Fronty a kolaps dopravy. Zájem o Lidl Outlet zaskočil i samotný řetězec

Nový Lidl outlet, který otevřel ve čtvrtek 2. ledna, dál komplikuje život nejen místním obyvatelům Horních Měcholup, ale i zákazníkům ostatních obchodů.

„Nejhorší věci co jste nám tu mohli otevřít, zablokovaná celá Kutnohorská...Nemožnost zaparkovat, když jdete na nákup do jiného obchodu...Fakt hrůza...Nekonečné fronty lidí, kteří vás z ní nenechají vstoupit do jiných obchodů...Tohle je opravdu za trest...“ uvedla na Facebooku paní Lucie. Pod příspěvkem nového outlet obchodu Lidlu se pak množily negativní komentáře celý víkend.

V samotném obchodě nebyla situace o moc lepší. Podle dostupných videí se zákazníci přetahovali o zboží a uvnitř prodejny čekali v několikametrové frontě k pokladnám.

Velký zájem ovšem zaskočil i samotný řetězec. „Zájem zákazníků o nabídku nově otevřené outletové prodejny Kutnohorská byl opravdu veliký a poptávka po tomto způsobu prodeje předčila naše očekávání. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro konkrétní opatření, jako je například služba, která hlídá dodržení maximální doby parkování po dobu 120 minut,“ uvedla na dotaz iDNES.cz tisková mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

Enormní návštěvnost podle ní postupně klesá „Předpokládáme, že zvýšený zájem bude pokračovat ještě do konce ledna, postupně by však mělo dojít ke zlepšení situace,“ řekla mluvčí Lidlu.

Zboží za pár korun

Outletový obchod v pražských Štěrboholech na ploše 1 700 metrů čtverečních, kde dříve působila prodejna Okay, nabízí široký sortiment zboží, včetně oblečení, nářadí či vybavení do domácnosti. Slevy dosahují i 70 procent.

„Cílem této prodejny je vytvořit stabilní prodejní kanál pro zboží, které musí uvolnit místo novým akcím v našich běžných prodejnách. Inspiraci jsme přitom čerpali ze zahraničí, kde podobné outletové prodejny Lidl úspěšně fungují, například v Maďarsku, Portugalsku a Španělsku,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Lidl Eliška Froschová Stehlíková. V případě úspěchu je v plánu otevření dalších outletových prodejen i na jiných místech v Česku.