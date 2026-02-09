Češi nechávají moc peněz na účtech. Inflace je tiše ukusuje, varují experti

Vladimír Vokál
Vysíláme   9:59
Češi investují víc než dřív, přesto drží obrovskou část úspor na běžných a spořicích účtech. Inflace jim tak podle expertů nenápadně snižuje hodnotu peněz. V debatě Lounge iDNES.cz se na tom shodli Martin Řezáč z Erste Asset Management, Vladimír Holovka z XTB a Richard Podpiera z ČSOB a Patria Finance. Investování podle nich není luxus pro bohaté, ale nutnost – a čekání na „lepší chvíli“ může vyjít hodně draho.

iDNES LOUNGE

Sledovat další díly na iDNES.tv

Češi mají peníze, jen s nimi zacházejí příliš opatrně. Přestože inflace už není tak vysoká jako v předchozích letech, úspory uložené na účtech dál ztrácejí hodnotu. „Inflace každý rok spolehlivě ukrajuje z reálné kupní síly vašich peněz,“ upozorňuje Martin Řezáč, ředitel české pobočky Erste Asset Management.

Hosté pořadu

Vladimír Holovka
ředitel XTB

V XTB začínal jako stážista a account manager a postupně se vypracoval na pozici obchodního ředitele, kterou zastává zhruba 12 let. V tomto období firma výrazně posílila svou pozici na českém trhu. Středoevropský region dnes patří mezi nejvýznamnější části skupiny XTB, přičemž český a slovenský trh se řadí mezi klíčové z hlediska počtu klientů a obchodní aktivity. Společnost zároveň těžila z rostoucího zájmu o investování v regionu, který byl v minulosti méně rozvinutý než západní trhy.

Martin Řezáč
ředitel české pobočky Erste Asset Management

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializace mezinárodní obchod a finance. Absolvoval řadu odborných kurzů a školení z oblasti kapitálových trhů, od roku 1997 je držitelem makléřské licence MF. V roce 2002 získal titul CFA. Začínal jako corporate dealer v Živnostenské bance, poté působil jako makléř ve společnosti Money Market Brokers. Pět let pracoval jako senior manažer dluhopisových investic v ING Investment Management. Kariéru v České spořitelně zahájil v roce 2004. Po dvou letech, kdy se v České spořitelny podílel na správě majetku institucionálních a privátních klientů, se stal náměstkem generálního ředitele Investiční společnosti České spořitelny. Od dubna roku 2013 byl jejím generálním ředitelem a předsedou představenstva. Po transformaci společnosti v roce 2015 se pak stal ředitelem lokální pobočky Erste Asset Management. Od roku 2013 je zároveň členem Výkonného výboru Asociace pro kapitálový trh ČR, kde od června 2018 do roku 2024 zastával funkci předsedy.

Richard Podpiera
výkonný ředitel ČSOB a generální ředitel Patria Finance

Vedl ve své více než 14leté kariéře v ČSOB již několik útvarů včetně strategie, retailové segmenty, řízení aktiv a pasiv, data a zpracování operací. Před nástupem do ČSOB pracoval ve společnosti McKinsey & Co. a v Mezinárodním měnovém fondu. Svoji kariéru ve finančním sektoru začínal v roce 1994 v brokerské společnosti Atlantik FT. Vystudoval finance na Masarykově univerzitě, získal Ph.D. v ekonomii na CERGE-EI a titul CFA.

Podle něj je dnes investování víc než jen možnost. „Troufnu si říct, že investování je společenská nutnost. Spíš je škoda, že o tom mnozí doposud vážně neuvažovali,“ říká. Častý argument, že jsou investice momentálně „drahé“, považuje za sebeklam. „To je čekání na Godota. Když budete čekat, až se zlevní, nezačnete nikdy.“

Podobně to vidí i Vladimír Holovka, ředitel XTB. „Nejlepší doba na investování byla včera, druhá nejlepší je dnes,“ připomíná známé investiční pravidlo. Klíčový je podle něj horizont. „Pokud se bavíme o jednom měsíci, to už není investice, ale spekulace. U dlouhodobého horizontu není načasování tak důležité.“

Peníze leží na účtech

Základní problém podle Richarda Podpiery, výkonného ředitele ČSOB a generálního ředitele Patria Finance zůstává stejný: příliš mnoho peněz leží ladem. „Pořád se u nás investuje málo. Když se podíváme na strukturu majetku, vidíme hodně peněz na běžných a spořicích účtech,“ říká. Ve srovnání s vyspělejšími trhy je podle něj prostor pro investice výrazně větší.

Hosty pořadu iDnes Lounge na téma Investice jsou Vladimír Holovka (na snímku vlevo), ředitel XTB, Martin Řezáč (na snímku), vedoucí pobočky v ČR Erste Asset Management, moderátor Vladimír Vokál a Richard Podpiera, výkonný ředitel odpovědný za investice v ČSOB. (2. února 2026)
Hosty pořadu iDnes Lounge na téma Investice jsou Vladimír Holovka (na snímku), ředitel XTB, Martin Řezáč, vedoucí pobočky v ČR Erste Asset Management, moderátor Vladimír Vokál a Richard Podpiera, výkonný ředitel odpovědný za investice v ČSOB. (2. února 2026)
Hosty pořadu iDnes Lounge na téma Investice jsou Vladimír Holovka (na snímku), ředitel XTB, Martin Řezáč, vedoucí pobočky v ČR Erste Asset Management, moderátor Vladimír Vokál a Richard Podpiera, výkonný ředitel odpovědný za investice v ČSOB. (2. února 2026)
Hosty pořadu iDnes Lounge na téma Investice jsou Vladimír Holovka, ředitel XTB, Martin Řezáč, vedoucí pobočky v ČR Erste Asset Management, moderátor Vladimír Vokál a Richard Podpiera (na snímku), výkonný ředitel odpovědný za investice v ČSOB. (2. února 2026)
9 fotografií

Za varovné považuje i setrvávání velkého počtu lidí v transformovaných penzijních fondech. „Ve třetím čtvrtletí tam mělo peníze zhruba 1,8 milionu Čechů. U mladších lidí to není dobrá zpráva,“ konstatuje. Důvod je prostý: „Fondy jsou ze své podstaty konzervativní a dlouhodobě nemohou nabídnout zajímavý výnos.“

Holovka konstatuje, že investování táhnou hlavně mladší ročníky, ale zdaleka nejde jen o ně. „Průřez je napříč věkovými skupinami. Mladí ale tvoří významnou část nových investorů,“ říká. Podle něj sehrály velkou roli covid a inflační vlna. „Tyto dvě události otevřely diskuzi o tom, že spoléhat se jen na účet nebo stát prostě nestačí.“

Optimismus ano, iluze ne

Na trzích podle hostů Lounge iDNES.cz panuje spíš optimismus než únava. „Sentiment je pořád pozitivní,“ říká Řezáč. Připomíná, že investoři si zvykli využívat propady. „Jakákoliv korekce je často příležitostí k nákupu.“ Zároveň ale varuje: „Valuace akcií jsou dnes nadprůměrné. To si musíme říct otevřeně.“

Podpiera dodává, že vysoké ceny nejsou jen výsledkem slepé euforie. „Velká část růstu je podložená skutečnými zisky firem,“ říká. Přesto upozorňuje na vyšší volatilitu.

iDNES LOUNGE

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Každý den přichází nějaký šok – geopolitika, výroky prezidenta Trumpa, pohyby na komoditách. Trhy jsou nervóznější.“ Zároveň ale chválí investory za to, že už nepanikaří. „Viděli jsme, že při poklesech spíš přikupují.“

Bitcoin i mýty o rychlém zbohatnutí

Řeč přišla i na bitcoin. Holovka odmítá, že by šlo jen o hru. „Čím dál víc se na něj díváme jako na investiční aktivum,“ říká. Připouští ale, že je extrémně náladový. „Buď na něj svítí reflektory, nebo je kolem něj nuda. A podle toho se hýbe.“

Všichni tři se shodli, že investování brzdí i zakořeněné mýty. „Často slyším: investování je složité,“ říká Řezáč. „Dnes už to neplatí. Je dostupnější, levnější a jednodušší než kdy dřív.“

Hosty pořadu iDnes Lounge na téma Investice byli Vladimír Holovka (na snímku vlevo), ředitel XTB, a Martin Řezáč (na snímku uprostřed), ředitel české pobočky Erste Asset Management.

Dalším problémem je podle něj FOMO – „Fear Of Missing Out“, tedy strach, že člověk něco propásne. „Když se mě kadeřnice zeptá, co akcie, rozsvítí se mi v hlavě červená kontrolka,“ glosuje s nadsázkou.

Holovka varuje hlavně před iluzí rychlého zbohatnutí. „Sociální sítě jsou plné příběhů o investování z pláže a luxusních autech,“ říká. „Je potřeba kritické myšlení.“ Zároveň ale připomíná, že začít může téměř každý. „Dnes se dá investovat už od stokorun. Ty první zkušenosti jsou klíčové.“

Demografie jako budík

Silným tématem debaty byla i demografie. „Penzijní systém je dlouhodobě neudržitelný,“ říká Řezáč otevřeně. Podle něj většině lidí nezbyde než si vytvořit vlastní rezervy. Varuje ale před panikou na poslední chvíli. „Není řešení, aby někdo v pětapadesáti naskočil do stoprocentně akciového portfolia a zavřel oči.“

Podpiera vidí naději v tom, že si to lidé začínají uvědomovat. „U nových investičních produktů vidíme průměrný věk kolem čtyřiceti let,“ říká. A dodává, že v dlouhém horizontu je strach z akcií často zbytečný. „Pravděpodobnost, že by za dvacet let byl akciový trh níž než dnes, je prakticky nulová.“

A výhled? Podle expertů spíš pozitivní, ale bez iluzí. „Firmy jsou ziskové, ekonomický růst je slušný a nižší sazby by trhům mohly pomoct,“ shrnuje Řezáč. Rizika vidí v geopolitice a zadlužení států.

Holovka zůstává nejvíc přesvědčený o síle USA, opatrně věří i Evropě a dlouhodobě sází na Asii. Podpiera závěrem dodává: „Rizika tu jsou, ale celkově nás může čekat dobrý investiční rok.“

Vstoupit do diskuse (37 příspěvků)

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Mělo to být útočiště pro umělce. Bahamský ráj zpěvačky Shakiry je nyní na prodej

Tento úchvatný ostrov patřil Shakiře. Teď je na prodej za 624 milionů korun....

Soukromý ostrov, který vlastnila popová hvězda Shakira, se objevil na prodej za téměř 625 milionů korun. Osmačtyřicetiletá zpěvačka ostrov Bonds Cay ležící v severních Bahamách koupila v roce 2006 za...

Češi nechávají moc peněz na účtech. Inflace je tiše ukusuje, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDnes Lounge na téma Investice jsou (zleva) Vladimír Holovka,...

Češi investují víc než dřív, přesto drží obrovskou část úspor na běžných a spořicích účtech. Inflace jim tak podle expertů nenápadně snižuje hodnotu peněz. V debatě Lounge iDNES.cz se na tom shodli...

9. února 2026  9:59

Aerolinky mířící na Kubu čeká problém, ostrov zastaví dodávky paliva

Kubánci se připravují na opatření proti nedostatku paliva poté, co USA...

Kuba oznámila mezinárodním leteckým společnostem, že přestává na svých letištích poskytovat dodávky leteckého paliva pro civilní spoje. S odkazem na své zdroje to uvedly v noci na pondělí agentury...

9. února 2026  8:13

Investiční podvodníci se tváří i jako CzechInvest, slibují rychlý zisk

ilustrační snímek

Z předvánočních podvodů na téma „vezeme vám balíček“ přechází po Novém roce podvodníci plynule k dalším trikům. Mezi ty nejrozšířenější patří nekalé investování. Jménem známých institucí oslovují...

9. února 2026

Elektrifikovat všechny tratě není reálné, ale ani žádoucí, říká šéf Českých drah

Premium
Šéf ČD Michal Krapinec

Propuštění zhruba tisícovky zaměstnanců, rozprodej vozů a osekání nakládkových míst přinesly ovoce. Data za leden ukazují, že provoz ČD Carga může letos skončit se ziskem, říká generální ředitel...

9. února 2026

Starbucks vsadil na umělou inteligenci. Firma věří v návrat zákazníků

Baristé ve Starbucks

Starbucks urychluje obsluhu pomocí umělé inteligence. V drive-thru testuje systém, který umí přijímat objednávky, baristům pomáhá virtuální asistent a zásoby hlídají skenery. Šéf největšího řetězce...

8. února 2026

Turecký textilní průmysl drtí Čína a Bangladéš. Erdogan slibuje nápravu

Zaměstnankyně textilní továrny v tureckém Drinopolu (10. ledna 2026)

Textilní průmysl patří k dlouholetým pilířům turecké ekonomiky. Poslední měsíce ale ukazují, že tento sektor se ocitl v hluboké krizi. Mnoho továren zavírá a o práci přišly již statisíce lidí. Na...

8. února 2026

Evropský plán obnovy se zadrhává. Členské státy nestačí čerpat miliardy

Evropské peníze míří i do zemědělství (2. února 2026).

Evropská unie před lety zareagovala na bezprecedentní propad ekonomiky během koronavirové pandemie obrovskou fiskálním balíkem ve výši 955 miliard eur, což je v přepočtu asi 23 bilionů korun. Nyní se...

8. února 2026

Když se kůň spřátelí s ptáčetem. Reklama Budweiseru opět brnká na vlasteneckou strunu

budweiser kůň reklama pivo superbowl

Americká značka piva Budweiser se pochlubila nejnovějším reklamním příspěvkem, který bude mít premiéru během nedělního fotbalového SuperBowlu. Spot představující nepravděpodobné přátelství mezi...

8. února 2026

Olympiáda mění tvář Cortiny d’Ampezzo. Ne všichni obyvatelé změny vítají

Rekonstrukční práce ve městě Cortina d’Ampezzo před zimními olympijskými hrami...

Ve městě Cortina d’Ampezzo, kde právě začaly zimní olympijské hry, panuje mezi místními obyvateli napětí. Zatímco jedni vítají modernizaci a očekávané vylepšení infrastruktury, jiní se bouří proti...

8. února 2026

Ještě před pár lety byly na odpis. Dnes Španělsko a Portugalsko táhnou eurozónu

"Chceme ukázat návštěvníkům skutečnou Barcelonu nikoli zábavní park na téma...

Španělsko a Portugalsko patří v posledních měsících k nejvýkonnějším zemím eurozóny. V posledním loňském kvartálu obě ekonomiky posílily o 0,8 procenta. Průměrný růst zemí, kde se platí eurem, přitom...

8. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Japonsku je hitem speciální bar. Neopíjí alkoholem, ale pravdou o práci a kariéře

Tenshoku Sodan Bar se nachází jen kousek od nádraží Yokohama, které je...

V okolí japonských nádraží narazíte na bary prakticky na každém kroku. Jsou tu „izakaja“, tedy hospody s drobným občerstvením, vinárny, whisky či saké bary... Když se ale projdete okolo nádraží v...

8. února 2026

Supermozky budou odcházet, z Evropy se stane skanzen pro Číňany, varuje ekonom

Premium
Lukáš Kovanda

Zbude nám v roce 2026 v peněženkách víc peněz? Bude levnější elektřina? Jak se Čechů dotkne nové nařízení Evropské unie o poplatcích za balíčky z čínských e-shopů? A jak nám zboží prodraží nová...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.