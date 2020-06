Superintenzivní zdravotnická lůžka bude Linet vyrábět nepřetržitě

Pandemie změnila nároky zdravotnických systémů ve většině zemí a to se následně promítlo i do objednávek českého Linetu. „Už čtvrtý měsíc čelíme často až panickým poptávkám z celého světa. Superintenzivní lůžka Linet nikdy nevyráběl kontinuálně, na tři směny. A právě to se od června mění,“ říká výkonný ředitel Linetu Tomáš Kolář.



Nárůst zájmu si tak vyžádal i zásah do výroby. „Z celkem dvaceti modelových řad s mnoha modifikacemi jsme nyní výrobu zúžili na sedm konkrétních modelů v jedné variantě. Cílem je maximálně využít kapacitu linek. Je to průřez od akutních lůžek po různé stupně intenzivních lůžek. Posilujeme směny ve výrobě nejvyšší řady, tedy superintenzivních lůžek Multicare, která jsou určená především pro oddělení intenzivní péče,“ vysvětluje Kolář.

Speciální lůžka jsou sice momentálně velmi žádaná, vyjdou však poměrně draze. „Nejvyšší řada lůžek stojí jako menší automobil, tedy 10 až 20 tisíc eur a výše,“ říká Kolář.

Úleva pro pacienty

Pro koronavirové pacienty, kteří trpí dýchacími obtížemi, jsou však zdravotní postele velkou úlevou. „Využíváme unikátní funkce laterální náklon. Umíme tedy pacienta naklánět do stran, proto mu můžeme ulehčit dýchání. Když jste na boku, má to pozitivní efekt na funkci plic. Toto polohování bylo vyvinuto právě k léčbě zápalu plic, který je jedním z nejtěžších projevů covid-19,“ popisuje Tomáš Kolář funkci superintenzivních lůžek.

Roční kapacita výroby Linetu dosud činila 110 tisíc lůžek. Ani tak se však nepodařilo uspokojit současnou poptávku. Lůžek pro intenzivní péči se ročně vyrobilo pouze 2 500 kusů. Se současnou situací se Linet bude muset na jejich výrobu přeorientovat a jen za měsíc jich vyprodukovat okolo 1 200.



Stav by ovšem neměl být trvalý. „V nepřetržitém provozu pojedeme, dokud to bude potřeba, zatím máme naplánováno do září. Není to jednoduchá situace. V posledních měsících se logicky každý výrobní podnik potýká s vyšší nemocností, část kapacit vkládá do zajišťování ochrany zaměstnanců. Rozšířit výrobu v takové době je opravdu složité rozhodnutí a ještě složitější provedení,“ uvádí Kolář.

Třísměnný provoz nyní běží na některých technologiích téměř nepřetržitě. Zaměstnanci fungují v režimu 3 x 8 hodin. „Všechno jsme postupně uzpůsobili aktuální situaci. Klíčová byla v daném momentě schopnost přizpůsobit kapacitu, výrobní program a globální obchodní síť,“ vysvětluje Tomáš Kolář.

Do nové organizace práce navíc zasáhla i přísnější hygienická pravidla. „Netýkalo se to pouze ochranných pomůcek pro zaměstnance, zajištění automatického měření teploty, dostatku dezinfekce či hlídání dětí v naší mateřské školce, ale šlo i o změnu pracovního režimu většiny našich týmů, přehodnocení nabídky stravování, dopravy a dalších důležitých kroků,“ upozorňuje výkonný ředitel firmy.

Společnost se též musela vyrovnat s vyšším počtem zaměstnanců, kteří byli na nemocenské nebo se doma starali o děti. Kvůli jednomu případu onemocnění zůstalo v karanténě několik desítek lidí, nikdo další se už nenakazil. Zavedení nepřetržité výroby však zaměstnanecké řady znovu rozšíří.

Lůžka do celé zasažené Evropy

„Linet zaměstnává celkově 1 750 lidí, tím pádem máme na každé směně obsazeno hned několik linek, dokonce ve třech výrobních závodech. Třetí směnu zavádíme na nejdůležitější lince, kde vyrábíme lůžko Multicare. Nabrali jsme jak nové pracovníky, tak i agenturní zaměstnance,“ řekl ředitel Kolář pro iDNES.cz

Firma Linet je momentálně největším evropským výrobcem lůžek pro zdravotnictví a sociální péči. „Postupně se těžiště přesouvalo stejně, jako se přesouvala epicentra pandemie. Tedy Itálie, Španělsko, Velká Británie a nyní Spojené státy americké, hodně zakázek směřovalo i do Latinské Ameriky a na Střední Východ,“ dodává ředitel.