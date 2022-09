PŘEHLEDNĚ: V čem je LNG lepší než klasický plyn? A jak pomůže zásobovat Česko?

Od vypuknutí rusko-ukrajinské války se evropské státy snaží předejít krizi v oblasti energetiky a před zimou plní své zásobníky na historická maxima. Minulý týden Rusko přerušilo Evropě dodávky plynu. Evropa tak pokračuje v rychlém stavění LNG terminálů.

Co je to LNG?

LNG (liquified natural gas) je zkapalněný zemní plyn – na kapalinu se přeměňuje po zchlazení na minus 162 stupňů Celsia. Poté se přepravuje buď po moři pomocí tankerů, nebo po železnici; na kratší vzdálenosti také nákladní přepravou.

Zkapalněný plyn míří buď konečným zákazníkům, nebo do speciálních terminálů, kde se přečerpá do zásobníků, ze kterých se postupně odpařuje a dodává se jako klasický zemní plyn do plynovodního potrubí.

Jaká je výhoda LNG oproti běžnému plynu?

Jde o objem. Stejné množství LNG jej zaujme asi 600krát méně než nezkapalněný plyn, což je jeho největší výhodou při skladování a dopravě. Menší objem zaujímá také stlačený zemní plyn (CNG), ale jen 200krát.

Jaké bylo využití LNG doposud?

LNG se dosud využíval hlavně v silniční dopravě. Od padesátých let sloužilo jako palivo pro traktory v Sovětském svazu. Poté začal být LNG v dopravě používaný především pro dálkovou autobusovou a nákladní dopravu a také v lodní a železniční dopravě.

Proč státy vidí v LNG potenciál do budoucna?

Situaci změnila ruská invaze na Ukrajinu, která začala 24. února, a s ní spojené přerušené dodávky ruského plynu do Evropy. Česko stejně jako ostatní evropské státy tak chtějí být energeticky nezávislé na Rusku a řada zemí se tak začala urychleně obracet k LNG jako k náhradě za ruský plyn a začala budovat terminály na LNG.

Kolik LNG terminálů se nachází v Evropě?

V Evropě se nachází podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) 30 fungujících terminálů LNG. Mají je například ve Španělsku, které je se šesti funkčními terminály na prvním místě v Evropě; Francii, Itálii, Nizozemsku, Belgii, Velké Británii, Polsku, Švédsku nebo v Řecku.

Který LNG terminál je pro Česko nejdostupnější?

Pro Českou republiku byl dosud nejzajímavější a nejdostupnější terminál na chorvatském ostrově Krk, ze kterého první malou dodávku začátkem května uskutečnila česká dceřiná společnost slovenské energetické skupiny SPP.

Polsko vybudovalo terminál na LNG ve Svinoústí. Propojení zásobníků LNG v Svinoústí a na ostrově Krk měl vyřešit plynovodu Stork II, jehož projekt nyní ožívá. V úterý řekl na ekonomickém fóru v polském lázeňském městě Karpacz premiér Petr Fiala (ODS), že Česko a Polsko obnovilo spolupráci na přípravě tohoto plynovodu, který má spojit ČR a Polsko.

Kdo je největším exportérem LNG?

Největším světovým exportérem zkapalněného zemního plynu byla v roce 2021 Austrálie, která vyvezla 78 milionů tun LNG. Následovaly Katar (77 milionů tun), Spojené státy (45 milionů tun) a Rusko (30 milionů tun).

V prvním pololetí letošního roku se největším vývozem LNG staly Spojené státy. Export LNG z USA se v prvním pololetí meziročně zvýšil o 12 procent na 317 milionů krychlových metrů denně. Přispěly k tomu vyšší exportní kapacity, vyšší ceny a silná poptávka, a to zejména v Evropě. Do EU a Británie směřovalo přes 70 procent amerických dodávek.

Jak je na tom s LNG Německo?

Německo se do dokončení výstavby stálých přístavních terminálů rozhodlo pronajmout pět plovoucích terminálů. První dva z nich ve Wilhelmshavenu a Brunsbüttelu chce Berlín uvést do provozu ještě na přelomu roku, další dva budou spuštěny v nadcházejícím roce v Lubminu a ve Stade.

Pátý, nově ohlášený terminál, bude zakotven rovněž ve Wilhelmshavenu. Vedle pěti plovoucích terminálů, na jejichž pronájmu se podílí stát, vznikají ještě dva soukromé projekty, a to v Lubminu a ve Wilhelmshavenu. V německém tisku se také objevily zprávy, že Německo zvažuje přeměnu části rusko-německého plynovodu Nord Stream 2, který dosud nebyl spuštěn, na přípojku na LNG na pobřeží Baltského moře.