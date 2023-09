Sázkaři by si měli kvůli dani vést deníček výher. Vymahatelnost je sporná

Hráči hazardních her musí v současné době odvádět daň z příjmu fyzických osob z výher pouze v případě, že tato výhra přesáhne jeden milion korun ročně. Vládní konsolidační balíček ale počítá s variantou, kdy by se tento limit snížil na padesát tisíc korun ročně. Příslušné novely by měly společně s konsolidačním balíčkem začít platit od 1. ledna 2024.

„Podle platné legislativy jsou od roku 2020 od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny výhry z tombol a hazardních her do jednoho milionu korun. Navrhovaný konsolidační balíček v souladu s principy ochrany veřejného zdraví a bojem se závislostmi navrhuje snížit tento limit na padesát tisíc,“ říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.

V případě výher z loterií jde o srážkovou daň, kterou odvádí provozovatel. Hráč tak dostane vyplacenou částku, od níž je daň už odečtená. U hazardních her jsou pravidla nastavena jinak. „Návrh zákona počítá s tím, že si sázející budou muset vést svou celoroční evidenci sázek, výher a proher,“ říká Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her. A to navíc nejen podle jednotlivých druhů hazardních her, ale také podle provozovatele, u kterého v daném kalendářním roce hráli.

K tomu, zda hráči přesáhli limit na výhrách, se pak musí dostat výpočtem. „Ten je potřeba provést za každou hazardní hru zvlášť, tedy zvlášť za kurzové sázení, technické hry, živé hry a turnaje,“ dodává Řehola.

Slovníček Technická hra – hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení přímo obsluhovaného sázejícím, typově hrací automat Živá hra – hráči či více hráčů hrají proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích stolů

Postup by měl být následující: sečtou se všechny roční výhry pro jednu z uvedených her od všech provozovatelů. Od této částky se odečtou všechny roční vklady na tuto hru u všech provozovatelů za kalendářní rok. Jestliže je výsledná částka pod limitem, nic se nemění.

„Pokud je výsledná částka nad padesát tisíc korun, bohužel tato částka podléhá patnáctiprocentnímu zdanění a hráč ji musí zahrnout do svého daňového přiznání,“ vysvětluje Řehola.

Pokud by tedy hráč za kalendářní rok například prohrál po odečtení výher a proher v pokeru sedmdesát tisíc korun, ale vyhrál by opět po odečtení výher a vkladů sto tisíc korun v kurzovém sázení, odváděl by daň jen z kurzového sázení. „Tento způsob výpočtu není navrhovanou změnou zákona nijak dotčen,“ říká Gabriela Krušinová.

Výše popsaný systém zdanění může hráčům hazardních her nadržovat. V nich se totiž musí se sázením nejdříve dostat do plusu, aby musel výhru zdanit. U loterií a losů to ale neplatí, tam se počítá výhra bez ohledu na předchozí ztráty. „Pokud někdo na pravidelném sázení Sportky utratí třeba jednotky tisíc korun ročně a po pěti letech vyhraje padesát tisíc korun, tak je nespravedlivé, aby mu stát zdanil celou výhru, když předchozí neúspěšné sázky tvořily její podstatnou část,“ namítá Jan Chudoba, ředitel právní a regulatorní divize společnosti Sazka.

Hráči hazardních her by si také správně měli vést evidenci výher a proher, aby mohli na konci roku zodpovědně vyhodnotit, kde jsou v plusu a zda už jejich výhry podléhají zdanění, či nikoli. „Předpokládáme, že drtivá většina hráčů si evidenci vést nebude. Buď budou i nadále hrát a daňové přiznání zkrátka podávat nebudou, nebo se jednoduše přesunou k nelegálním provozovatelům, kde pro ně žádná pravidla neplatí a nikdo je kontrolovat nebude,“ říká Řehola.

Případná kontrola hráčů navíc bude jen velmi obtížná. Pokud hráč sází u řady sázkových kanceláří, hraje osobně, online, v tuzemsku i v zahraničí, bude velmi obtížné případně zkontrolovat, zda odvádí daň správně. „Navrhované opatření je prakticky nevymahatelné, jak přiznává i samo ministerstvo financí ve své analýze regulace dopadů RIA 2015. Analýza označuje opatření za neefektivní a v praxi neuskutečnitelné a dle jejich závěrů by nejvhodnější variantou bylo zachování osvobození od daně,“ dodává Řehola.

Nakonec tak úprava systému a administrativní náročnost mohou stát v důsledku přijít na více peněz, než kolik se díky nové úpravě vybere. Někteří hráči se také vlivem regulace mohou přesunout k nelegálním provozovatelům. „Nelegální hazardní byznys přitom dle dat Černé knihy nelegálního hazardu již nyní tvoří až třicet procent trhu s hazardními hrami, který ročně připravuje stát a obce o 2,1 miliard korun. Právě na efektivnější potírání nelegálních provozovatelů by se měl stát primárně zaměřit a získal by daleko více,“ domnívá se Řehola.