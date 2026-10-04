Losos dobývá Česko. Spotřeba za tři roky vzrostla o 40 procent, láká i Haaland

Češi zaostávají za evropskou spotřebou, která se pohybuje kolem 25 kilogramů ryb na hlavu a rok, i za dvacetikilogramovou světovou. Norský rybářský průmysl si tak všiml potenciálu dalšího nárůstu a v Česku jako jedné ze tří světových zemí startuje kampaň, která má podpořit ještě větší konzumaci této ryby s narůžovělým masem.
Norská rada pro mořské plody na ni světově dá 25 milionů eur, tedy zhruba 610 milionů korun, Česko v ní má hrát významnou roli, sdělil iDNES.cz ředitel rady pro střední a východní Evropu Anders Nordoy Snellingen. Do kampaně je zapojený také známý norský fotbalista Erling Haaland, který mimo jiné překonal v dresu Manchester City rekordy ohledně počtu vstřelených branek v Premier League.
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Haaland působící také v norské reprezentaci se v kampani prezentuje i jako člověk, který si umí sám lososa připravit. „Samozřejmě je pro nás důležité ukázat, že je tak jednoduché ho udělat, že to zvládne i fotbalový hráč,“ popisují zástupci rady. To podle nich není úplně běžná věc, například v Japonsku, kde byla kampaň spuštěná letos na jaře se očekává, že fotbalistům této úrovně vaří prakticky pouze šéfkuchaři.
Peníze půjdou jak do digitálních médií, tak i do komunikace norského lososa na prodejnách v několika supermarketech a u internetového prodejce. Rada patří pod norskou vládu, její aktivity ale financují tamní rybářské společnosti.
Pomáhají supermarkety
Za jedním z důvodů větší spotřeby lososů v tuzemsku může být i zvětšující se obliba suši. „Z hlediska celkového objemu bylo ale pro zvýšení konzumace mezi Čechy klíčové proniknutí do maloobchodní sítě. Klíčovou roli v tom sehrála vytrvalá práce dodavatelů a obchodních řetězců. K vyšší konzumaci lososa přispívá také celosvětový trend zdravějšího stravování a rostoucí důraz na snadnou a rychlou přípravu jídel,“ říká Snellingen.
I když běžná cena se u této ryby pohybuje nad 500 Kč za kilogram, ve slevách se dá obvykle sehnat 100gramový filet za zhruba 30 korun. Loni v zimě se ve slevách dokonce prodával za 19,90. „Cena je bezpochyby účinným nástrojem podpory prodeje, a to nejen u lososa,“ komentuje zlepšenou dostupnost Snellingen.
Částečně problematický může být pohled na chov ryb. Nejde totiž o lovené volně žijící kusy, chovají se na farmách ve fjordech. Před několika lety se začaly stále více objevovat hromadné úhyny ryb, mimo jiné i kvůli postupně vzrůstající teplotě oceánů.
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„Míra úmrtnosti byla v posledním desetiletí relativně stabilní. V loňském roce jsme zaznamenali pokles z 15,4 procenta na 14,2 procenta a pozitivní je také trend za poslední tři roky. Částečně je to díky zavedení nových vakcín pro ryby. Chov lososů je ale zároveň práce s živými organismy, kterou ovlivňuje řada biologických faktorů,“ vysvětluje Snellingen. V minulosti zástupci tamní vlády hovořili o snaze snížit úmrtnost ryb až na pět procent, tyto cíle jsou však podle producentů velmi ambiciózní.
Norsko se podle zástupců sdružení stalo v posledních letech největším čistým vývozcem mořských ryb a plodů, roční produkce tamního lososa činí 1,7 milionu tun.
Podle českých výrobců by se nemělo zapomínat ani na tradiční české ryby u kterých naprostou většinu spotřeby tvoří v okolí Vánoc kapr. „České sladkovodní ryby nabízejí srovnatelné výživové hodnoty a k tomu menší ekologickou stopu spojenou s přepravou. Klíčové u všech dovážených potravin zůstává, aby striktně dodržovaly přísné normy Evropské unie, procházely důslednými kontrolami kvality a spotřebitel tak měl jistotu maximální bezpečnosti na talíři,“ dodává mluvčí Potravinářské komory Marek Zemánek.