Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Letní terasa Lidlu přilákala 80 tisíc hostů. Denně prodala přes 200 šálků kávy

Veronika Bělohlávková
  19:00
Řetězec Lidl již nyní oznámil, že podobný projekt plánuje i příští rok. (23....

Řetězec Lidl již nyní oznámil, že podobný projekt plánuje i příští rok. (23. října 2026) | foto: Lidl

Lidl Letní terasa na pražském Výstavišti ve Stromovce (červenec 2026)
Součástí podniku je odpočinkové místo. (18. června 2026)
Fronty u restaurace Lidl Letní terasa na Výstavišti v pražské Stromovce....
Fronty u restaurace Lidl Letní terasa na Výstavišti v pražské Stromovce....
27 fotografií
Lidl Letní terasa v areálu pražského Výstaviště ve Stromovce během 110 dní svého provozu přilákala podle řetězce 80 tisíc lidí. Návštěvníci zde mohli ochutnat výrobky privátních značek mimo prodejny, využít veřejnou grilovací zónu nebo si dát kávu a čepované pivo.

Sezonní koncept fungoval od poloviny června a předčil očekávání, proto řetězec zvažuje, že na projekt naváže také příští rok. „Bylo by škoda na takový úspěch nenavázat, nechceme ale zatím prozrazovat jak,“ uvedl jednatel Lidlu odpovědný za zákazníky Marcin Pohl.

Návštěvníci mohli na terase ochutnat výrobky privátních značek Lidlu mimo prodejny. Největší zájem byl o čepované pivo Argus. V nabídce bylo šest druhů včetně ležáku Maestic a radlerů. Malé pivo Argus při využití aplikace Lidl Plus stálo 15 korun, půllitr 25 korun. Řetězec nechtěl uvést, kolik piv či sudů se během více než tří měsíců na terase vyčepovalo. „S ohledem na velmi silnou konkurenci tyhle údaje sdílet nebudeme,“ odpověděl na dotaz redakce iDNES.cz.

Do Česka vstoupil řetězec MR.D.I.Y. z Malajsie, konkurent Actionu a Pepca

Součástí terasy byla také kavárna Bellarom, kde baristé denně prodali více než 200 šálků kávy. Nabídku doplňovaly limonády a ledové čaje Freeway, zmrzliny Gelatelli a slané občerstvení značek Snack Day a Alesto.

„Okolí Výstaviště a Stromovky nám poskytlo prostor pro přiblížení našich privátních značek zákazníkům v neformálním prostředí. Z velkého zájmu i atmosféry vidíme, že osobní zkušenost s produkty mimo prodejny funguje,“ uvedl Pohl.

V prodeji byly také špekáčky, klobásy a sýry z grilovací řady Grill & Fun. Návštěvníci si je mohli připravit na okolních veřejných grilech. K dispozici bylo i grilovací náčiní, ubrousky, košíky a další drobnosti.

Velký výběr i dlouhé fronty

Podle průzkumu Ipsos o terase slyšel nebo o ní mluvil každý třetí obyvatel Prahy a Středočeského kraje. Lidé se o ní nejčastěji dozvídali ze sociálních sítí, aplikace Lidl Plus a od známých.

S návštěvou bylo podle průzkumu spokojeno téměř devět z deseti oslovených návštěvníků. Oceňovali především výběr nápojů, poměr ceny a kvality i atmosféru místa.

Terasa nabízela zhruba 70 míst k sezení, podle Lidlu se do ní ale celkem vešlo více než 100 lidí. Nejčastější výtkou návštěvníků byly fronty. Řetězec proto během sezony navýšil počet personálu, aby čekání zkrátil.

Na terase se o víkendech konaly také doprovodné akce. Návštěvníci mohli vidět kuchařskou show Romana Pauluse, zúčastnit se společného běhu s Romanem Šebrlem nebo využít rady nutričního specialisty Miloslava Šindeláře.

Pro děti byly k dispozici hračky na ven a odrážedla, která si rodiny mohly zdarma půjčit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla ve střety s policií a rabování....

Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

Letní terasa Lidlu přilákala 80 tisíc hostů. Denně prodala přes 200 šálků kávy

Řetězec Lidl již nyní oznámil, že podobný projekt plánuje i příští rok. (23....

Lidl Letní terasa v areálu pražského Výstaviště ve Stromovce během 110 dní svého provozu přilákala podle řetězce 80 tisíc lidí. Návštěvníci zde mohli ochutnat výrobky privátních značek mimo prodejny,...

24. října 2026

El Niño zasáhlo Indonésii, sucho zničilo tisíce hektarů rýžových polí

V Garutu v Západní Jávě vyschly kvůli vlně veder tisíce hektarů rýžových polí....

Extrémní sucho spojené s klimatickým jevem El Niño výrazně komplikuje zemědělskou produkci v Indonésii. V oblasti Garut na ostrově Jáva nemohli pěstitelé kvůli chybějícím srážkám osít více než...

24. října 2026

Netflix naráží na své limity. Odvolal i šéfku obsahu a hledá novou strategii

ilustrační snímek

Americká streamovací společnost Netflix odvolala šéfku obsahu Belu Bajariu jen několik hodin poté, co oznámila propuštění zhruba tisícovky zaměstnanců. O několik dní později skončil také šéf filmové...

24. října 2026

Málo známá firma z Jižní Koreje ovládla přepravu ropy v Hormuzu. Předčila Araby

jižní korea sinokor loď hormutský průplav

Přestože největšími producenty ropy v Perském zálivu jsou Saúdská Arábie a další arabské státy, její přepravu přes Hormuzský průliv aktuálně ovládá jihokorejská společnost Sinokor Group. Ta totiž...

24. října 2026

Boj o moc oslabuje indické impérium Tata. Rodina se pře s vedením i státem

Nataradžan Čandrasekaran, předseda představenstva Tata Sons, a Ratan Tata,...

V indické skupině Tata se rozhořel spor o její další směřování. Přestože charitativní nadace spojené se zakladatelskou rodinou vlastní dvě třetiny holdingu, nedaří se jim prosadit své požadavky....

24. října 2026

Na norských farmách začali lososy krmit kuřecí moučkou. Kritikům se to nelíbí

Lososí farma v Norsku (5. února 2024)

Na norských lososích farmách se začíná měnit složení krmiva. Tradiční rybí moučku, jejíž cena v posledních letech výrazně vzrostla, firmy částečně nahrazují zbytky ze zpracování kuřat, a to zejména...

24. října 2026

Koberce a ventily za chlaďáky s obaly. USA před volbami šachují s celními výjimkami

Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...

Spojené státy upravily seznam kanadských výrobků podléhajících 50procentním clům zavedeným koncem srpna kvůli údajným diskriminačním obchodním praktikám. Změnu uvítala republikánská senátorka za stát...

24. října 2026  8:10

Opozice tepá noční jednání o zrušení poplatků pro ČT a ČRo

Česká republika

Opoziční politici po přerušení sněmovní schůze ostře kritizovali noční projednávání návrhu na zrušení poplatků za ČT a ČRo, označili je za porušení pravidel i ohrožení nezávislosti médií a avizovali,...

24. října 2026  4:47,  aktualizováno  5:52

Evropská směrnice zpřísní čištění odpadních vod. Česko čekají miliardové investice

V další části čistírny se od vody odděluje biologický kal. Vyčištěná voda...

Implementace nové evropské směrnice o čištění městských odpadních vod si v České republice do roku 2045 si vyžádá podle odhadů ředitele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) investice ve...

24. října 2026

Uživit se dá i z půl hektaru, dokazují jihočeští pěstitelé Tereza a Jakub Peškovi

Premium
Tereza a Jakub Peškovi původně ze zemědělského prostředí nejsou. Nyní ale...

Pár kilometrů jihozápadně od jihočeských Vodňan v ranním mlžném oparu pracuje mladý farmář. Sklízí zeleninu, stará se o květiny. Sezona nyní v polovině října pomalu končí, musí ale ještě připravit...

24. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Evropští giganti luxusu naříkají. Jejich akcie klesly nejníže za posledních deset let

Posprejovaný reklamní nosič značky Louis Vuitton během nepokojů v Paříži (18....

Aktuální výsledky společností Hermès International a LVMH zmařily veškeré naděje, že by propad odvětví luxusu měl v dohledné době skončit. Investoři zatím nejsou ochotni nakupovat akcie při...

23. října 2026

Pivovar Matuška chystá dva nové podniky. Otevře hudební bar, přibude i restaurace

Daniel Korcsmáros, který skupinu Máma Matuška vede a spolumajitel Pivovaru...

Pivovar Matuška plánuje otevřít dva nové pražské podniky. V pasáži Lucerny má v prosinci vzniknout podnik Stereo Matuška, bar zaměřený na poslech hudby z vinylových desek. Druhým projektem bude...

23. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×