„Teda tady to voní!“ hlásím překvapeně snad ještě dřív, než stihnu pozdravit. Jana a její táta mají trénovanější nosy, a tak mi pomáhají identifikovat neznámou směsici vůní, která prostupuje celý lihovar jménem Landcraft. „Možná cítíte levanduli, zrovna ji macerujeme,“ vysvětluje mi Jana. Postupně se tu seznamuju s káděmi plnými lihu a bylinek, s nejrůznějšími trubkami a měřáky, s policemi, na nichž jsou vyskládané láhve, i s kamerami, přes které na ně celníci dohlížejí.
„Odpad“ z pivovaru se nakonec dostal až do michelinské restaurace.