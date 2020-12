Řetězce vykázaly v loňském roce rekordní tržby i zisky, dominoval Lidl

Diskontu Lidl stoupl v loňském roce i čistý zisk, a to o zhruba 900 milionů korun na 5,8 miliardy korun. Albertu však zisk po zdanění meziročně klesl o zhruba 552,5 milionu na 95,9 milionu korun. Tesco vykázalo čistý zisk ve výši 516 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.

Lidl se díky výsledkům z finančního roku 2018/2019 stal největším tuzemským potravinářským řetězcem. Překonal Kaufland, který dříve žebříčku dominoval. Ten zatím výroční zprávu za uplynulé hospodářské období nezveřejnil. Kaufland a Lidl patří do stejné německé maloobchodní skupiny Schwarz.

Lidl v České republice ke konci února provozoval na 250 prodejen, které zásoboval čtyřmi logistickými centry. Otevřel mimo jiné svou první dvoupatrovou prodejnu. Vznikla v Písku a kromě samotného obchodu nabízí částečně kryté parkoviště s nabíjecími stanicemi pro elektromobily a elektrokola.

Podnik v uplynulém hospodářském roce zaměstnával asi 7500 lidí, na osobní náklady vynaložil 4,7 miliardy korun, meziročně o 551 milionů Kč více. Mzdy z osobních nákladů tvořily 3,4 miliardy korun.

„Firma Lidl v následujícím roce předpokládá rozvoj obchodních aktivit přibližně stejným tempem jako v roce uplynulém,“ uvedla společnost ve výroční zprávě za uplynulý hospodářský rok.

Albert loni více investoval

Společnost Albert Česká republika loni investovala do renovací i otevření nových prodejen. Větší výdaje se promítly i do robotizace a digitalizace, a to v obchodech, zázemí i logistice. Více prostředků vynaložila také na mzdy, sdělil ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Albert loni ke konci roku provozoval 324 prodejen, které zásoboval ze svých tří distribučních center. Součástí společnosti bylo také 13 čerpacích stanic.

Firma zaměstnávala zhruba 10 600 lidí. Osobní náklady oproti roku 2018 vzrostly o 12,5 procenta na 5,6 miliardy korun, z čehož zhruba čtyři miliardy tvořily náklady na mzdy. Albert podle Marečka zvýší investice do mezd i v příštím roce, od ledna dostanou provozní zaměstnanci přidány minimálně tři procenta, v průměru zvýšení dosáhne šesti procent.

Do hospodaření v letošním roce se podle Marečka promítnou náklady stovek milionů korun do proticovidových opatření, zejména za dezinfekci, úklidové služby, instalaci plexiskel a nákup ochranných pomůcek. Podle výroční zprávy společnost od konce letošního března umožnila všem svým podnájemcům odklad nájemného z důvodu přerušení provozu.

Společnost Tesco pak ve finančním roce 2019/2020 vykázala tržby 43 miliard korun a zisk po zdanění činil 516 milionů korun. Na trhu dále působí například také Penny Market, Billa nebo Globus.