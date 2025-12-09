V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Dáša Hyklová
Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s označením RK 5000 fungovalo od roku 1984 až do roku 2016. Za 33 let provozu vytěžil tento obří bagr 154 milionů kubíků zeminy.

„Šlo o prototyp. Ve Vítkovických železárnách se vyráběly jednotlivé části, v Albrechticích se nacházelo montážní místo, kde se stroj dva roky stavěl. Druhý takový byl postaven tři roky poté v Chabařovicích,“ říká zaměstnanec společnosti Sev.en Inntech ze skupiny Sev.en Česká energie, který se dříve o stroj staral jako revizní technik.

RK 5000 bylo kráčející rypadlo, pohybovalo se pomocí hydraulického podvozku, který stroj nadzvedl a posunul po ližinách. Mohutný bagr sloužil k dobývaní skrývky. Pracoval na posledním řezu, odtěžoval vrstvy zemin a hornin nad uhelnou slojí. Stroj obsluhovalo obvykle devět lidí, minimum bylo šest.

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA sloužilo k dobývání skrývkové horniny. Jedná se o jeden z největších strojů svého druhu v České republice, který se pohyboval po dvou kráčejících hydraulických podvozcích a vážil 5 500 tun. (10. listopadu 2025)
Za 33 let provozu vytěžil tento obří bagr 154 milionů kubíků zeminy. (10. listopadu 2025)
RK 5000 bylo kráčející rypadlo, pohybovalo se pomocí hydraulického podvozku. (10. listopadu 2025)
Mohutný bagr sloužil k dobývaní skrývky. (10. listopadu 2025)
41 fotografií

„Museli mít výcvik, školení, povinný byl také kurz pro bagristy. Kdyby byl stroj ještě v provozu, tak bychom se tady vůbec neslyšeli,“ poznamenává technik v prostorách retro kabiny, odkud je pozoruhodný výhled do zbytkové jámy lomu ČSA. Kabina byla pomyslným srdcem obřího stroje. Zůstaly zde ovládací pulty a joysticky, které sloužily k řízení pohybu hlavních jeho částí, odsud se řídil korečkový dopravník.

​V kabině se nacházelo také ovládání pro hydraulický obvod pro kráčení. Pohyb stroje byl velmi pomalý, jeden „krok“ bagru měřil 1,5 metru. Své místo zde měly i přístroje a kontrolky pro monitorování stavu elektrických pohonů, rychlosti, zatížení a celkové stability rypadla. Na stěně zůstal kalendář s rokem 2016 jako důkaz, kdy se rypadlo zastavilo nadobro.

Stroj absolvoval tři generální opravy, v jejichž průběhu se jeho fungování pořád vylepšovalo. Ta poslední proběhla v roce 2005 a kromě jiného zahrnovala také instalaci tehdy nového řídicího systému, kdy analogové přístroje nahradily digitální displeje.

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Vnitřní část bagru obra je také působivá. Jeho střeva představuje neuvěřitelná směs technického a elektrického zařízení. Nachází se zde také masivní ložisko, které umožňovalo otáčení celé horní části rýpadla. Jeho průměr je přibližně 16 metrů.

Obří korečkové rypadlo ale už dokráčelo. Těžba v lomu ČSA skončila, byly dosaženy územní ekologické limity, které stanovila vláda ještě v roce 1991. Ve zbytkové jámě vzniká jezero, jehož předpokládaná plocha by měla být kolem 500 hektarů. Přesun stroje by byl extrémně drahý a složitý. Kolos je určen k demontáži. Torzo se však má zachovat pro Podkrušnohorské technické muzeum jako součást budoucí expozice, včetně virtuální reality, která zachytila podobu celého stroje.

„Část rypadla se možná uřízne a odveze se výše na místo, kam už nebude sahat hladina vody. Pod QR kódem se budou nacházet informace pro návštěvníky a turisty, kteří by se chtěli do míst bývalého lomu podívat, a také virtuální prohlídka celého stroje,“ říká Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en Česká energie. Technický div RK 5000 se stal symbolem konce éry těžby uhlí v Mostecké pánvi.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Milkshake se slaninou, bezedné nápoje a burgery, které si návštěvník sestaví přesně podle svých chutí. Five Guys otevírá první českou pobočku a přináší do Prahy svůj typický styl – pytle brambor u...

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

Fanoušci burgerů Five Guys se dočkali, v pondělí se v pražském obchodním domě Máj konečně otevřela první pobočka tohoto amerického fastfoodového řetězce v Česku. První zákazníci dorazili s obrovským...

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

Pád ze 48 milionů na devět. Ukrajina stojí na prahu demografické krize

Premium
Děti se vracejí ze školy z Hošče, kde válka přinesla zásadní demografické a...

Ukrajina se ocitá na prahu obrovské demografické krize. Počet porodů po vypuknutí ruské války klesl o několik desítek procent. Část mladých ze země odešla, tisíce lidí přišly kvůli ruským útokům o...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

9. prosince 2025

České dovolené míří pod křídla tureckého Pegasa. Co to bude znamenat pro turisty

Premium
Letadlo Pegasus Airlines na letišti Václava Havla v Praze (28. července 2025)

Smartwings, firma tradičně spojená s cestováním Čechů na letní letecké zájezdy, po 28 letech přechází pod turecké lowcostové aerolinky Pegasus. Společnost, která v roce 2017 převzala České aerolinie,...

9. prosince 2025

Každý muž pod sto kilo je jen záložka. Maďarští dělníci se svlékli kvůli charitě

Dělníci maďarského metalurgického provozu se rozhodli nafotit kalendář, ve...

Dělníci maďarského metalurgického závodu Csepeli Szerszámgépgyár v Budapešti se rozhodli nafotit kalendář, ve kterém pózují polonazí. Jejich cílem je nejenom vybrat peníze pro školy, ale také...

8. prosince 2025

Prodej Warner Bros Netflixu je v ohrožení. Do rozhodnutí se chce zapojit Trump

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)

Plánovaný prodej americké mediální skupiny Warner Bros streamovací platformě Netflix za 72 miliard dolarů (asi 1,5 bilionu korun) by se nakonec nemusel uskutečnit. Ve svém komentáři na to upozornil...

8. prosince 2025

Meta v Evropě nabídne méně personalizovanou reklamu na Facebooku a Instagramu

Ilustrační snímek

Americká společnost Meta se zavázala, že poskytne uživatelům svých sítí Facebook a Instagram v Evropské unii možnost volby u personalizované reklamy. Rozhodnutí je v souladu se zákonem EU o...

8. prosince 2025  13:40

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

Fanoušci burgerů Five Guys se dočkali, v pondělí se v pražském obchodním domě Máj konečně otevřela první pobočka tohoto amerického fastfoodového řetězce v Česku. První zákazníci dorazili s obrovským...

8. prosince 2025  11:28

Experti: Čeká nás nejtěžší dekáda v energetice, nevsaďme vše na jedno palivo

Vysíláme
Hosty Kulatého stolu na téma dekarbonizace jsou Michal Macenauer, ředitel...

Česko čeká nejnáročnější energetická přeměna v novodobé historii. Uhlí během příštích deseti let prakticky zmizí, jádro se do té doby zásadně nerozšíří a klíčovou roli převezmou plyn, biometan, vítr,...

8. prosince 2025

Průmyslová výroba v Německu vzrostla, pomohlo stavebnictví, auta stagnují

Ocelář uprostřed jisker surového železa vycházejících z vysoké pece v ocelárně...

Německá průmyslová výroba v říjnu meziměsíčně vzrostla o 1,8 procenta, sdělil ve zprávě Spolkový statistický úřad. V meziročním srovnání byla vyšší o 0,8 procenta. Pozitivní vývoj souvisí především s...

8. prosince 2025  9:56

Smartwings kupují Turci, firma se stane součástí Pegasus Airlines

Airbus A321Neo na letšti v Düsseldorfu 21. srpna 2025

Firmu ČSA, která vlastní leteckou společnost Smartwings, kupují turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines. Podle tureckého tisku už podepsaly závaznou smlouvu za 154 milionů eur, v přepočtu...

8. prosince 2025  9:07

Dobročinné projekty opět usilují o podporu v programu ČSOB

Advertorial
Jeden z projektů - Dravci v srdci - je zaměřen na falkoniterapii, tedy...

Podzimní vlna programu ČSOB pomáhá regionům je tu. Napříč Českem se 75 dobročinných projektů snaží získat podporu veřejnosti i banky. Stačí jediný dar, který může proměnit dobré úmysly v realitu, ať...

8. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trh nebo samosběr. V obchodech válcuje českou produkci česnek ze Španělska

Premium
ilustrační snímek

Podíl českého česneku už neroste, i kvůli cenám v řetězcích převažuje dovoz ze Španělska. Pěstitel českého česneku utrží za kilogram aromatických cibulek mezi 95 a 130 korunami. Přitom na pultech...

8. prosince 2025

Přednostní zacházení. Byty budou mít stejnou prioritu jako dálnice

ilustrační snímek

Vedle prací na další změně stavebního zákona se chystá nastupující kabinet otevřít i takzvaný zákon o liniových stavbách. Ten v minulosti řešil podstatné zjednodušení povolování u dálnic a dalších...

8. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.