Doporučení IEA v době energetické krize? Práce z domova, méně létání a využít MHD

Ilustrační snímek

Podpora veřejné dopravy, snížení rychlostních limitů na dálnicích alespoň o deset kilometrů v hodině, vyhýbání se letecké dopravě, práce z domova, pokud je to možné, vyšší sdílení vozů či podpora...

20. března 2026  8:13

O revizi emisních povolenek se bude jednat v červnu, řekl Babiš na summitu EU

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)

Evropská komise do června předloží návrh revize systému emisních povolenek, kvůli dopadům na průmysl to žádá skupina členských zemí včetně Česka. Novinářům to po skončení čtvrtečního summitu Evropské...

20. března 2026  6:46

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

20. března 2026

Návrat stabilního světa je spíš zbožné přání. Bod zlomu přijde v dubnu, říká ekonom

Premium
Hlavní ekonom ČSOB Private Banking Dominik Rusinko.

Světová ekonomika prochází v posledním období sérií šoků. Ačkoli opakování hluboké krize roku 2008 nebo mohutné inflační vlny nejspíš nehrozí, předpovědi jsou zatížené mimořádnou nejistotou....

20. března 2026

Válka na Blízkém východě ohrožuje dodávky ropy pro TAL jen v menší míře

Italský ropovod TAL zásobuje i Česko

Dodávky ropy pro ropovod TAL současná válka na Blízkém východě ohrožuje pouze v menší míře. Uvedla to společnost Siot, která spravuje ropovod na italském území. Největší objem ropy směřuje do Terstu...

19. března 2026  21:44

Poptávka po letenkách zůstává v USA obrovská. Rostoucím cenám navzdory

Letadlo společnosti Delta Airlines

Americko-izraelský konflikt s Íránem se dotýká i aerolinek, jimž prudce zdražuje letecké palivo. Přestože se náklady okamžitě promítly do cen letenek, mnohé americké letecké společnosti hlásí, že...

19. března 2026

Pod Stonehenge žádný tunel nepovede. Na přípravy už přitom padly miliony liber

Vizualizace silničního tunelu, který byl plánován u Stonehenge v roce 2002....

Britské ministerstvo dopravy po letech kontroverzí a protestů rozhodlo o zrušení projektu, jehož součástí byla výstavba dopravního tunelu pod historickým památníkem Stonehenge. Na projekt, který měl...

19. března 2026

ČNB sazby nezměnila. V turbulentní situaci se rozhodla vyčkávat

Česká národní banka (ilustrační foto)

Bankovní rada ČNB ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, která zprostředkovaně ovlivňuje ceny úvěrů, ale třeba i úročení na spořicích účtech, tak zůstala na 3,5 procenta. Česká...

19. března 2026  16:08

Více letů do Španělska. Do Málagy poletí Smartwings dvakrát denně

Letadlo společnosti Smartwings

Aerolinie Smartwings plánují od začátku letní sezony navýšení počtu letů do Španělska a italské metropole. Od 29. března budou do španělské Málagy létat z Prahy dvakrát denně, lety do Barcelony,...

19. března 2026  15:27

Marže pumpařů se snižují, ukázal monitoring ministerstva financí

ilustrační snímek

Kontroly ministerstva financí neodhalily, že by si provozovatelé čerpacích stanic neúměrným způsobem navyšovali marže. Od vypuknutí války v Íránu podle ministerského monitoringu přirážky čerpadlářů...

19. března 2026  14:46

Zafixování cen plynu teď získává na významu, radí odborníci

ilustrační snímek

Eskalace situace na Blízkém východě se přelévá do nervozity na energetických trzích. Přestože v Evropě končí topná sezona, ceny zemního plynu zaznamenaly prudké výkyvy. Zatímco ještě v únoru se plyn...

19. března 2026  12:29,  aktualizováno  14:32

