Češi nechávají moc peněz na účtech. Inflace je tiše ukusuje, varují experti

Češi mají peníze, jen s nimi zacházejí příliš opatrně. Přestože inflace už není tak vysoká jako v předchozích letech, úspory uložené na účtech dál ztrácejí hodnotu. „Inflace každý rok spolehlivě ukrajuje z reálné kupní síly vašich peněz,“ upozorňuje Martin Řezáč, ředitel české pobočky Erste Asset Management.
Hosté pořadu
Vladimír Holovka
ředitel XTB
V XTB začínal jako stážista a account manager a postupně se vypracoval na pozici obchodního ředitele, kterou zastává zhruba 12 let. V tomto období firma výrazně posílila svou pozici na českém trhu. Středoevropský region dnes patří mezi nejvýznamnější části skupiny XTB, přičemž český a slovenský trh se řadí mezi klíčové z hlediska počtu klientů a obchodní aktivity. Společnost zároveň těžila z rostoucího zájmu o investování v regionu, který byl v minulosti méně rozvinutý než západní trhy.
Martin Řezáč
ředitel české pobočky Erste Asset Management
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializace mezinárodní obchod a finance. Absolvoval řadu odborných kurzů a školení z oblasti kapitálových trhů, od roku 1997 je držitelem makléřské licence MF. V roce 2002 získal titul CFA. Začínal jako corporate dealer v Živnostenské bance, poté působil jako makléř ve společnosti Money Market Brokers. Pět let pracoval jako senior manažer dluhopisových investic v ING Investment Management. Kariéru v České spořitelně zahájil v roce 2004. Po dvou letech, kdy se v České spořitelny podílel na správě majetku institucionálních a privátních klientů, se stal náměstkem generálního ředitele Investiční společnosti České spořitelny. Od dubna roku 2013 byl jejím generálním ředitelem a předsedou představenstva. Po transformaci společnosti v roce 2015 se pak stal ředitelem lokální pobočky Erste Asset Management. Od roku 2013 je zároveň členem Výkonného výboru Asociace pro kapitálový trh ČR, kde od června 2018 do roku 2024 zastával funkci předsedy.
Richard Podpiera
výkonný ředitel ČSOB a generální ředitel Patria Finance
Vedl ve své více než 14leté kariéře v ČSOB již několik útvarů včetně strategie, retailové segmenty, řízení aktiv a pasiv, data a zpracování operací. Před nástupem do ČSOB pracoval ve společnosti McKinsey & Co. a v Mezinárodním měnovém fondu. Svoji kariéru ve finančním sektoru začínal v roce 1994 v brokerské společnosti Atlantik FT. Vystudoval finance na Masarykově univerzitě, získal Ph.D. v ekonomii na CERGE-EI a titul CFA.
Podle něj je dnes investování víc než jen možnost. „Troufnu si říct, že investování je společenská nutnost. Spíš je škoda, že o tom mnozí doposud vážně neuvažovali,“ říká. Častý argument, že jsou investice momentálně „drahé“, považuje za sebeklam. „To je čekání na Godota. Když budete čekat, až se zlevní, nezačnete nikdy.“
Podobně to vidí i Vladimír Holovka, ředitel XTB. „Nejlepší doba na investování byla včera, druhá nejlepší je dnes,“ připomíná známé investiční pravidlo. Klíčový je podle něj horizont. „Pokud se bavíme o jednom měsíci, to už není investice, ale spekulace. U dlouhodobého horizontu není načasování tak důležité.“
Peníze leží na účtech
Základní problém podle Richarda Podpiery, výkonného ředitele ČSOB a generálního ředitele Patria Finance zůstává stejný: příliš mnoho peněz leží ladem. „Pořád se u nás investuje málo. Když se podíváme na strukturu majetku, vidíme hodně peněz na běžných a spořicích účtech,“ říká. Ve srovnání s vyspělejšími trhy je podle něj prostor pro investice výrazně větší.
Za varovné považuje i setrvávání velkého počtu lidí v transformovaných penzijních fondech. „Ve třetím čtvrtletí tam mělo peníze zhruba 1,8 milionu Čechů. U mladších lidí to není dobrá zpráva,“ konstatuje. Důvod je prostý: „Fondy jsou ze své podstaty konzervativní a dlouhodobě nemohou nabídnout zajímavý výnos.“
Holovka konstatuje, že investování táhnou hlavně mladší ročníky, ale zdaleka nejde jen o ně. „Průřez je napříč věkovými skupinami. Mladí ale tvoří významnou část nových investorů,“ říká. Podle něj sehrály velkou roli covid a inflační vlna. „Tyto dvě události otevřely diskuzi o tom, že spoléhat se jen na účet nebo stát prostě nestačí.“
Optimismus ano, iluze ne
Na trzích podle hostů Lounge iDNES.cz panuje spíš optimismus než únava. „Sentiment je pořád pozitivní,“ říká Řezáč. Připomíná, že investoři si zvykli využívat propady. „Jakákoliv korekce je často příležitostí k nákupu.“ Zároveň ale varuje: „Valuace akcií jsou dnes nadprůměrné. To si musíme říct otevřeně.“
Podpiera dodává, že vysoké ceny nejsou jen výsledkem slepé euforie. „Velká část růstu je podložená skutečnými zisky firem,“ říká. Přesto upozorňuje na vyšší volatilitu.
„Každý den přichází nějaký šok – geopolitika, výroky prezidenta Trumpa, pohyby na komoditách. Trhy jsou nervóznější.“ Zároveň ale chválí investory za to, že už nepanikaří. „Viděli jsme, že při poklesech spíš přikupují.“
Bitcoin i mýty o rychlém zbohatnutí
Řeč přišla i na bitcoin. Holovka odmítá, že by šlo jen o hru. „Čím dál víc se na něj díváme jako na investiční aktivum,“ říká. Připouští ale, že je extrémně náladový. „Buď na něj svítí reflektory, nebo je kolem něj nuda. A podle toho se hýbe.“
Všichni tři se shodli, že investování brzdí i zakořeněné mýty. „Často slyším: investování je složité,“ říká Řezáč. „Dnes už to neplatí. Je dostupnější, levnější a jednodušší než kdy dřív.“
Dalším problémem je podle něj FOMO – „Fear Of Missing Out“, tedy strach, že člověk něco propásne. „Když se mě kadeřnice zeptá, co akcie, rozsvítí se mi v hlavě červená kontrolka,“ glosuje s nadsázkou.
Holovka varuje hlavně před iluzí rychlého zbohatnutí. „Sociální sítě jsou plné příběhů o investování z pláže a luxusních autech,“ říká. „Je potřeba kritické myšlení.“ Zároveň ale připomíná, že začít může téměř každý. „Dnes se dá investovat už od stokorun. Ty první zkušenosti jsou klíčové.“
Demografie jako budík
Silným tématem debaty byla i demografie. „Penzijní systém je dlouhodobě neudržitelný,“ říká Řezáč otevřeně. Podle něj většině lidí nezbyde než si vytvořit vlastní rezervy. Varuje ale před panikou na poslední chvíli. „Není řešení, aby někdo v pětapadesáti naskočil do stoprocentně akciového portfolia a zavřel oči.“
Podpiera vidí naději v tom, že si to lidé začínají uvědomovat. „U nových investičních produktů vidíme průměrný věk kolem čtyřiceti let,“ říká. A dodává, že v dlouhém horizontu je strach z akcií často zbytečný. „Pravděpodobnost, že by za dvacet let byl akciový trh níž než dnes, je prakticky nulová.“
A výhled? Podle expertů spíš pozitivní, ale bez iluzí. „Firmy jsou ziskové, ekonomický růst je slušný a nižší sazby by trhům mohly pomoct,“ shrnuje Řezáč. Rizika vidí v geopolitice a zadlužení států.
Holovka zůstává nejvíc přesvědčený o síle USA, opatrně věří i Evropě a dlouhodobě sází na Asii. Podpiera závěrem dodává: „Rizika tu jsou, ale celkově nás může čekat dobrý investiční rok.“