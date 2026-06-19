Letní terasa Lidl stojí v areálu Výstaviště Praha hned vedle veřejné grilovací zóny. Jde o sezonní koncept, který funguje od poloviny června do konce září.
Venkovní výčep nabízí tři alkoholická čepovaná piva Argus z pivovaru Protivín i nealko či nealkoholické radlery. Součástí areálu je také kavárna Bellarom Café, kde si lidé mohou dát espresso, cappuccino, ledovou kávu a další teplé i studené nápoje. V nabídce jsou také limonády Freeway, ledový čaj, prosecco nebo zmrzliny Gelatelli a Ballino. Kavárenská část funguje od 9 do 18 hodin, výčep od 12 do 22 hodin.
V prodeji jsou i špekáčky, klobásy či sýry z grilovací řady Grill & Fun. Návštěvníci si je mohou připravit na okolních veřejných grilech. K zapůjčení je pak grilovací náčiní, ubrousky, košíky či další drobnosti. „Chceme, aby si zákazníci mohli naše privátní značky vyzkoušet i jinak než jen v prodejně,“ řekl David Zappe, ředitel marketingu Lidl Česká republika.
Lidl projekt staví na svých privátních značkách a chce jím zákazníkům nabídnout zážitek mimo běžný nákup. „Lidl Letní terasa je pro nás příležitostí ukázat privátní značky v novém kontextu. Chceme zákazníkům nabídnout zážitek, ve kterém se propojí dobré jídlo i příjemné prostředí. Stromovka je navíc místo, které k letnímu setkávání přirozeně patří,“ uvedl Zappe.
Zázemí pro děti i dospělé
Pro děti jsou k dispozici hračky na ven a odrážedla, které si mohou rodiny zdarma půjčit. Terasa má zhruba 70 míst k sezení, celkově se sem ale podle Lidlu vejde i přes 100 lidí. Návštěvníci mohou sedět u stolů, na paletovém posezení, v lehátkách nebo i mimo hlavní část terasy.
Během léta chystá firma také doprovodný program. V plánu je například cooking show s Romanem Paulusem, škola čepování piva, barmanská show, kvízy, dětské odpoledne nebo společný výběh s Romanem Šebrlem.
Provozovatel slibuje šetrnější a bezpečný provoz. Nápoje bude podávat ve skle, porcelánu nebo ve vratných kelímcích. U alkoholu chce důsledně hlídat dodržování pravidel prodeje.