Pro někoho odpad, pro jiného poklad. V lihovaru dávají druhou šanci ovoci i chlebu

Jana Alexandrová je od roku 2017 součástí lihovaru Landcraft, který v Tursku u Prahy založil její otec se svým kamarádem. | foto: Michal Fanta

Anna Bortlová
Slupky z citrusů a kakaových bobů nebo kal z pivovaru. Suroviny, které místo v koši a kanále naštěstí skončily v lihovaru. „Na podzim nás dokonce nechali otrhat i pražskou botanickou zahradu,“ směje se jeho představitelka Jana Alexandrová, „paličova dcera“, za kterou jsem se vypravila do Turska u Prahy.

„Teda tady to voní!“ hlásím překvapeně snad ještě dřív, než stihnu pozdravit. Jana a její táta mají trénovanější nosy, a tak mi pomáhají identifikovat neznámou směsici vůní, která prostupuje celý lihovar jménem Landcraft. „Možná cítíte levanduli, zrovna ji macerujeme,“ vysvětluje mi Jana. Postupně se tu seznamuju s káděmi plnými lihu a bylinek, s nejrůznějšími trubkami a měřáky, s policemi, na nichž jsou vyskládané láhve, i s kamerami, přes které na ně celníci dohlížejí.

„Odpad“ z pivovaru se nakonec dostal až do michelinské restaurace.

