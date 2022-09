Pálenky v lahvích v ohrožení. Budoucnost možná bude v plechovkách, říká expert

Pomáháte malým lihovarům s odbytem jejich produkce. Kolik jich v poslední době vzniklo?

Docela hodně. Za tu dobu, co to vlastně děláme, i když se snažíme nepřeceňovat náš vliv, si myslíme, že obor změnil Martin Žufánek a potom my. Žufánek ukázal, že se dobrý produkt dá prodat za 500 korun a my jsme ukázali, že produkt jiné značky se dokáže prodat za podobné peníze. Na našem startu před čtyřmi lety jich bylo tak 20 a dnes spolupracujeme s 50 lihovary. Je evidentní, že jich skokově přibylo. Je to pozitivní, ale člověk na tom nechává tak nějak i játra.

Rum je nejméně environment friendly destilát, cukrová třtina je dvouletá rostlina, používá se hodně chemie. Když to porovnám se slivovicí, pro kterou můžou stromy plodit 30 a více let, je to jiný svět.