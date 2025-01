Zkušební nákup aneb když nestačí ani tři vozíky. Jak Češi obléhají Lidl Outlet

Na rozdíl od předchozího víkendu, kdy byly potíže u outletu vůbec zaparkovat, se tentokrát krátce před sobotním polednem podařilo najít místo bez problému, i když až hodně daleko od vchodu. Před outletem v tu chvíli stála asi třicetimetrová fronta, která později ještě o několik metrů narostla.

Zájemce o zlevněné zboží neodradilo ani mrazivé počasí. Nikdo sice netušil, co je zrovna v prodejně k mání, přesto všichni trpělivě podupávali a čekali, až budou vpuštěni dovnitř.

„Ani pořádně nevíme, co tam mají, ale kdyby se tam prodávala levnější pila nebo sekačka, tak tu bychom asi vzali,“ svěřil se ve frontě mladý pár.

Alespoň přibližně rozklíčovat nabízený sortiment bylo možné pouze sledováním zákazníků, kteří z prodejny s plně naloženými vozíky vycházeli. K údivu čekajících se někteří do obchodu vraceli i třikrát po sobě a postupně vyváželi plné nákupní vozíky zaskládané zahradními sekačkami, kutilskými nástroji, sendvičovači, ale i polštáři.

„Tak snad tam na nás taky něco zbude,“ posteskl si starší pár ve frontě.

Pracovnice outletu pouštěla zákazníky do prodejny přibližně po dvaceti a dostat se dovnitř zabralo přibližně pětatřicet minut čekání. Vymrzlí šťastlivci se vzápětí chopili vozíků a začali zjišťovat, co v obchodě vlastně je.

Ihned u vstupu narazili na vyskládané oblečení, pyžama po 120 korunách, boty po stovce, ale také robotické sekačky za 2 500 a pět tisíc korun. Nejčastěji bylo zboží zlevněné o 40 až 50 procent. Většinu ze 1 700 metrů čtverečních prodejní plochy v sobotu zabíralo hlavně zahradní zboží, kutilské nástroje, oblečení, hračky i pomocníci do domácnosti.

Chyběly cenovky

Redakční průzkum prodejny zabral nakonec zhruba hodinu, během které prodavači svižně vždy po několika kusech doplňovali krabice do regálů, s naloženými paletami projížděli uličkami sem a tam.

Nestíhali ovšem aktualizovat papírové cenovky, a tak se mnohdy pod zbožím nacházela zcela jiná cedulka nebo popis chyběl úplně. Proto se nejvíce lidí štosovalo u čtečky čárových kódů, kde si ověřovali skutečnou cenu vyhlédnutých kousků.

Oblečení se cenově pohybovalo mezi 50 až 200 korunami. Zahradní technika pak od 600 korun. V sekci domácnost byla sháňka po sendvičovačích, ty ovšem už k mání nebyly, poslední kusy v tu chvíli už byly k zahlédnutí jen v některých nákupních vozících.

„Už jsem tady potřetí, čekala jsem, až naskladní malou skříňku a parní čistič za 250 korun, to je skvělá cena,“ pochvalovala si nákup paní z Prahy, která měla plně naložený vozík. O tom, že nákup je ve skutečnosti trochu loterie, svědčí fakt, že žádná z jí vyhlédnutých a „ukořistěných“ věcí v tu chvíli už v regálech zase k mání nebyla.

V nabídce nechyběly příbory, bambusová prkénka za stovku nebo litinové hrnce či pánvičky prodávané za polovinu cen běžných v jiných obchodech Lidl. Výhodně se daly koupit psací potřeby. Dvanáct kusů obyčejných tužek stálo 15 korun, airbrushová sada na kreslení nebo projektor stovku, na zlomek běžných ceny vyšly dětské knihy nebo dřevěné hračky.

Velmi rychle z regálů mizela noční lampička, někteří ji brali i po deseti kusech. „Je to skvělý nákup, vždyť to má trafíčko, kabel s vypínačem a led-diodové pásky. To za tu cenu snad není možné ani vyrobit,“ řekl Martin z Prahy.

I přes plné vozíky probíhalo placení v porovnání s frontou při vstupu bez zdržení a rychleji než v některých klasických prodejnách třeba v odpolední špičce. Problematický nebyl ani výjezd z parkoviště, i když právě na dopravu si v minulých dnech stěžoval i štěrboholský starosta František Ševít.

„Situace s Lidl outletem byla v první dny kalamitní,“ řekl ČTK Ševít. Řetězec ale předpokládá v dalších dnech a týdnech postupné zklidňování, což potvrdil i redakční test.