Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky vzácných druhů organismů. Detailní pohled do obřího lomu nabízí reportáž iDNES.cz.

Několik kusů muflonů si vychutnávalo slábnoucí slunečné paprsky listopadového dopoledne. „Odpočívají, zrovna končí mufloní říje, ten nejsilnější uprostřed je beran,“ říká Jiří Křen, vedoucí rekultivací těžební společnosti Severní energetická (Sev.en), přičemž ukazuje na část stáda polehávajícího v dáli na zbytkovém sloji hnědého uhlí.

Díváme se směrem do rozlehlého prostoru povrchového lomu Československá armáda (ČSA) nacházejícího se v Horním Jiřetíně v Ústeckém kraji. Nad hranou lomu se na druhé straně vyjímá zámek Jezeří, který je významnou dominantou krajiny a také připomínkou někdejšího střetu kulturního dědictví s průmyslem.

O pár desítek metrů dál proběhnou vzápětí dva jeleni. Žádná pustina. Zbytková jáma po těžbě je plná života, stala se útočištěm rozmanitého společenstva rostlin i živočichů. Rozlehlé místo totiž nabízí přírodní podmínky, které se jinde obvykle nevyskytují.

„Na území lomu ČSA můžete potkat kusy spárkaté zvěře vedle koroptve, což se vám jinde nestane. Zvěř zde nachází útočiště, když schází třeba kvůli sněhu z Krušných hor,“ dodává inženýr Křen. Po teritoriu se pohybují velká stáda jelenů, daňků, v lomu žije jedno z nejpočetnějších mufloních stád v Česku čítajících kolem 300 kusů. Vysoká zvěř zde vyhledává klid a zázemí na nehonebních pozemcích. „Vyskytují se zde také bažanti, ale i lišky a v poslední době jsme zaznamenali dokonce i vlka,“ uvádí.

Biologický průzkum vybraných lokalit lomu Československá armáda zjistil mimořádnou pestrost rostlin i živočichů a také výskyt mnoha chráněných nebo ohrožených druhů. Žije zde na 1 450 druhů organismů, z čehož přes sto druhů patří mezi zákonem zvláště chráněné druhy a více než tři stovky do červených seznamů ohrožených druhů. Lokalita je mimořádně cenná také pro nejrůznější brouky, vážky a motýly, biologové zde nalezli přes 800 druhů bezobratlých druhů hmyzu.

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Hedvika i Roosevelt

Hlavní těžba hnědého uhlí, která začala pod úpatím Krušných hor v roce 1901, již skončila. Na místě povrchového lomu se dříve nacházelo Komořanské jezero o rozloze zhruba 5600 hektarů, které se kvůli těžbě postupně vysušilo. Původně se důl jmenoval až do roku 1947 Hedvika, krátce na to Důl president Roosevelt a od roku 1958 byl znám jako Důl Československé armády. Od roku 1926 zásoboval uhlím tehdy novou, a v té době největší, československou elektrárnu Ervěnice.

Těžební práce v lomu ČSA již ustaly, byly dosaženy územní ekologické limity, které stanovila vláda ještě v roce 1991. Přesto zde vládne jistý pracovní ruch. Dva bagry jezdí horlivě zleva doprava a upravují terén a ve větší dálce lze pozorovat velká nákladní auta svážející hlínu. Na tu dálku a vzhledem k rozměrům lomu vypadají jako dětské hračky. „Připravují břehy budoucího jezera. Všechno, co tady probíhá, jsou již sanační práce,“ vysvětluje Eva Maříková, mluvčí společnosti Sev.en. Na území vytěžené jámy se nicméně stále nachází pár těžebních strojů.

Po konci těžby se o krajinu postarají člověk i příroda, tvrdí šéf těžařů

„Zůstaly ty poslední jako záloha, dotěžujeme zbytky uhlí, jedná se o třetí etapu bývalého dolu Eliška. Ten blok nemůže zůstat z bezpečnostních důvodů obnažený. Pokud půjde všechno, jak má, tak v roce 2027 bychom měli skončit sanaci lomu. Rekultivace by měly pokračovat do roku 2032,“ dodává mluvčí. V rámci sanací se už přesunuly přes tři miliony kubíků zeminy a další bezmála milion a půl kubíků zeminy ještě na přesun čeká.

Menší část lomu byla ponechána přirozeným přírodním pochodům. Na těchto plochách vznikají nové lesy, mokřady, louky a jezírka. Ve zbytkové jámě lomu ČSA se už vytváří základ budoucího jezera, jehož předpokládaná plocha by měla být kolem 500 hektarů. Rozlohou bude zhruba dvojnásobné oproti nedalekému jezeru Most. Plnohodnotné přirozené napouštění jezera zatím nenastalo. Už nyní se ale na dně lomu hromadí voda, hladina stoupá a je nutné pečlivě hlídat její kvalitu.

Napouštění jezera bude probíhat přirozenými zdroji prostřednictvím podzemních přítoků a srážek. Očekává se, že potrvá desítky let. Už po patnácti letech ale bude jedním z největších v regionu. „Kvalitu vody v budoucím jezeře hlídá externí odborná firma ENKI, sleduje ji také Česká zemědělská univerzita a podle odborníků by se do roka měla až stonásobně snížit koncentrace kovů. Ta je zatím vyšší, protože vody není tolik,“ vysvětluje mluvčí. Jak dodává, v budoucnu bude jezero čistší, než vodní plocha Most naplněná z řeky Ohře.

Plán na novou krajinu po těžbě je hotov. Na severu Čech vznikne přírodní jezero

Rypadlo jako památník

Na sanace a rekultivace vytěženého lomu hodlá těžební společnost Severní energetická, která těžbu v lomu ČSA prováděla, vynaložit 1,8 miliardy korun oproti plánovaným 2,3 miliardy. Na zahlazení následků těžby nečerpají těžaři žádné peníze z veřejných zdrojů, vše financují jen z vlastních zdrojů. Tato částka má plně pokrýt požadavky státu, coby majitele pozemků.

„Respektujeme a plníme požadavky státu na to, jak s územím po těžbě naložit. Je to především změna plánu sanací a rekultivací a zapojení přirozené obnovy. Peníze máme na všechny tyto plány. Rozdíl 500 milionů korun si nenecháme, ačkoliv bychom mohli, patří těžební společnosti, odevzdáme je však státu,“ ujišťuje mluvčí.

Rypadlo RK 5000 v lomu ČSA (10. listopadu 2025)

Připomínkou doby, kdy se v lomu ČSA těžilo hnědé uhlí ve velkém je obří rypadlo RK 5000, které pracovalo od roku 1983 a nadobro se zastavilo v roce 2016. Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku 166 metrů. Jednotlivé části byly vyrobené ve Vítkovických železárnách, kvůli rozměrům však musel být obří bagr smontován v nedalekých Albrechticích. Obsluhovalo jej devět pracovníků, minimum bylo šest. Stroj sloužil na odtěžování zeminy nad uhelnou slojí. Šlo o prototyp, druhý podobný obří bagr byl postaven o tři roky později v Chabařovicích.

„Za svoji životnost, za těch 32 let, co byl v provozu, vytěžil nějakých 154 milionů kubíků zeminy. Pro představu jde o kvádr hlíny, který je dva kilometry dlouhý, dva kilometry široký a má výšku 38 metrů,“ říká zaměstnanec společnosti, který se dříve o stroj staral jako revizní technik.

Obří bagr však dokráčel, už jej nikdo nerozhýbá. Přesun stroje by byl extrémně drahý, a složitý. Kolos je určen k demontáži. Části rypadla by měly být zachovány pro Podkrušnohorské technické muzeum pro budoucí expozici, včetně virtuální reality, která zachytila podobu celého stroje. „Kus se možná uřízne a odveze se výše na místo, kam už nebude sahat hladina vody a pod QR kódem budou informace pro případné návštěvníky a turisty, kteří by se chtěli do míst bývalého lomu podívat,“ vysvětluje mluvčí.

Někdejší těžební jámu za několik let naplní voda. V jedné její části však zůstane skrytých přibližně 750 milionů tun uhlí. „To už je za limity. Z této strany, kde se lom zatopí, už na to nesáhneme,“ říká inženýr Křen. To uhlí však nezmizí. „Jde o obrovský zdroj energie. Kdyby někdy nastala situace, že to bude republika potřebovat, bude muset k němu najít jinou cestu. Přes lom ČSA už to nebude možné,“ dodává mluvčí společnosti Sev.en Maříková.

