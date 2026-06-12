„Prvního dubna jsme lidem představili myšlenku lízátka s příchutí masových kuliček. Kvůli nadšeným reakcím jsme se rozhodli posunout ji dál. Společně s Chupa Chups teď tento nápad uvádíme do praxe,“ uvedl Javier Quiñones, manažer v Ingka Group.
Podle mluvčí české sítě IKEA Nicol Richterové lízátka kombinují příchuť jahod a kuliček. „Jde o veganské produkty,“ dodala.
Několik lízátek získala na vyzkoušení i redakce iDNES.cz. Ochutnávka ukázala, že vnímání nesourodých chutí je hodně individuální. Někdo cítí v lízátku spíše ovocné tóny a lehkou slanost, na jiného zapůsobí mnohem výrazněji masová chuť.
Po rozbalení v každém případě cukrovinka maso nepřipomíná. „Nevypadá to jako masová koule, spíš jako lízátko s kolou nebo malinou,“ byla převládající prvotní reakce.
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Aprílový vtip ožil. IKEA skutečně nabídne lízátka s příchutí masových kuliček
Vůně však hned naznačí, že nepůjde o obyčejnou sladkost. „To hnědé voní jako masová koule. To růžové je voní trošku jako malina a masová koule, takže to bude nějaký dobrý mix,“ popsala jedna z degustátorek. Její kolega cítil spíš typickou ovocnou stopu, ale i něco navíc. „Těžko se to identifikuje. Je tam něco lehce slaného,“ uvedl.
Do prodeje nepůjdou
První ochutnání přineslo rozdílné dojmy. „Ono to reálně chutná jako masová koule,“ zaznělo hned po prvním olíznutí. Zároveň ale přišlo upozornění, že lízátko je hlavně sladké. „Je velice sladké, brutálně přeslazené, ale v dobrém,“ popsala redaktorka. Chuť jí připomínala zvláštní směs masa a ovoce.
Druhému redaktorovi přišlo lízátko ve výsledku lepší, než čekal. Původně předpokládal výraznější a mnohem masovější chuť. „Přijde mi to trochu karamelové,“ popsal s tím, že lízátko je sice spíš sladké, ale zároveň obsahuje něco, co sladkost tlumí a dodává mu masový nádech. V závěru cítil i sušené maso. „Je to jen jemný prvek, není agresivní. Celkově je to vlastně docela příjemná chuť,“ zhodnotil.
„Masových“ lízátek se vyrobilo milion, do prodeje ale nepůjdou. Zákazníci je budou moci zdarma ochutnat při návštěvě obchodních domů IKEA během června. V Česku se limitovaná edice bude rozdávat v sobotu 13. června během rodinného zábavného odpoledne.