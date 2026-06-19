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Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Veronika Bělohlávková
  10:42
Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé pivo za 14 korun a nealkoholické nápoje za 20 korun. Zvýhodněné jsou i ceny v kavárně.

Letní terasa Lidl stojí v areálu Výstaviště Praha hned vedle veřejné grilovací zóny. Jde o sezonní koncept, který funguje od poloviny června do konce září.

Venkovní výčep nabízí tři alkoholická čepovaná piva Argus z pivovaru Protivín i nealko či nealkoholické radlery. Součástí areálu je také kavárna Bellarom Café, kde si lidé mohou dát espresso, cappuccino, ledovou kávu a další teplé i studené nápoje. V nabídce jsou také limonády Freeway, ledový čaj, prosecco nebo zmrzliny Gelatelli a Ballino. Kavárenská část funguje od 9 do 18 hodin, výčep od 12 do 22 hodin.

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)
Ceník piv na čepu (18. června 2026)
Lidl Letní terasa se pro návštěvníky otevřela v polovině června. (18. června 2026)
Lidl Letní terasa je rozdělena na dvě části, kavárenskou a s výčepem. (18. června 2026)
16 fotografií

V prodeji jsou i špekáčky, klobásy či sýry z grilovací řady Grill & Fun. Návštěvníci si je mohou připravit na okolních veřejných grilech. K zapůjčení je pak grilovací náčiní, ubrousky, košíky či další drobnosti. „Chceme, aby si zákazníci mohli naše privátní značky vyzkoušet i jinak než jen v prodejně,“ řekl David Zappe, ředitel marketingu Lidl Česká republika.

Lidl projekt staví na svých privátních značkách a chce jím zákazníkům nabídnout zážitek mimo běžný nákup. „Lidl Letní terasa je pro nás příležitostí ukázat privátní značky v novém kontextu. Chceme zákazníkům nabídnout zážitek, ve kterém se propojí dobré jídlo i příjemné prostředí. Stromovka je navíc místo, které k letnímu setkávání přirozeně patří,“ uvedl Zappe.

Zázemí pro děti i dospělé

Pro děti jsou k dispozici hračky na ven a odrážedla, které si mohou rodiny zdarma půjčit. Terasa má zhruba 70 míst k sezení, celkově se sem ale podle Lidlu vejde i přes 100 lidí. Návštěvníci mohou sedět u stolů, na paletovém posezení, v lehátkách nebo i mimo hlavní část terasy.

Během léta chystá firma také doprovodný program. V plánu je například cooking show s Romanem Paulusem, škola čepování piva, barmanská show, kvízy, dětské odpoledne nebo společný výběh s Romanem Šebrlem.

Provozovatel slibuje šetrnější a bezpečný provoz. Nápoje bude podávat ve skle, porcelánu nebo ve vratných kelímcích. U alkoholu chce důsledně hlídat dodržování pravidel prodeje.

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