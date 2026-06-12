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Sladké, slané i masové. Otestovali jsme lízátko IKEA a výsledek překvapil

Veronika Bělohlávková
  11:12
Původně to byl jen aprílový žert, když letos prvního dubna společnost IKEA slibovala lízátko s příchutí masových kuliček. Teď se šprým stal skutečností a nábytkářský kolos ve spolupráci se značkou Chupa Chups sladkoslanou cukrovinku skutečně vyrobil. Redakce iDNES.cz ho měla možnost ochutnat.

„Prvního dubna jsme lidem představili myšlenku lízátka s příchutí masových kuliček. Kvůli nadšeným reakcím jsme se rozhodli posunout ji dál. Společně s Chupa Chups teď tento nápad uvádíme do praxe,“ uvedl Javier Quiñones, manažer v Ingka Group.

Podle mluvčí české sítě IKEA Nicol Richterové lízátka kombinují příchuť jahod a kuliček. „Jde o veganské produkty,“ dodala.

Několik lízátek získala na vyzkoušení i redakce iDNES.cz. Ochutnávka ukázala, že vnímání nesourodých chutí je hodně individuální. Někdo cítí v lízátku spíše ovocné tóny a lehkou slanost, na jiného zapůsobí mnohem výrazněji masová chuť.

Po rozbalení v každém případě cukrovinka maso nepřipomíná. „Nevypadá to jako masová koule, spíš jako lízátko s kolou nebo malinou,“ byla převládající prvotní reakce.

Aprílový vtip ožil. IKEA skutečně nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Vůně však hned naznačí, že nepůjde o obyčejnou sladkost. „To hnědé voní jako masová koule. To růžové je voní trošku jako malina a masová koule, takže to bude nějaký dobrý mix,“ popsala jedna z degustátorek. Její kolega cítil spíš typickou ovocnou stopu, ale i něco navíc. „Těžko se to identifikuje. Je tam něco lehce slaného,“ uvedl.

Do prodeje nepůjdou

První ochutnání přineslo rozdílné dojmy. „Ono to reálně chutná jako masová koule,“ zaznělo hned po prvním olíznutí. Zároveň ale přišlo upozornění, že lízátko je hlavně sladké. „Je velice sladké, brutálně přeslazené, ale v dobrém,“ popsala redaktorka. Chuť jí připomínala zvláštní směs masa a ovoce.

Druhému redaktorovi přišlo lízátko ve výsledku lepší, než čekal. Původně předpokládal výraznější a mnohem masovější chuť. „Přijde mi to trochu karamelové,“ popsal s tím, že lízátko je sice spíš sladké, ale zároveň obsahuje něco, co sladkost tlumí a dodává mu masový nádech. V závěru cítil i sušené maso. „Je to jen jemný prvek, není agresivní. Celkově je to vlastně docela příjemná chuť,“ zhodnotil.

„Masových“ lízátek se vyrobilo milion, do prodeje ale nepůjdou. Zákazníci je budou moci zdarma ochutnat při návštěvě obchodních domů IKEA během června. V Česku se limitovaná edice bude rozdávat v sobotu 13. června během rodinného zábavného odpoledne.

Chtěli byste ochutnal nezvyklou pochutinu, kterou nabízí řetězec IKEA?

Limitovaná edice IKEA lízátek s masovou příchutí bude možné získat během sobotního programu v obchodních domech IKEA. (12. června 2026)
Redakce iDNES.cz testovala lízátka s masovou příchutí. (12. června 2026)
Věčný problém. Obal lízátek Chupa Chups šel vždy špatně odtrhnout. (12. června 2026)
Experiment Chupa Chups ve spolupráci s nábytkářským gigantem IKEA se podařil a lízátka v sobě skrývají ovocno-masovou příchuť. (12. června 2026)
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Témata: lízátko, IKEA, koule

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