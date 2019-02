Lidl opět láká pokladní. Kdo vydrží tři roky, dostane přes 31 tisíc

Obchodní řetězce loni roztočily spirálu navyšování mezd. Zdá se, že letos s tím nekončí. Pionýrem se stal právě Lidl. Nástupní mzda u něj zůstává na 28 tisících hrubého, ale připlatí věrným. Ten, kdo zůstane tři roky, může počítat s navýšením na 31 429 korun. Částka odpovídá zhruba průměrné mzdě za třetí čtvrtletí loňského roku, která dosahovala 31 516 korun.

Za dva roky podle mluvčí Zuzany Holé nástupní mzdy na pozici prodavačka, prodavač – pokladní německý diskont zvedl o 9 375 korun na 28 000 korun. Po zapracování a dvou letech se při plném úvazku, což znamená 40 hodin, mzda zvýšila na 30 286 korun. Další zvýšení nyní nově přijde i po třetím roce.

Po třech letech se tak mzda zvyšuje na úroveň, kterou pokladní dostávají po dvou letech v Praze. V hlavním městě platí firma lépe. A to bude platit i po tříleté službě, kdy si pokladní v Lidlu vydělají 32 571 korun.

Navýšení platí i pro stávající zaměstnance. Kdo pracuje v Lidlu 2,5 roku, může se těšit na přidání už za půl roku. Řetězec také zvýšil hodnotu stravenky z 80 na 100 korun.

„Dalším stupněm zvyšování mezd chceme ocenit věrnost a loajalitu. Naši zaměstnanci u nás v převážné většině pracují dlouhodobě. Jejich zkušenosti a znalosti stojí z velké míry za naším úspěchem a my jim tímto krokem chceme ukázat, že si jejich věrnosti vážíme,“ komentuje krok generální ředitel Lidl ČR Pavel Stratil.

Mluvčí Zuzana Holá dodala, že navýšení nesouvisí s velkou fluktuací zaměstnanců nebo jejich nedostatkem. Dodala, že o pracovníky firma nemá díky vyšší mzdě nouzi. Lidl loni otevřel sedm nových prodejen, další chystá otevřít letos.

Lidl není jediným řetězcem, který láká navyšováním mezd. Od ledna zvedl platy pokladních, prodavačů, pekařů a skladníků i obchodní řetězec Albert (psali jsme zde). V průměru si zaměstnanci polepšili o 17 procent. I podle Jiřího Marečka, ředitele komunikace obchodů Albert, se situace s nedostatkem prodavačů díky navýšení mezd a zavedeným benefitům zlepšila.

Loni přidávali všichni, a to hned několikrát. V červnu navýšil nástupní mzdy Kaufland, a to o 26 procent. Tesco od července 2018 navýšilo svým zaměstnancům základní tarifní měsíční mzdu o 24 procent. „Oproti předcházejícím rokům byl letošní investovaný objem prostředků do mezd zaměstnanců našich obchodů dosud nejvyšší,“ komentuje tiskový mluvčí Tesca Václav Koukolíček.