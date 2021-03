Pandemie tlačí část lidí do chudoby. Podporu využívají nejen OSVČ

Mnohé podniky využívají program Antivirus, který jim pomáhá se mzdovými náklady. Poslední data o čerpání programu jsou dostupná z ledna, jelikož firmy mohou o příspěvek žádat až dva měsíce zpětně.

Z údajů je patrné, že v prvním měsíci roku pobíralo nějakou formu Antiviru 278 tisíc zaměstnanců. Celkově jsou v Česku asi čtyři miliony zaměstnanců – minimálně sedm procent z nich tak podpořily programy Antivirus.

Další nemalá část pracovníků byla ve stejném období doma s dětmi nebo nemocná. Za leden bylo vydáno 324 tisíc neschopenek, přičemž 67 tisíc nemocných bylo doma s covidem a 77 tisíc v karanténě.



V březnu (do 23. 3.) zatím úřady obdržely 263 953 neschopenek. K­ tomu zpracovaly 48 tisíc dávek ošetřovného. Čísla budou ještě upřesněna, jelikož řadu příspěvků zpracovávají postupně či zpětně. Nejvíce dávek ošetřovného zpracovaly úřady loni v prosinci, a to přes sto tisíc.

Nejvíce jsou zasaženi lidé nad 50

S tím souvisí i pokles příjmů, poukazuje na to mnoho průzkumů. Z výsledků dat Poradny při finanční tísni a České spořitelny, který provedla v únoru agentura IPSOS, například vyplývá, že čtvrtině lidí pandemie způsobila ztrátu 10 tisíc korun a více měsíčně. Nejvíce tento propad zasáhl Čechy ve věku 54 a více let. Zchudli ale i mladší ročníky. Téměř polovina mladých do 26 let přišla o pravidelný příjem do 5 000 korun.

Například podle průzkumu z projektu Život během pandemie se omezení práce spojené s náhradou (zejména překážky práce a ošetřovné) v září pohybovalo na předkrizových dvou procentech, ale během dalších měsíců vzrostlo až k sedmi procentům. K tomu podíl pracovně neaktivních na populaci od 18 do 64 od září dosahuje stabilních 24 až 26 procent. Stoupl ale oproti stavu před krizí – ta zřejmě urychlila přechod části pracujících do důchodu a jiných typů ekonomické neaktivity. Situace se rovněž nepromítá do statistik nezaměstnanosti.

Na podzim a v zimě se situace zhoršila především pro OSVČ. Po letním oživení se u nich zvýšila opět míra omezení práce, a to více než u zaměstnanců.