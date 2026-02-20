„Outletový koncept vnímáme jako smysluplný doplněk naší standardní sítě prodejen. Umožňuje nám efektivně pracovat se skladovými zásobami a zároveň zákazníkům nabídnout atraktivní ceny u vybraných produktů,“ uvedl jednatel společnosti Lidl Česká republika Petr Krula.
A dodal, že zkušenosti z Prahy i Olomouce jim ukázaly, že o tento typ prodejny je dlouhodobý zájem. Otevření v Ostravě je dalším krokem v rozvoji tohoto formátu. V nové prodejně najdou zákazníci zboží z kategorií bydlení, dílna a zahrada, domácnost, hračky, sport i textil. Slevy se mají pohybovat v rozmezí 40 až 70 procent.
Velký zájem i komplikace
O outletové prodejny Lidlu je dlouhodobě velký zájem. První takovou prodejnu otevřel v lednu 2025 v pražských Štěrboholech, kde se řešily dlouhé fronty i spory o zboží. Problémy byly také s parkováním a zvýšeným provozem v Kutnohorské ulici.
Ani olomoucký outlet se neobešel bez chaosu a enormního zákaznického zájmu. Prodejna otevřela 30. června 2025 a lidé přijížděli už od brzkých ranních hodin a někteří dorazili dokonce večer předem. Před otevřením stály stovky zákazníků, parkoviště se rychle zaplnilo a po otevření se davy nahrnuly dovnitř, kde se část lidí chovala velmi neurvale.
Lidl Outlet Moravia tak navazuje na úspěšný koncept outletových prodejen, který poprvé odstartoval v Praha a následně pokračoval v Olomouci. Outletová prodejna v olomouckém retail parku Park&Shop ukončila provoz k 31. prosinci 2025. První český Lidl Outlet v Praze zaznamenal průměrnou návštěvnost okolo 10 tisíc zákazníků týdně.