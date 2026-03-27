„Longer jsme vyřadili z naší nabídky v Česku v rámci poslední úpravy menu na konci února. Důvodem bylo dlouhodobé vyhodnocení prodejnosti i celkové skladby sortimentu. S jeho návratem aktuálně nepočítáme, a to ani ve formě limitované nabídky,“ uvedla ředitelka českého KFC Ivana Makalová.
Nabídka restaurací se v rámci Evropy výrazněji liší a podle toho pobočky upravují svou nabídku. V Česku mezi historicky nejúspěšnější patřil například burger Zinger se smaženým sýrem, který letos v KFC opět zařadili do nabídky. Podle Makalové ovšem českým hostům abnormálně chutná Twister a různé varianty kyblíků.
Zákazníci zároveň dlouhodobě projevují rostoucí zájem o limitované nabídky, a to nejen v Česku. „Věříme, že podobně úspěšné jako smažený sýr bude i aktuální asijské Magické menu, které přináší netradiční kombinací černých housek, červených tortill a omáčky umami. Dosavadní prodejní výsledky naznačují, že zákazníci mají o tuto limitovanou nabídku opravdu velký zájem,“ uvedla Makalová.
Podle dat ve Velké Británii nyní například aktuálně boduje limitované Pickle Mania menu, jehož hvězdou je okurkový sendvič, hranolky s nakládanými okurkami, smažené okurkové plátky „Frickles“ a dokonce i okurková Pepsi.
Filipínské pobočky zase kombinují klasické kuřecí produkty s místními specialitami – rýžovými jídly, Twistery a snídaněmi, zatímco v USA zůstává základem menu Original Recipe kuře, sendviče, misky a sezonní novinky, například Twisters. Jihoafrické pobočky zase nabízejí standardní KFC položky doplněné o regionální variace a speciální promo nabídky.
McDonald’s vyřadil vegetariánské menu
Také řetězec McDonald’s nedávno ze své nabídky vyřadil své vegetariánské menu. V létě loňského roku nahradil Veggie Menu sezonní nabídkou rybích burgerů.
„Vegetariánské a veganské produkty tvoří jen doplňkovou část nabídky a český trh stále preferuje masové varianty,“ vysvětlil Martin Troup, ředitel marketingu McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.
Podle něj zájem o čistě vegetariánské produkty klesá, zatímco roste preference flexitariánství (životní styl zaměřený na omezení konzumace masa a živočišných produktů ve prospěch rostlinné stravy, aniž by došlo k jejich úplnému vyloučení, pozn. ed.)
„Rostlinné produkty slouží spíše jako doplněk menu a hygienické standardy neumožňují jejich přípravu bez rizika křížové kontaminace. Český trh se liší od Německa či Rakouska, poptávka po veggie produktech je spíše příležitostná,“ uzavírá Troup.