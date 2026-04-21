Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Vladimír Vokál
Umělá inteligence nestojí jen na chytrých modelech, ale hlavně na datech a infrastruktuře. V pořadu iDNES Lounge se na tom shodli v Lukáš Benzl z České asociace umělé inteligence, Marcel Červený ze společnosti BIQ Group a Karel Diviš (MasterDC). Pokud Evropa nepostaví vlastní datová centra, zůstane závislá na USA a Asii. První velké projekty přitom vznikají i v Česku.

Debata o umělé inteligenci se často točí kolem chatbotů a generativních modelů. Jenže podle hostů iDNES Lounge se rozhodující bitva odehraje jinde – v datových centrech, výpočetním výkonu a také energetice.

Hosté pořadu

Marcel Červený
BIQ Group

Spoluzakladatel a CEO technologické skupiny BIQ Group. Ve své roli se zaměřuje na strategický rozvoj firmy a budování její značky. Otevírá klíčová témata budoucnosti IT trhu, zejména technologickou autonomii, standardizaci a efektivní využití umělé inteligence. Dlouhodobě prosazuje udržitelnost digitálních investic a jejich reálný byznysový přínos. Propojuje byznys s technologiemi a přináší širší pohled na vývoj digitální ekonomiky. Pravidelně vystupuje v médiích a na odborných konferencích jako komentátor trendů v oblasti digitalizace, ERP a AI.

Lukáš Benzl
Česká asociace umělé inteligence

Lukáš Benzl má za sebou více než 18 let zkušeností v technologiích a inovacích, které sbíral ve velkých firmách i startupech. V roce 2023 založil Českou asociaci umělé inteligence, jejímž cílem je propojovat byznys, stát i výzkum a urychlit adopci AI v Česku. Dlouhodobě se věnuje strategii nasazení umělé inteligence a jejím dopadům na firmy i pracovní trh.

Karel Diviš
MasterDC

Karel Diviš je obchodní ředitel technologické společnosti MasterDC, podnikatel a IT expert. Založil IDC-softwarehouse, dnes součást MasterDC, a podílel se na projektech jako rezervační systém Letuška.cz. Více než 20 let působí na pomezí technologií, obchodu a inovací. Vystudoval matematiku a management na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii na Fakultě sociálních věd. Působil také jako externí redaktor sportovní redakce České televize. Ve volném čase sportuje, angažuje se v charitativním týmu Real Top Praha, věnuje se rodině a rád cestuje.

„AI už je absolutně základní výbava každé firmy,“ říká Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence. Zároveň ale upozorňuje, že samotná technologie nestačí. Klíčová je schopnost ji reálně nasadit a opřít o data a infrastrukturu.

Budujeme datová centra

Právě infrastruktura se podle hostů stává novým bojištěm. „Datová centra jsou továrny budoucnosti,“ říká Karel Diviš, obchodní ředitel MasterDC. Připomíná, že bez nich nebude Evropa schopná držet krok s USA nebo Asií. „Dokud tady nebudeme mít vlastní kapacity, nebudeme mít ani velké modely ani plnohodnotné nástroje.“

Česko se podle něj snaží naskočit včas. U Brna staví jeho společnost MasterDC nové datové centrum pro AI. „A není to jenom o tom, abychom tam umístili NVIDIA a GPU servery, ale chceme samozřejmě nabídnout zákazníkům, aby mohli čerpat výpočetní výkon, tokeny. Tím vyvíjíme celou cloudovou platformu pro umělou inteligenci.“

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „AI a technologie – jak mění byznys“jsou ředitel BIQ Group Marcel Červený a ředitel České asociace AI Lukáš Benzl. (13. dubna 2026)
Marcel Červený, ředitel BIQ Group (13. dubna 2026)
Karel Diviš, obchodní ředitel MasterDC (13. dubna 2026)
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „AI a technologie – jak mění byznys“ jsou ředitel BIQ Group Marcel Červený, ředitel České asociace AI Lukáš Benzl, moderátor Vladimír Vokál a obchodní ředitel MasterDC Karel Diviš. (13. dubna 2026)
A v plánech jsou podle něj i mnohem větší projekty. „Dneska se bavíme o desítkách megawattů, smysl dávají hlavně projekty nad 100 MW,“ říká Diviš. I tak ale dodává, že v globálním měřítku jde zatím jen o začátek.

Na evropské úrovni se řeší i takzvané AI Gigafactory, tedy obří centra pro trénování modelů. Benzl připomíná, že jejich význam není jen technologický. „Můžeme přilákat investory, talenty a stát se součástí digitální infrastruktury Evropy,“ říká. Bez toho podle něj zůstane Evropa závislá na zahraničních dodavatelích.

Co vlastně dělat s AI?

Z pohledu firem jde ale i o velmi praktickou věc. „Největší hodnota každé firmy jsou dnes data,“ říká Marcel Červený, ředitel BIQ Group. A právě datová centra jsou podle něj nutná, aby s nimi firmy mohly bezpečně pracovat. „Nechcete všechno outsourcovat a ztratit kontrolu.“

Vedle infrastruktury ale hosté upozorňují i na druhý problém: firmy často nevědí, co s AI vlastně dělat. „Mnoho firem má AI v rozpočtu, ale chybějí jim jasné případy, kde ji opravdu využít,“ říká Červený. Bez jasného cíle podle něj končí investice spíš marketingem než reálným přínosem.

Na to navazuje i Diviš, který varuje před slepým nasazováním technologií. „Když pustíte AI na data, ve kterých je nepořádek, nic dobrého nezískáte,“ říká. Firmy podle něj musí nejdřív změnit myšlení, upravit procesy a teprve pak řešit samotnou technologii.

Česko je přitom v adopci AI spíš opatrné. „Jsme evropský podprůměr,“ říká Benzl. Na druhé straně vidí silný potenciál v inovacích a startupové scéně. Problémem podle něj zůstává hlavně to, že se nedaří dostávat výsledky výzkumu do praxe.

Vlastní jazykový model?

Debata se dotkla i otázky, jestli má Evropa budovat vlastní jazykové modely. Červený je skeptický. „V oblasti jazykových modelů nám ujel vlak,“ říká. Smysl podle něj dává soustředit se na aplikace a konkrétní využití AI.

Benzl je optimističtější. Přiznává, že evropské modely nebudou lepší než ty americké. „To ne, ale budou naše,“ říká. Právě kontrola nad technologiemi a daty je podle něj klíčová pro budoucnost.

Shoda hostů je ale v jednom bodě jasná: kdo nebude mít infrastrukturu, zůstane jen uživatelem cizí AI. A to může být v příštích letech zásadní nevýhoda. „Nevyhraje ten nejsilnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit,“ uzavírá Lukáš Benzl z České asociace umělé inteligence.

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR


