Stojí za tím nejen publikum, ale také dlouhodobě budované pořadatelské know-how a napojení českého trhu na globální koncertní byznys. Dobře je to vidět na žebříčku evropských turné magazínu Pollstar za období od února 2025 do ledna 2026.
Z pětadvaceti nejvýdělečnějších interpretů se během tohoto období v Česku objevilo dvanáct. V Polsku, které má více než trojnásobek obyvatel, jich bylo jedenáct a v Rakousku devět. Další růst bude záviset i na tom, jak rychle dokážou české haly a areály reagovat na rostoucí nároky produkcí i návštěvníků.
Česko tak na evropské mapě velkých turné zaujímá silnější pozici, než by odpovídalo samotné velikosti trhu. Pomáhá mu kombinace zkušených promotérských týmů, kvalitního zázemí a publika, které má o velké live akce zájem. Příjmy autorů hudby ze živých koncertů podle Ochranného svazu autorského v roce 2025 vzrostly meziročně o 27 procent na 267 milionů korun, což OSA spojuje především s vyšším počtem velkých koncertních akcí.
Silný trh s živou zábavou navíc prospívá celému regionu. Návštěvníci koncertů utrácejí za ubytování, gastronomii, dopravu i další místní služby, a podporují tak širší lokální ekonomiku.
Úspěšné haly musí dál držet krok
Praha už dnes disponuje velmi silným koncertním zázemím. O2 arena a O2 universum v roce 2025 přivítaly přes 1,4 milionu návštěvníků na téměř 290 akcích a šlo o jejich druhou nejúspěšnější sezonu v historii. Samotné O2 universum zaznamenalo rekordní rok s více než 300 tisíci návštěvníky. O2 arena zároveň ukazuje, že zvládá i největší světové produkce: Billie Eilish zde v roce 2025 vytvořila nový návštěvnický rekord samostatné akce, když dorazilo 20 209 diváků.
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Live Nation a PPF založí podnik k provozování O2 areny, universa a Fora Karlín
S úspěchem ale rostou i nároky na další rozvoj. Světové show jsou technicky i provozně stále náročnější a zároveň se zvyšují očekávání fanoušků i samotných umělců. Právě tímto směrem mají mířit další investice do O2 areny, O2 universa a Fora Karlín. Live Nation chce při jejich dalším rozvoji využít zkušenosti z mezinárodního venue byznysu.
„Praha už dnes patří mezi etablované destinace pro velké mezinárodní produkce. Jde proto o evoluci, ne revoluci. Očekávání fanoušků, umělců i produkčních týmů rychle rostou, a proto je důležité do prostorů dál investovat – do technologií, backstage, pohostinství, bezpečnosti, návštěvnických služeb i provozního zázemí,“ říká Paul Antonio, prezident Live Nation pro Evropu, Blízký východ a Asii.
O největší koncerty se soutěží napříč Evropou
Kvalitní hala je ale jen jedna část rovnice. Velký koncert nevzniká tak, že si město nebo venue jednoduše „objedná“ interpreta. Když se skládá evropské turné, jednotlivá města mezi sebou soutěží o místo na trase. Rozhoduje očekávaný prodej vstupenek, vhodný termín a prostor, logistika celé evropské trasy i schopnost promotéra převzít finanční riziko akce.
Vedle infrastruktury je proto důležité také napojení trhu na mezinárodní koncertní byznys. Čím dříve je Praha součástí jednání o podobě evropského turné, tím větší má šanci stát se jednou z jeho zastávek.
„Největší turné mají dnes větší výběr než kdy dřív a své místo na koncertní mapě proto žádné město nemůže považovat za samozřejmost. Praha má nadšené publikum, zkušené lokální týmy, kvalitní prostory a je městem, které lidé chtějí navštěvovat. Naším úkolem je na těchto silných stránkách dál stavět a zajistit, aby Praha zůstala místem, kam se budou chtít umělci i fanoušci vracet,“ vysvětluje Antonio.
Jeden koncert znamená sázku za desítky milionů
Za velkým množstvím světových jmen stojí náročná ekonomická realita. Promotér musí o velký koncert nejen soutěžit, ale zároveň na sebe převzít jeho finanční riziko. Náklady na umělce, pronájem prostoru, produkci, dopravu techniky, místní štáby, bezpečnost nebo marketing vznikají ještě předtím, než pořadatel ví, kolik lidí skutečně dorazí. Některé koncerty proto vydělají, jiné mohou skončit ve ztrátě.
Míra rizika je vysoká a marže bývají často nižší, než si veřejnost představuje. Schopnost podobné riziko pravidelně financovat je proto sama o sobě jednou z bariér vstupu do nejvyššího patra koncertního byznysu.
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Brno má nový hudební klub. Je uvnitř koule a chce vládnout Moravě
Vedle modernizace stávajících venues se česká koncertní infrastruktura začíná rozšiřovat také o nové kapacity. Například v Brně se dokončuje T-Mobile Arena s kapacitou až 13 300 diváků, která počítá s výrazným podílem koncertů a dalších kulturních akcí. A moravská metropole se může pochlubit i halou SONO se špičkovým zvukem.
Širší nabídka velkých hal může českému trhu přinést větší flexibilitu při plánování akcí a umožnit mu pracovat s pestřejšími typy produkcí i kapacit. S rozšiřováním velkých hal mimo Prahu se navíc ukáže, nakolik dokáže český koncertní byznys růst i v dalších regionech. Zásadní přitom nebude jen kvalita samotných venues, ale také jejich dopravní dostupnost a schopnost přitáhnout publikum z širšího okolí.
Český koncertní trh tak vstupuje do další fáze svého rozvoje. Vedle schopnosti přivážet největší světová jména bude stále důležitější také kvalita a šíře domácího zázemí. Nové i modernizované haly mohou trhu otevřít další možnosti a pomoci Česku udržet si silnou pozici na evropské koncertní mapě.