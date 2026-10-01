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LNG terminál v Eemshavenu odbavil 92 lodí pro Česko. Přivezly plyn na 14 měsíců

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  9:39
Nakládka LNG tankeru Gordonwaters Knutsen se uskutečnila koncem dubna v...

Nakládka LNG tankeru Gordonwaters Knutsen se uskutečnila koncem dubna v americkém Texasu. Vykládka skončila v nizozemském Eemshavenu. Poprvé se celá plavba uskutečnila v režii ČEZ. Dosud si společnost objednávala dovoz zkapalněného plynu jako ucelenou službu a náklad přebírala až v terminálu. | foto: ČEZ

Tanker Gordonwaters Knutsen přepravující LNG v nizozemském terminálu v...
Zkratka LNG odráží anglické liquefied natural gas, tedy zkapalněný zemní plyn,...
Do přístavu Eemshaven přijelo zařízení na opětovné zplynění LNG. Jde o soustavu...
Do přístavu Eemshaven přijelo zařízení na opětovné zplynění LNG. Jde o soustavu...
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Terminál na zkapalněný zemní plyn v nizozemském Eemshavenu je v provozu od září 2022. Za čtyři roky již odbavil 92 lodí s plynem určeným pro Česko. Ty přivezly celkem 8,2 miliardy metrů krychlových plynu. Toto množství odpovídá přibližně 14měsíční spotřebě celého Česka nebo více než čtyřleté spotřebě všech českých domácností.

Dovoz plynu letos navzdory krizi na Blízkém východě pokračuje stejným tempem jako loni. ČTK to sdělila energetická společnost ČEZ. Podle firmy žádná z dodávek neobsahovala ruský plyn a většina lodí připlula z USA.

Eemshaven se stal prvním LNG terminálem uvedeným do provozu v Evropě od začátku války na Ukrajině. První loď do něj dorazila v září 2022. Terminál může ročně zpracovat osm miliard metrů krychlových plynu, z nichž až tři miliardy mohou směřovat do Česka. Kapacitu si v něm vedle ČEZ rezervovaly také energetické společnosti Shell a Engie.

Přes terminál v Nizozemsku proudí LNG již třetím rokem, většinou pochází z USA

Jen v letošním roce do terminálu zatím připlulo 20 lodí objednaných ČEZ s celkovým nákladem 1,8 miliardy metrů krychlových plynu.

Know-how se rozšiřuje

„Dodávky LNG přes zařízení v Eemshavenu nám pomohly i v době energetické krize zajistit pro české domácnosti a průmysl dostatek plynu. Také současná situace přitom potvrzuje, jak důležitým rozhodnutím naše investice do kapacity v plovoucím terminálu byla. Válka na Blízkém východě značně narušila globální obchod s plynem, zkapalněný zemní plyn pro ČEZ ale proudí do Eemshavenu bez přerušení dál. Většinu suroviny totiž vozíme tankery přímo z nalezišť ve Spojených státech,“ řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Nizozemský terminál již odbavil 72 lodí s plynem pro Česko. Žádný nebyl z Ruska

Zapojení do fungování terminálu podle firmy pomohlo i při plánování a jednání o dodávkách. „S partnery na světovém trhu jednáme aktivně, což se nám letos velmi vyplatilo a včas jsme nakoupili LNG i v současném nedostatkovém trhu. Svoje know-how v této oblasti také neustále rozšiřujeme. Například loni jsme do terminálu úplně poprvé dopravili loď, u které jsme se postarali o celou její plavbu od jednání s dodavatelem LNG v USA a nakládku lodi až po samotnou cestu a návrat lodi,“ popsal manažer ČEZ pro LNG David Viduna.

ČEZ má kapacity pronajaté zatím do září příštího roku, vláda ale firmu letos pověřila, aby jednala o prodloužení pronájmu. Provozovatel terminálu jednání se zájemci ale dosud nedokončil. Vedle Eemshavenu plánuje ČEZ v budoucnu využívat také pevninský terminál v německém Stade a má také kontrakt s alžírskou státní společností Sonatrach.

Naplněnost zásobníků

Zdroj: Plynárenská infrastruktura v Evropě - AGSI (gie.eu)
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