Sezonní koncept fungoval od poloviny června a předčil očekávání, proto řetězec zvažuje, že na projekt naváže také příští rok. „Bylo by škoda na takový úspěch nenavázat, nechceme ale zatím prozrazovat jak,“ uvedl jednatel Lidlu odpovědný za zákazníky Marcin Pohl.
Návštěvníci mohli na terase ochutnat výrobky privátních značek Lidlu mimo prodejny. Největší zájem byl o čepované pivo Argus. V nabídce bylo šest druhů včetně ležáku Maestic a radlerů. Malé pivo Argus při využití aplikace Lidl Plus stálo 15 korun, půllitr 25 korun. Řetězec nechtěl uvést, kolik piv či sudů se během více než tří měsíců na terase vyčepovalo. „S ohledem na velmi silnou konkurenci tyhle údaje sdílet nebudeme,“ odpověděl na dotaz redakce iDNES.cz.
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Součástí terasy byla také kavárna Bellarom, kde baristé denně prodali více než 200 šálků kávy. Nabídku doplňovaly limonády a ledové čaje Freeway, zmrzliny Gelatelli a slané občerstvení značek Snack Day a Alesto.
„Okolí Výstaviště a Stromovky nám poskytlo prostor pro přiblížení našich privátních značek zákazníkům v neformálním prostředí. Z velkého zájmu i atmosféry vidíme, že osobní zkušenost s produkty mimo prodejny funguje,“ uvedl Pohl.
V prodeji byly také špekáčky, klobásy a sýry z grilovací řady Grill & Fun. Návštěvníci si je mohli připravit na okolních veřejných grilech. K dispozici bylo i grilovací náčiní, ubrousky, košíky a další drobnosti.
Velký výběr i dlouhé fronty
Podle průzkumu Ipsos o terase slyšel nebo o ní mluvil každý třetí obyvatel Prahy a Středočeského kraje. Lidé se o ní nejčastěji dozvídali ze sociálních sítí, aplikace Lidl Plus a od známých.
S návštěvou bylo podle průzkumu spokojeno téměř devět z deseti oslovených návštěvníků. Oceňovali především výběr nápojů, poměr ceny a kvality i atmosféru místa.
Terasa nabízela zhruba 70 míst k sezení, podle Lidlu se do ní ale celkem vešlo více než 100 lidí. Nejčastější výtkou návštěvníků byly fronty. Řetězec proto během sezony navýšil počet personálu, aby čekání zkrátil.
Na terase se o víkendech konaly také doprovodné akce. Návštěvníci mohli vidět kuchařskou show Romana Pauluse, zúčastnit se společného běhu s Romanem Šebrlem nebo využít rady nutričního specialisty Miloslava Šindeláře.
Pro děti byly k dispozici hračky na ven a odrážedla, která si rodiny mohly zdarma půjčit.