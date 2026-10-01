Dovoz plynu letos navzdory krizi na Blízkém východě pokračuje stejným tempem jako loni. ČTK to sdělila energetická společnost ČEZ. Podle firmy žádná z dodávek neobsahovala ruský plyn a většina lodí připlula z USA.
Eemshaven se stal prvním LNG terminálem uvedeným do provozu v Evropě od začátku války na Ukrajině. První loď do něj dorazila v září 2022. Terminál může ročně zpracovat osm miliard metrů krychlových plynu, z nichž až tři miliardy mohou směřovat do Česka. Kapacitu si v něm vedle ČEZ rezervovaly také energetické společnosti Shell a Engie.
|
Přes terminál v Nizozemsku proudí LNG již třetím rokem, většinou pochází z USA
Jen v letošním roce do terminálu zatím připlulo 20 lodí objednaných ČEZ s celkovým nákladem 1,8 miliardy metrů krychlových plynu.
Know-how se rozšiřuje
„Dodávky LNG přes zařízení v Eemshavenu nám pomohly i v době energetické krize zajistit pro české domácnosti a průmysl dostatek plynu. Také současná situace přitom potvrzuje, jak důležitým rozhodnutím naše investice do kapacity v plovoucím terminálu byla. Válka na Blízkém východě značně narušila globální obchod s plynem, zkapalněný zemní plyn pro ČEZ ale proudí do Eemshavenu bez přerušení dál. Většinu suroviny totiž vozíme tankery přímo z nalezišť ve Spojených státech,“ řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
|
Nizozemský terminál již odbavil 72 lodí s plynem pro Česko. Žádný nebyl z Ruska
Zapojení do fungování terminálu podle firmy pomohlo i při plánování a jednání o dodávkách. „S partnery na světovém trhu jednáme aktivně, což se nám letos velmi vyplatilo a včas jsme nakoupili LNG i v současném nedostatkovém trhu. Svoje know-how v této oblasti také neustále rozšiřujeme. Například loni jsme do terminálu úplně poprvé dopravili loď, u které jsme se postarali o celou její plavbu od jednání s dodavatelem LNG v USA a nakládku lodi až po samotnou cestu a návrat lodi,“ popsal manažer ČEZ pro LNG David Viduna.
ČEZ má kapacity pronajaté zatím do září příštího roku, vláda ale firmu letos pověřila, aby jednala o prodloužení pronájmu. Provozovatel terminálu jednání se zájemci ale dosud nedokončil. Vedle Eemshavenu plánuje ČEZ v budoucnu využívat také pevninský terminál v německém Stade a má také kontrakt s alžírskou státní společností Sonatrach.
|
Naplněnost zásobníků