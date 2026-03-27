Longer v Česku neuspěl. KFC stahuje svůj sendvič kvůli malému zájmu

Veronika Bělohlávková
  15:59
Řetězec rychlého občerstvení KFC se rozhodl stáhnout z nabídky jeden ze svých nejznámějších sendvičů. Od února již není v provozovnách dostupný podlouhlý a cenově dostupný kuřecí sendvič jménem Longer. Pro milovníky tohoto masa řetězec pravidelně nabízí speciální menu a limitované novinky.

KFC Longer byl v České republice vyřazen z nabídky a řetězec neplánuje jeho návrat. | foto: Shutterstock

„Longer jsme vyřadili z naší nabídky v Česku v rámci poslední úpravy menu na konci února. Důvodem bylo dlouhodobé vyhodnocení prodejnosti i celkové skladby sortimentu. S jeho návratem aktuálně nepočítáme, a to ani ve formě limitované nabídky,“ uvedla ředitelka českého KFC Ivana Makalová.

Nabídka restaurací se v rámci Evropy výrazněji liší a podle toho pobočky upravují svou nabídku. V Česku mezi historicky nejúspěšnější patřil například burger Zinger se smaženým sýrem, který letos v KFC opět zařadili do nabídky. Podle Makalové ovšem českým hostům abnormálně chutná Twister a různé varianty kyblíků.

Zákazníci zároveň dlouhodobě projevují rostoucí zájem o limitované nabídky, a to nejen v Česku. „Věříme, že podobně úspěšné jako smažený sýr bude i aktuální asijské Magické menu, které přináší netradiční kombinací černých housek, červených tortill a omáčky umami. Dosavadní prodejní výsledky naznačují, že zákazníci mají o tuto limitovanou nabídku opravdu velký zájem,“ uvedla Makalová.

Podle dat ve Velké Británii nyní například aktuálně boduje limitované Pickle Mania menu, jehož hvězdou je okurkový sendvič, hranolky s nakládanými okurkami, smažené okurkové plátky „Frickles“ a dokonce i okurková Pepsi.

Objednávali jste si v KFC sendvič Longer?

celkem hlasů: 304

Filipínské pobočky zase kombinují klasické kuřecí produkty s místními specialitami – rýžovými jídly, Twistery a snídaněmi, zatímco v USA zůstává základem menu Original Recipe kuře, sendviče, misky a sezonní novinky, například Twisters. Jihoafrické pobočky zase nabízejí standardní KFC položky doplněné o regionální variace a speciální promo nabídky.

McDonald’s vyřadil vegetariánské menu

Také řetězec McDonald’s nedávno ze své nabídky vyřadil své vegetariánské menu. V létě loňského roku nahradil Veggie Menu sezonní nabídkou rybích burgerů.

„Vegetariánské a veganské produkty tvoří jen doplňkovou část nabídky a český trh stále preferuje masové varianty,“ vysvětlil Martin Troup, ředitel marketingu McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.

Podle něj zájem o čistě vegetariánské produkty klesá, zatímco roste preference flexitariánství (životní styl zaměřený na omezení konzumace masa a živočišných produktů ve prospěch rostlinné stravy, aniž by došlo k jejich úplnému vyloučení, pozn. ed.)

„Rostlinné produkty slouží spíše jako doplněk menu a hygienické standardy neumožňují jejich přípravu bez rizika křížové kontaminace. Český trh se liší od Německa či Rakouska, poptávka po veggie produktech je spíše příležitostná,“ uzavírá Troup.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

Příjmy státu z paliv rostou o desítky milionů korun denně, spočítali analytici

Aktuální cena benzínu a nafty u českých čerpacích stanic. Válka s Iránem...

Současné vysoké ceny pohonných hmot zvyšují příjmy státu ve srovnání s obdobím před konfliktem na Blízkém východě o vysoké desítky milionů korun denně. Se stoupající cenou paliv totiž roste i výběr...

27. března 2026  14:22

Kdo chce bydlet ve vlastním, musí hledat dál od center měst, říká ekonom

Martin Slaný

Na vlastní byt v centru Prahy už možná nikdy nedosáhne ani domácnost s nadprůměrným příjmem. Podle Martina Slaného, hlavního ekonoma investiční skupiny DRFG, je to ale běžný vývoj, který známe ze...

27. března 2026  14:21

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

27. března 2026  12:33

Pro trampy i mastňáky. Na Posázavský pacifik vyjely moderní motoráky

Oficiální zahájení provozu moderních bezbariérových jednotek řady 847 RegioFox...

Na trase takzvaného Posázavského pacifiku z Prahy do Vraného nad Vltavou a Čerčan vyjely po letech nové motorové vlaky. Jednotky RegioFox zde budou podle plánů Prahy a Středočeského kraje jezdit...

27. března 2026  12:01

Dolarové bankovky ponesou Trumpův podpis, v historii USA to nemá obdoby

ilustrační snímek

Americké ministerstvo financí plánuje umístit podpis prezidenta Donalda Trumpa na všechny nové americké papírové bankovky. S odvoláním na ministerstvo o tom informovala agentura AP. Zdůraznila, že v...

27. března 2026  10:30

Nejsložitější rok, říkají obchodníci s vejci. Přesto jich bude dost, slibují

Ilustrační snímek

Obchodníci zvládnou mít na Velikonoce dostatečné zásoby vajec, přestože v EU zuří ptačí chřipka a v ČR se rekonstruují chovy na bezklecové varianty. Oznámil to na páteční tiskové konferenci prezident...

27. března 2026  10:13

Pardubické letiště po deseti letech konečně otevře patro. Víme, co tam bude

Cestující na pardubickém letišti čekající na úterní let na Mallorcu. (3. června...

Letiště v Pardubicích otevře v půlce dubna první patro letištního terminálu. Od roku 2018 fungovalo pro odbavování cestujících jen přízemí budovy, patro zůstávalo nedokončené. Politici se na dostavbě...

27. března 2026  9:51

Levné balíčky z Číny už nebudou bez poplatku, EU cílí nejen na Temu a Shein

ilustrační snímek

Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie, by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU, které ve čtvrtek...

27. března 2026  7:53

Rozdíl mezi spotem a fixací je zásadní. Vyberte správný tarif pro firmu

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Ceny elektřiny pro firmy a podnikatele zůstávají jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících provozní náklady.

27. března 2026

Vegetariáni tlačí na vládu. Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů

Hráškový hummus

Uvažovat racionálněji o produkci potravin a plánovat s důrazem na zdraví obyvatel jsou apely na ministerstva, které představili zástupci mimo jiné vegetariánských organizací, jako je ProVeg. Cílem má...

27. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Levnější hypotéky jsou pryč. Banky zvedly sazby kvůli válce

Premium
ilustrační snímek

Válka v Iránu už Čechům kromě benzinu a nafty zdražuje i hypotéky. Nervozita na finančních trzích způsobila, že úrokové sazby, za které si banky půjčují peníze, začaly růst. A toto zdražení peněz se...

27. března 2026

Elektřina na scénu. Spotřebitelé se kvůli válce odklánějí od fosilních paliv

ilustrační snímek

Ještě před pár týdny se zdálo, že budoucnost elektromobility ve Spojených státech je přinejlepším nejistá. Válka na Blízkém východě, která vyhnala ceny paliv vzhůru, však situaci výrazně proměnila....

26. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.